Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου - Ο David Guetta ξανά στην κορυφή

Η φετινή ψηφοφορία του DJ Mag Top 100 DJs 2025 ανέδειξε, για πέμπτη φορά στην καριέρα του, τον David Guetta ως τον κορυφαίο DJ του κόσμου, σε μια χρονιά που σηματοδότησε την επιστροφή των «μεγάλων» και την άνοδο νέων, δυναμικών ονομάτων της παγκόσμιας dance σκηνής.

Ο Γάλλος superstar, που είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση το 2011, 2020, 2021 και 2023, ισοφάρισε το ρεκόρ των Martin Garrix και Armin van Buuren, καθιερώνοντας το όνομά του ως έναν από τους τρεις μοναδικούς καλλιτέχνες με πέντε τίτλους “World’s No. 1 DJ”.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Martin Garrix, ενώ στην τρίτη ανέβηκε ο Alok, ο Βραζιλιάνος super-DJ που συνεχίζει να ανεβαίνει θεαματικά στη λίστα. Οι Dimitri Vegas & Like Mike ακολούθησαν στην τέταρτη θέση και ο Armin van Buuren ολοκλήρωσε την πεντάδα.

Η δεκάδα του 2025 έχει ως εξής:

Η παρουσία της Charlotte de Witte και του Anyma στην πρώτη δεκάδα επιβεβαιώνει την ισχυρή διείσδυση του techno και melodic house ήχου στα μεγάλα stages, με το κοινό να στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς πιο ατμοσφαιρικά, live-driven sets.

Οι τάσεις του 2025: Ανατροπές, νέες είσοδοι και άνοδος του underground

Η φετινή λίστα του DJ Mag αποτύπωσε μια πολυμορφία στη dance σκηνή, με καλλιτέχνες όπως οι Peggy Gou (#12), Vintage Culture (#11), Indira Paganotto (#36) και Amelie Lens (#38) να συνεχίζουν την κυριαρχία των female power acts στα μεγάλα φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις σημαντικές νέες εισόδους ξεχωρίζουν:

Michael Bibi (#48), μετά την επιστροφή του στη σκηνή

HUGEL (#54)

Lilly Palmer (#57)

Nico Moreno (#67)

Miss Monique (#75)

Chris Lake (#95)

Honey Dijon (επανείσοδος στο #97)

Η άνοδος της techno και της progressive house είναι πλέον ξεκάθαρη, με καλλιτέχνες όπως οι Reinier Zonneveld (#22), Keinemusik (#20) και Kölsch (#65) να ενισχύουν την παρουσία του ευρωπαϊκού underground στις mainstream ψηφοφορίες.

Η τελετή στην Ίμπιζα και η φιλανθρωπική καμπάνια

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ζωντανά στην Ίμπιζα, στο club [UNVRS], με ένα sold-out event που περιλάμβανε εμφανίσεις από τους Armin van Buuren, Boris Brejcha, Indira Paganotto, Jazzy και Miss Monique.

Παράλληλα, το DJ Mag συνεργάστηκε φέτος με τον οργανισμό Bridges for Music, εγκαινιάζοντας μια παγκόσμια καμπάνια για τη μουσική εκπαίδευση νέων. Ο Martin Garrix άνοιξε τη δράση προσφέροντας 34.000 λίρες, χρηματοδοτώντας τα δίδακτρα 34 μαθητών για έναν χρόνο.

Ο παλμός της ηλεκτρονικής μουσικής σήμερα

Η λίστα του 2025 αποδεικνύει ότι η dance μουσική εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέες επιρροές — από το techno και το house μέχρι το melodic trance και τα K-pop remixes. Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχου και κουλτούρας, όπου η παράδοση των θρύλων (Guetta, Tiësto, van Buuren, Calvin Harris) συνυπάρχει με τη νέα γενιά των club innovators (Anyma, Fred again.., Peggy Gou, Indira Paganotto).

Η λίστα με τους 100 κορυφαίους DJs του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs:

1. David Guetta

2. Martin Garrix

3. Alok

4. Dimitri Vegas & Like Mike

5. Armin van Buuren

6. Timmy Trumpet

7. FISHER

8. Afrojack

9. Charlotte de Witte

10. Anyma

11. Vintage Culture

12. Peggy Gou

13. Don Diablo

14. Steve Aoki

15. Hardwell

16. Calvin Harris

17. Black Coffee

18. W&W

19. Lost Frequencies

20. Keinemusik

21. Tiësto

22. Reinier Zonneveld

23. KSHMR

24. Alan Walker

25. Carl Cox

26. Oliver Heldens

27. Jamie Jones

28. R3hab

29. Nicky Romero

30. Claptone

31. Skrillex

32. Vini Vici

33. Fred again..

34. Swedish House Mafia

35. Joel Corry

36. Indira Paganotto

37. Eric Prydz

38. Amelie Lens

39. Paul van Dyk

40. DJ Snake

41. Dom Dolla

42. Marshmello

43. The Martinez Brothers

44. Zedd

45. Bassjackers

46. John Summit

47. Quintino

48. Michael Bibi (νέα είσοδος)

49. Boris Brejcha

50. Korolova

51. Alesso

52. James Hype

53. Maddix

54. HUGEL (νέα είσοδος)

55. Solomun

56. Mochakk

57. Lilly Palmer (νέα είσοδος)

58. Nora En Pure

59. ATB

60. Deborah De Luca

61. Above & Beyond

62. Sara Landry

63. NERVO

64. Sub Zero Project (επανείσοδος)

65. Kölsch

66. Lucas & Steve

67. Nico Moreno (νέα είσοδος)

68. GORDO

69. PAWSA (νέα είσοδος)

70. The Chainsmokers

71. Liu

72. Mike Williams

73. ARTBAT (νέα είσοδος)

74. KAAZE

75. Miss Monique (νέα είσοδος)

76. Burak Yeter

77. Mau P

78. Le Twins

79. I Hate Models (νέα είσοδος)

80. Marnik

81. Chris Stussy (νέα είσοδος)

82. Deadmau5

83. WUKONG

84. Fedde Le Grand

85. Ferry Corsten

86. Plastik Funk

87. DubVision

88. B Jones

89. Giuseppe Ottaviani

90. Cuebrick

91. Mariana Bo

92. MEDUZA

93. Fantasm (νέα είσοδος)

94. VINAI

95. Chris Lake (νέα είσοδος)

96. Faustix

97. Honey Dijon (επανείσοδος)

98. Nils van Zandt (νέα είσοδος)

99. Topic

100. Marlon Hoffstadt

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η Charlotte de Witte και η Amelie Lens γράφουν ιστορία