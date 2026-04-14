Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει μιούζικαλ για την κλοπή της Μόνα Λίζα

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ ετοιμάζει νέο μιούζικαλ και αυτή τη φορά στρέφεται σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της παγκόσμιας τέχνης: την κλοπή της Μόνα Λίζα.

Ο συνθέτης αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Frank DiLella ότι δουλεύει πάνω σε ένα έργο βασισμένο στην αληθινή ιστορία της εξαφάνισης του πίνακα και της κατάληξής του στην Ιταλία.

Όπως είπε, πρόκειται για «την αληθινή ιστορία του πώς η Μόνα Λίζα εξαφανίστηκε για τρία χρόνια» και στη συνέχεια βρέθηκε στην Ιταλία. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, σημειώνοντας μόνο ότι ετοιμαζόταν να φύγει για να το γράψει. Αυτό σημαίνει ότι το project βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν υπάρχουν προς το παρόν ανακοινώσεις για δημιουργική ομάδα, θέατρο ή χρονοδιάγραμμα παρουσίασης.

Η ιστορία στην οποία βασίζεται το μιούζικαλ είναι από μόνη της σχεδόν θεατρική. Το 1911 ο Βιντσέντσο Περούτζια, εργαζόμενος του Λούβρου, έκλεψε τον πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, πιστεύοντας ότι έπρεπε να επιστρέψει στην Ιταλία.

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας της εποχής για την κλοπή της Μόνα Λίζα, την υπόθεση που έκανε τον πίνακα παγκόσμια είδηση.

Η Μόνα Λίζα έμεινε εξαφανισμένη για πάνω από δύο χρόνια, μέχρι να εντοπιστεί όταν ο Περούτζια προσπάθησε να την πουλήσει στη Φλωρεντία. Η υπόθεση προκάλεσε τεράστια δημοσιότητα και συνέβαλε καθοριστικά στο να γίνει ο πίνακας το πιο αναγνωρίσιμο έργο τέχνης στον κόσμο.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει την επιλογή του θέματος ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ο Λόιντ Γουέμπερ δεν καταπιάνεται απλώς με ένα αριστούργημα της Αναγέννησης, αλλά με το επεισόδιο που το έβγαλε οριστικά από τα όρια της ιστορίας της τέχνης και το πέρασε στη σφαίρα της μαζικής αναγνωρισιμότητας.

Το νέο αυτό σχέδιο προστίθεται σε ένα ήδη φορτωμένο δημιουργικό πρόγραμμα για τον συνθέτη, ο οποίος έχει επίσης αναφέρει ότι δουλεύει πάνω στο μιούζικαλ The Illusionist. Προς το παρόν, πάντως, η υπόθεση της Μόνα Λίζα παραμένει ένα από τα πιο απρόσμενα και πιο αναγνωρίσιμα νέα σχέδιά του.

Με στοιχεία από The Stage, BroadwayWorld, ARTnews.