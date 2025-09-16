Ο Γιώργος Λάνθιμος κλωνοποιεί την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα καμπάνια της Prada

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Γιώργος Λάνθιμος, όταν του ζητήθηκε να δημιουργήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, παρουσίασε μια σουρεαλιστική μικρού μήκους ταινία με μαγεία και μια σύγχρονη εκδοχή του Φρανκενστάιν.

Η νέα καμπάνια της Prada για την εμβληματική τσάντα της, Galleria, σκηνοθετήθηκε από τον Έλληνα σκηνοθέτη και πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία εμφανίζεται ως πρόσωπο της Galleria για τρίτη φορά.

Τίτλος της ταινίας: «Ritual Identities» και περιλαμβάνει το παράδοξο χιούμορ, τις παιχνιδιάρικες εικόνες και τις γοτθικές πινελιές που χαρακτηρίζουν το στυλ του Λάνθιμου. Σε αυτήν, η Γιόχανσον υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.

Ο πρώτος είναι ένας γκουρού (ή μάγισσα) που συμβουλεύει για την ολοκλήρωση ενός μυστηριώδους τελετουργικού, με συστατικά όπως:

«Πρωινό αεράκι – όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, όχι πριν τις 5 π.μ.»

«Βρόχινο νερό που στάζει από μια μη ανθισμένη κερασιά»

«Η τέφρα ενός μουσικού κομματιού – οποιοδήποτε τραγούδι μιλάει για αγάπη ή πόνο»

«Ένα κομμάτι πορσελάνης από ένα σπάνιο, αρχαίο κινέζικο βάζο»

«Τρεις σταγόνες αίμα που λαμβάνονται τη νύχτα»

Εναλλάξ με αυτούς τους μονόλογους, βλέπουμε τη Γιόχανσον να ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη και να συλλέγει αυτά τα αντικείμενα μέσα σε μια τσάντα Galleria: κουνώντας ένα δέντρο, κρατώντας την τσάντα στον άνεμο και «τυχαία» σπάζοντας ένα βάζο σε ένα κατάστημα αντίκες πριν βάλει ένα κομμάτι στην τσέπη της.

Τελικά, αφού το περιεχόμενο της τσάντας τοποθετείται σε μια μυστηριώδη μαύρη σφαίρα, γεννιέται η τρίτη Γιόχανσον, ως μια κομψή, καλοντυμένη εκδοχή του Φρανκεστάιν.

Όπως δήλωσε η Γιόχανσον στο WWD: «Η ιδέα για αυτή την καμπάνια της Prada είναι ένα παιχνίδι πάνω στην ταυτότητα, τις ταυτότητες που ζουν μέσα σε όλους μας, τις διαφορετικές μάσκες που φοράμε, τους διαφορετικούς χαρακτήρες που υποδυόμαστε, τους διαφορετικούς ανθρώπους που είμαστε με άλλους ανθρώπους, σε διαφορετικές σχέσεις».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος συνεργάζεται με την Prada (και η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τη Γιόχανσον), αλλά ο οίκος μόδας δεν είναι ξένος στη συνεργασία με κορυφαίους σκηνοθέτες του 21ου αιώνα. Η περσινή καμπάνια για την Galleria – επίσης με πρωταγωνίστρια τη Γιόχανσον – σκηνοθετήθηκε από τον Jonathan Glazer, νικητή Όσκαρ και σκηνοθέτη του The Zone of Interest, ενώ η πρώτη καμπάνια για την τσάντα, που κυκλοφόρησε το 2021 με την Hunter Schafer, σκηνοθετήθηκε από τον ανερχόμενο Xavier Dolan.

Με πληροφορίες από Dazed