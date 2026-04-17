Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ αναρωτιέται αν ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι sex symbol ή κάτι περισσότερο

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μίλησε ανοιχτά για τον Τζέικομπ Ελόρντι και έβαλε σε λίγες λέξεις ένα ερώτημα που αιωρείται εδώ και καιρό γύρω από το όνομά του: είναι απλώς ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της νέας γενιάς ή έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να γίνει και ηθοποιός μεγάλου βεληνεκούς;

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο ισπανικό podcast La Pija y la Quinqui, ο Ισπανός σκηνοθέτης είπε ότι η θέση του Ελόρντι ως σταρ είναι πια αδιαμφισβήτητη, αλλά παραδέχτηκε ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αναρωτιέται αν πρόκειται για sex symbol ή για έναν πραγματικά σπουδαίο ηθοποιό.

Ο Αλμοδόβαρ δεν αμφισβήτησε ότι ο Αυστραλός ηθοποιός έχει ισχυρή παρουσία ούτε ότι ο δρόμος του προς τη μεγάλη επιτυχία είναι ήδη ανοιχτός. Εκείνο που είπε είναι ότι θα ήθελε να τον δει σε έναν ρόλο που να του ζητά περισσότερα, ώστε να μπορέσει να κρίνει καθαρότερα το εύρος του. Με αυτό τον τρόπο, το σχόλιό του δεν ακούγεται σαν απόρριψη, αλλά σαν μια επιφύλαξη από έναν σκηνοθέτη που έχει μάθει να ξεχωρίζει τη φωτογένεια από τη δραματική ουσία.

Στην ίδια συζήτηση στάθηκε και σε δύο πρόσφατες επιλογές του Ελόρντι. Για το Wuthering Heights είπε ότι το θεωρεί πολύ κακό, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν είναι ευθύνη ούτε του ίδιου του Ελόρντι ούτε της Μάργκο Ρόμπι. Για το Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος ρόλος μπορεί να είναι κάπως άνετος για έναν ηθοποιό, επειδή στηρίζεται πολύ στη μορφή, στη σωματικότητα και στη στιλιζαρισμένη παρουσία του τέρατος.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχόλιο αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ο Ελόρντι βρίσκεται ακριβώς στο μεταίχμιο ανάμεσα στην εικόνα και στην καθιέρωση.

Μετά το Euphoria, το Priscilla και το Saltburn, το όνομά του έχει αποκτήσει σαφή βαρύτητα στη κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά οι συζητήσεις γύρω του συχνά επιστρέφουν στο ίδιο σημείο: πόσο από αυτή την άνοδο ανήκει στο υποκριτικό του εκτόπισμα και πόσο σε εκείνη την παλιάς κοπής κινηματογραφική λάμψη που τον συνοδεύει. Ο Αλμοδόβαρ δεν έδωσε οριστική απάντηση.

Εκανε, όμως, το ερώτημα πιο καθαρό.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter