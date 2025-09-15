ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Λιούις Καπάλντι επιστρέφει στις μεγάλες σκηνές μετά τη μάχη με το σύνδρομο Τουρέτ

Η συγκινητική στιγμή στο Γκλάστονμπερι το 2023

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Λιούις Καπάλντι επιστρέφει στις μεγάλες σκηνές μετά τη μάχη με το σύνδρομο Τουρέτ Facebook Twitter
Λιούις Καπάλντι
0

Ο Σκωτσέζος σταρ της ποπ Λιούις Καπάλντι ανακοίνωσε την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις, με δύο ηχηρά ραντεβού το καλοκαίρι του 2026: το BST Hyde Park στο Λονδίνο και το Roundhay Festival.

Ο 28χρονος καλλιτέχνης, που είχε αποσυρθεί από τις περιοδείες μετά την εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι το 2023 λόγω των συμπτωμάτων του συνδρόμου Τουρέτ, δηλώνει έτοιμος να «τελειώσει ό,τι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πρώτη φορά». Στη συγκινητική εκείνη εμφάνιση στο Pyramid Stage, το κοινό τον είχε στηρίξει τραγουδώντας μαζί του την τεράστια επιτυχία Someone You Loved.

Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από μια πρώτη δοκιμαστική επιστροφή, με την περιοδεία του σε Βρετανία και Ιρλανδία να γίνεται sold out και τον ίδιο να περιγράφει το συναίσθημα ως «απίστευτο και σουρεαλιστικό».

Ο Καπάλντι είχε αποκαλύψει δημόσια το 2022, μέσω live στο Instagram, ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Tourette, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσια φωνητικά και κινητικά τικ. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να μοιράζεται τη μουσική του με τους θαυμαστές του, δηλώνοντας πως «η σκηνή είναι το μέρος όπου νιώθω περισσότερο ζωντανός».

Η συγκινητική στιγμή στο Γκλάστονμπερι

Η πιο συγκινητική στιγμή στην καριέρα του Καπάλντι ήρθε το καλοκαίρι του 2023, όταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, τα συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ τον ανάγκασαν να σταματήσει να τραγουδά. Το κοινό όμως δεν τον εγκατέλειψε· αντιθέτως, χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί του το Someone You Loved, μετατρέποντας την αδυναμία της στιγμής σε μια viral απόδειξη αλληλεγγύης και αγάπης. Η σκηνή αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει.

Ο Καπάλντι είχε αποκαλύψει δημόσια το 2022, μέσω live στο Instagram, ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Tourette, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσια φωνητικά και κινητικά τικ. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να μοιράζεται τη μουσική του με τους θαυμαστές του, δηλώνοντας πως «η σκηνή είναι το μέρος όπου νιώθω περισσότερο ζωντανός».

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Πολιτισμός / Γκρέτα Γκάρμπο: Η μυστηριώδης ζωή της «σφίγγας της Σουηδίας» που «αποπλάνησε» το Χόλιγουντ

Η Σουηδέζα ηθοποιός, θα αποσυρθεί σε ηλικία μόλις 36 χρόνων από το σινεμά, όταν βρισκόταν στην κορυφή, ζώντας τα υπόλοιπα 49 χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τροφοδοτώντας μία ασυγκράτητη μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά της, με φήμες, ιστορίες, πληροφορίες, για τη ζωή της, τους πολυάριθμους έρωτές της, την αθεράπευτη προσμονή μίας επιστροφής της στα πλατό
LIFO NEWSROOM
Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του με Argerich, Κουρεντζή, Nagano και Gheorghiu 

Πολιτισμός / Argerich, Κουρεντζής, Nagano, Gheorghiu: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του

Ο οργανισμός που άλλαξε τον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στην πιο εξωστρεφή φάση του και υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πρόγραμμα γεμάτο σημαντικές διεθνείς συμμετοχές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Οι τελευταίες συλλογές του Τζόρτζιο Αρμάνι θα παρουσιαστούν κανονικά στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο

Πολιτισμός / Οι τελευταίες συλλογές του Τζόρτζιο Αρμάνι θα παρουσιαστούν κανονικά στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο

Ο οίκος ανακοίνωσε ότι ο σχεδιαστής εργαζόταν «μέχρι το τέλος» πάνω στις νέες γραμμές Emporio Armani και Giorgio Armani, αλλά και σε μια μεγάλη έκθεση για τα 50 χρόνια του οίκου
LIFO NEWSROOM
Τζόρτζιο Αρμάνι: Στη μεγάλη οθόνη η ζωή του «βασιλιά της μόδας»

Πολιτισμός / Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ζωή του «βασιλιά της μόδας» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η φιλόδοξη παραγωγή θα εστιάσει μόνο στην επαγγελματική πορεία του σχεδιαστή στις πασαρέλες και το κόκκινο χαλί ή αν θα συμπεριλάβει και την προσωπική του ζωή
LIFO NEWSROOM
Τρίερ, Στίβεν Κινγκ και Ανιές Βαρντά από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τρίερ, Στίβεν Κινγκ και Ανιές Βαρντά από αύριο στους κινηματογράφους

Η νέα ταινία του δημιουργού του «Worst Person in the World», ακόμα μια διασκευή Στίβεν Κινγκ, το φεμινιστικό «Vagabond» της γιαγιάς της νουβέλ βαγκ και η επιστροφή του «Toy Story» με αφορμή την 30η επέτειο από την πρεμιέρα του ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 