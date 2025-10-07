ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου - Ο David Guetta ξανά στην κορυφή

Ο Γάλλος superstar, που είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση το 2011, 2020, 2021 και 2023, ισοφάρισε το ρεκόρ των Martin Garrix και Armin van Buuren

David Guetta/ Φωτ.: EPA
Η φετινή ψηφοφορία του DJ Mag Top 100 DJs 2025 ανέδειξε, για πέμπτη φορά στην καριέρα του, τον David Guetta ως τον κορυφαίο DJ του κόσμου, σε μια χρονιά που σηματοδότησε την επιστροφή των «μεγάλων» και την άνοδο νέων, δυναμικών ονομάτων της παγκόσμιας dance σκηνής.

Ο Γάλλος superstar, που είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση το 2011, 2020, 2021 και 2023, ισοφάρισε το ρεκόρ των Martin Garrix και Armin van Buuren, καθιερώνοντας το όνομά του ως έναν από τους τρεις μοναδικούς καλλιτέχνες με πέντε τίτλους “World’s No. 1 DJ”.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Martin Garrix, ενώ στην τρίτη ανέβηκε ο Alok, ο Βραζιλιάνος super-DJ που συνεχίζει να ανεβαίνει θεαματικά στη λίστα. Οι Dimitri Vegas & Like Mike ακολούθησαν στην τέταρτη θέση και ο Armin van Buuren ολοκλήρωσε την πεντάδα.

Η δεκάδα του 2025 έχει ως εξής:

  1. David Guetta
  2. Martin Garrix
  3. Alok
  4. Dimitri Vegas & Like Mike
  5. Armin van Buuren
  6. Timmy Trumpet
  7. FISHER
  8. Afrojack
  9. Charlotte de Witte
  10. Anyma

Η παρουσία της Charlotte de Witte και του Anyma στην πρώτη δεκάδα επιβεβαιώνει την ισχυρή διείσδυση του techno και melodic house ήχου στα μεγάλα stages, με το κοινό να στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς πιο ατμοσφαιρικά, live-driven sets.

Οι τάσεις του 2025: Ανατροπές, νέες είσοδοι και άνοδος του underground

Η φετινή λίστα του DJ Mag αποτύπωσε μια πολυμορφία στη dance σκηνή, με καλλιτέχνες όπως οι Peggy Gou (#12), Vintage Culture (#11), Indira Paganotto (#36) και Amelie Lens (#38) να συνεχίζουν την κυριαρχία των female power acts στα μεγάλα φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις σημαντικές νέες εισόδους ξεχωρίζουν:

  • Michael Bibi (#48), μετά την επιστροφή του στη σκηνή
  • HUGEL (#54)
  • Lilly Palmer (#57)
  • Nico Moreno (#67)
  • Miss Monique (#75)
  • Chris Lake (#95)
  • Honey Dijon (επανείσοδος στο #97)

Η άνοδος της techno και της progressive house είναι πλέον ξεκάθαρη, με καλλιτέχνες όπως οι Reinier Zonneveld (#22), Keinemusik (#20) και Kölsch (#65) να ενισχύουν την παρουσία του ευρωπαϊκού underground στις mainstream ψηφοφορίες.

Η τελετή στην Ίμπιζα και η φιλανθρωπική καμπάνια

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ζωντανά στην Ίμπιζα, στο club [UNVRS], με ένα sold-out event που περιλάμβανε εμφανίσεις από τους Armin van Buuren, Boris Brejcha, Indira Paganotto, Jazzy και Miss Monique.

Παράλληλα, το DJ Mag συνεργάστηκε φέτος με τον οργανισμό Bridges for Music, εγκαινιάζοντας μια παγκόσμια καμπάνια για τη μουσική εκπαίδευση νέων. Ο Martin Garrix άνοιξε τη δράση προσφέροντας 34.000 λίρες, χρηματοδοτώντας τα δίδακτρα 34 μαθητών για έναν χρόνο.

Ο παλμός της ηλεκτρονικής μουσικής σήμερα

Η λίστα του 2025 αποδεικνύει ότι η dance μουσική εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέες επιρροές — από το techno και το house μέχρι το melodic trance και τα K-pop remixes. Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχου και κουλτούρας, όπου η παράδοση των θρύλων (Guetta, Tiësto, van Buuren, Calvin Harris) συνυπάρχει με τη νέα γενιά των club innovators (Anyma, Fred again.., Peggy Gou, Indira Paganotto).

Η λίστα με τους 100 κορυφαίους DJs του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs:

  • 1. David Guetta

  • 2. Martin Garrix

  • 3. Alok

  • 4. Dimitri Vegas & Like Mike

  • 5. Armin van Buuren

  • 6. Timmy Trumpet

  • 7. FISHER

  • 8. Afrojack

  • 9. Charlotte de Witte

  • 10. Anyma

  • 11. Vintage Culture

  • 12. Peggy Gou

  • 13. Don Diablo

  • 14. Steve Aoki

  • 15. Hardwell

  • 16. Calvin Harris

  • 17. Black Coffee

  • 18. W&W

  • 19. Lost Frequencies

  • 20. Keinemusik

  • 21. Tiësto

  • 22. Reinier Zonneveld

  • 23. KSHMR

  • 24. Alan Walker

  • 25. Carl Cox

  • 26. Oliver Heldens

  • 27. Jamie Jones

  • 28. R3hab

  • 29. Nicky Romero

  • 30. Claptone

  • 31. Skrillex

  • 32. Vini Vici

  • 33. Fred again..

  • 34. Swedish House Mafia

  • 35. Joel Corry

  • 36. Indira Paganotto

  • 37. Eric Prydz

  • 38. Amelie Lens

  • 39. Paul van Dyk

  • 40. DJ Snake

  • 41. Dom Dolla

  • 42. Marshmello

  • 43. The Martinez Brothers

  • 44. Zedd

  • 45. Bassjackers

  • 46. John Summit

  • 47. Quintino

  • 48. Michael Bibi (νέα είσοδος)

  • 49. Boris Brejcha

  • 50. Korolova

  • 51. Alesso

  • 52. James Hype

  • 53. Maddix

  • 54. HUGEL (νέα είσοδος)

  • 55. Solomun

  • 56. Mochakk

  • 57. Lilly Palmer (νέα είσοδος)

  • 58. Nora En Pure

  • 59. ATB

  • 60. Deborah De Luca

  • 61. Above & Beyond

  • 62. Sara Landry

  • 63. NERVO

  • 64. Sub Zero Project (επανείσοδος)

  • 65. Kölsch

  • 66. Lucas & Steve

  • 67. Nico Moreno (νέα είσοδος)

  • 68. GORDO

  • 69. PAWSA (νέα είσοδος)

  • 70. The Chainsmokers

  • 71. Liu

  • 72. Mike Williams

  • 73. ARTBAT (νέα είσοδος)

  • 74. KAAZE

  • 75. Miss Monique (νέα είσοδος)

  • 76. Burak Yeter

  • 77. Mau P

  • 78. Le Twins

  • 79. I Hate Models (νέα είσοδος)

  • 80. Marnik

  • 81. Chris Stussy (νέα είσοδος)

  • 82. Deadmau5

  • 83. WUKONG

  • 84. Fedde Le Grand

  • 85. Ferry Corsten

  • 86. Plastik Funk

  • 87. DubVision

  • 88. B Jones

  • 89. Giuseppe Ottaviani

  • 90. Cuebrick

  • 91. Mariana Bo

  • 92. MEDUZA

  • 93. Fantasm (νέα είσοδος)

  • 94. VINAI

  • 95. Chris Lake (νέα είσοδος)

  • 96. Faustix

  • 97. Honey Dijon (επανείσοδος)

  • 98. Nils van Zandt (νέα είσοδος)

  • 99. Topic

  • 100. Marlon Hoffstadt

