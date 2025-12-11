ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στη μουσική μετά από χρόνια

Η αποκάλυψη του Χρήστου Νικολόπουλου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Χρήστος Νικολόπουλος αποκαλύπτει ότι ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει με νέο τραγούδι / Φωτ.: NDP
Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει στη μουσική, μετά από χρόνια απουσίας.

Όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος στην εκπομπή «Η Ζωή σου όλη», θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι με τον Πασχάλη Τερζή.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στις φιλίες του εντός της μουσικής βιομηχανίας, ο συνθέτης ανέτρεξε στη σχέση του με τον Γιώργο Νταλάρα αλλά και τον Πασχάλη Τερζή, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια, το μεγάλο «come back» του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη.

«Αγαπημένος μου φίλος πολύ καλός άνθρωπος, μας λείπει.Είναι υπέροχος, πολύ καλός άνθρωπος, μου ταιριάζει πολύ», είπε για τον Πασχάλη Τερζή και στη συνέχεια, έκανε μια αναδρομή στα πρώτα δισκογραφικά βήματα του τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας το παράπονό του.

«Εγώ κατάλαβα την αξία του Πασχάλη, ήμουν ο πρώτος που του έδωσα το πρώτο δίσκο. Και του είπα "θα πας πολύ καλά" και η απάντησή του ήταν "όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανείς δε με βοηθάει". Και του λέω "εγώ θα ε βοηθήσω" και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε» είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος στη συνέντευξή του, για να αποκαλύψει στη συνέχεια, τη μουσική και πολυαναμενόμενη για το μεγάλο κοινό του Πασχάλη Τερζή, επιστροφή.
«Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα και μου τραγούδησε ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό», αποκάλυψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο Πασχάλης Τερζής είναι από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που μετρούν ακόμη μεγάλο και φανατικό κοινό, παρά την πολυετή απουσία του από τη μουσική.

Ζει στον «μπαχτσέ του, με τα φρούτα, τα λαχανικά, τις κότες του», όπως είχε αναφέρει ο εγγονός του το καλοκαίρι του 2024, ενώ είχε ξεκαθαρίσει, ότι: «Ο παππούς μου δεν σταμάτησε το τραγούδι λόγω ασθένειας, αλλά από δική του προσωπική επιλογή. "Μέχρι εδώ έχω να δώσω" μου είπε. Μου είχε πει ότι το να αφήσει το μικρόφωνο ήταν από τις δυσκολότερες αποφάσεις που πήρε. Αν με ρωτάς, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μένεις με την ωραία ανάμνηση κάποιου. Το ίδιο έκανε και η Χάρις Αλεξίου».
 

 
