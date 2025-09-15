Ο Λιούις Καπάλντι επιστρέφει στις μεγάλες σκηνές μετά τη μάχη με το σύνδρομο Τουρέτ

Ο Σκωτσέζος σταρ της ποπ Λιούις Καπάλντι ανακοίνωσε την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις, με δύο ηχηρά ραντεβού το καλοκαίρι του 2026: το BST Hyde Park στο Λονδίνο και το Roundhay Festival.

Ο 28χρονος καλλιτέχνης, που είχε αποσυρθεί από τις περιοδείες μετά την εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι το 2023 λόγω των συμπτωμάτων του συνδρόμου Τουρέτ, δηλώνει έτοιμος να «τελειώσει ό,τι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πρώτη φορά». Στη συγκινητική εκείνη εμφάνιση στο Pyramid Stage, το κοινό τον είχε στηρίξει τραγουδώντας μαζί του την τεράστια επιτυχία Someone You Loved.

Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από μια πρώτη δοκιμαστική επιστροφή, με την περιοδεία του σε Βρετανία και Ιρλανδία να γίνεται sold out και τον ίδιο να περιγράφει το συναίσθημα ως «απίστευτο και σουρεαλιστικό».

Ο Καπάλντι είχε αποκαλύψει δημόσια το 2022, μέσω live στο Instagram, ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Tourette, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσια φωνητικά και κινητικά τικ. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να μοιράζεται τη μουσική του με τους θαυμαστές του, δηλώνοντας πως «η σκηνή είναι το μέρος όπου νιώθω περισσότερο ζωντανός».

Η συγκινητική στιγμή στο Γκλάστονμπερι

Η πιο συγκινητική στιγμή στην καριέρα του Καπάλντι ήρθε το καλοκαίρι του 2023, όταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι, τα συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ τον ανάγκασαν να σταματήσει να τραγουδά. Το κοινό όμως δεν τον εγκατέλειψε· αντιθέτως, χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί του το Someone You Loved, μετατρέποντας την αδυναμία της στιγμής σε μια viral απόδειξη αλληλεγγύης και αγάπης. Η σκηνή αυτή έκανε τον γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει.

