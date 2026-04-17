Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ αναρωτιέται αν ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι sex symbol ή κάτι περισσότερο

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ είπε σε podcast ότι βλέπει τη δύναμη που έχει πια ο Τζέικομπ Ελόρντι ως σταρ, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιος αν έχει δείξει όλο το υποκριτικό του εύρος.

φωτογραφία: Eli Russell Linnetz
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μίλησε ανοιχτά για τον Τζέικομπ Ελόρντι και έβαλε σε λίγες λέξεις ένα ερώτημα που αιωρείται εδώ και καιρό γύρω από το όνομά του: είναι απλώς ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της νέας γενιάς ή έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να γίνει και ηθοποιός μεγάλου βεληνεκούς;

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο ισπανικό podcast La Pija y la Quinqui, ο Ισπανός σκηνοθέτης είπε ότι η θέση του Ελόρντι ως σταρ είναι πια αδιαμφισβήτητη, αλλά παραδέχτηκε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αναρωτιέται αν πρόκειται για sex symbol ή για έναν πραγματικά σπουδαίο ηθοποιό.

Ο Αλμοδόβαρ δεν αμφισβήτησε ότι ο Αυστραλός ηθοποιός έχει ισχυρή παρουσία ούτε ότι ο δρόμος του προς τη μεγάλη επιτυχία είναι ήδη ανοιχτός. Εκείνο που είπε είναι ότι θα ήθελε να τον δει σε έναν ρόλο που να του ζητά περισσότερα, ώστε να μπορέσει να κρίνει καθαρότερα το εύρος του. Με αυτό τον τρόπο, το σχόλιό του δεν ακούγεται σαν απόρριψη, αλλά σαν μια επιφύλαξη από έναν σκηνοθέτη που έχει μάθει να ξεχωρίζει τη φωτογένεια από τη δραματική ουσία.

Στην ίδια συζήτηση στάθηκε και σε δύο πρόσφατες επιλογές του Ελόρντι. Για το Wuthering Heights είπε ότι το θεωρεί πολύ κακό, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν είναι ευθύνη ούτε του ίδιου του Ελόρντι ούτε της Μάργκο Ρόμπι. Για το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος ρόλος μπορεί να είναι κάπως άνετος για έναν ηθοποιό, επειδή στηρίζεται πολύ στη μορφή, στη σωματικότητα και στη στιλιζαρισμένη παρουσία του τέρατος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχόλιο αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ο Ελόρντι βρίσκεται ακριβώς στο μεταίχμιο ανάμεσα στην εικόνα και στην καθιέρωση.

Μετά το Euphoria, το Priscilla και το Saltburn, το όνομά του έχει αποκτήσει σαφή βαρύτητα στη κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά οι συζητήσεις γύρω του συχνά επιστρέφουν στο ίδιο σημείο: πόσο από αυτή την άνοδο ανήκει στο υποκριτικό του εκτόπισμα και πόσο σε εκείνη την παλιάς κοπής κινηματογραφική λάμψη που τον συνοδεύει. Ο Αλμοδόβαρ δεν έδωσε οριστική απάντηση.

Εκανε, όμως, το ερώτημα πιο καθαρό.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter

Η Έμιλι Μπροντέ άναψε και πάλι φωτιές

Η ταινία της Έμεραλντ Φένελ «Ανεμοδαρμένα Υψη», αν και πολυαναμενόμενη, κατακρεουργήθηκε από την παγκόσμια κριτική. Η Βένα Γεωργακοπούλου και η συγγραφέας και σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη, έχοντας και οι δυο ξαναδιαβάσει το κλασικό αριστούργημα του 1847 και δει την ταινία, κουβεντιάζουν σχετικά
«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Πώς καταστρέφεται ένα ρομάντζο 150 χρόνων;

Χωρίς ψυχή, παρά την καυτή χημεία μεταξύ Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι, το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαβάζεται σαν ένα σύγχρονο μελόδραμα με άπειρα κοστούμια και σουρεαλιστικά σκηνικά.
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
