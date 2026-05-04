ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Facebook Twitter
Ο Ανίς Καπούρ στην είσοδο του σταθμού του μετρό, Monte Sant’Angelo, που φιλοτέχνησε στη Νάπολη
0

Ο Ανίς Καπούρ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας λόγω της «απεχθούς πολιτικής μίσους» της χώρας και του «αδιάκοπου πολεμοκαπηλείου» της.

Ο καλλιτέχνης, που είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη διοργάνωση του 1990, είπε ότι επικροτεί την απόφαση της κριτικής επιτροπής της Μπιενάλε να παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η οποία συχνά αποκαλείται «οι Ολυμπιακοί Αγώνες της τέχνης».

Ωστόσο, ο Καπούρ υποστήριξε ότι η πενταμελής διεθνής επιτροπή θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ στο σκεπτικό της αποχώρησής της από τη διαδικασία απονομής των βραβείων, η οποία πλέον μετατίθεται για τον Νοέμβριο.

Χαρακτήρισε την παραίτηση «γενναία απόφαση», αλλά πρόσθεσε: «Θα ήλπιζα ότι θα είχαν αποκλείσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτρόπαιη πολιτική μίσους τους και τη συνεχή τους πολεμοχαρή στάση.»

Η αμερικανική συμμετοχή στη Μπιενάλε, με τον καλλιτέχνη Άλμα Άλεν - ένα όνομα που ελάχιστοι στον χώρο της τέχνης γνώριζαν πριν από την επιλογή του - έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής, λόγω υποψιών για παρέμβαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή του.

Η ανακοίνωση του Αμερικανού εκπροσώπου καθυστέρησε σημαντικά εξαιτίας του μεγαλύτερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, ενώ αρκετοί άλλοι καλλιτέχνες φέρεται να αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Στους υποψήφιους είχε γνωστοποιηθεί ότι το έργο τους έπρεπε να «αντανακλά και να προωθεί αμερικανικές αξίες».

Ο επιμελητής του αμερικανικού περιπτέρου, Jeffrey Uslip, υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του Άλεν, με τίτλο Call Me the Breeze, η οποία περιλαμβάνει περίπου 30 γλυπτά βιομορφικών σχημάτων, όλα με τον τίτλο Not Yet Titled («Χωρίς τίτλο ακόμη»).

Ο Άλεν, που υπήρξε για ένα διάστημα άστεγος και άρχισε να δημιουργεί γλυπτά ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη εργαζόμενος στις κατασκευές, είπε ότι η τέχνη του εκφράζει «τις εμπειρίες που έχει ζήσει στη ζωή του».

«Έτσι κύλησε η ζωή μου», είχε δηλώσει παλαιότερα. «Υπάρχουν στιγμές τύχης και στιγμές δυσκολίας. Και μερικές φορές συμβαίνουν ταυτόχρονα.»

Το αμερικανικό περίπτερο απέχει πολύ από το να είναι η μοναδική εστία έντασης στην 61η Μπιενάλε, όπου οι πολιτικές αντιπαραθέσεις απειλούν να επισκιάσουν τη διοργάνωση, ιδιαίτερα γύρω από τα περίπτερα του Ισραήλ και της Ρωσίας.

Περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες υπέγραψαν επιστολή, οργανωμένη από τη συμμαχία Art Not Genocide Alliance (Anga), ζητώντας την ακύρωση του ισραηλινού περιπτέρου.

Τη Δευτέρα, το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού επιβεβαίωσε ότι το ρωσικό περίπτερο δεν θα είναι ανοικτό στο κοινό, αν και η καλλιτεχνική εγκατάσταση θα μπορεί να ιδωθεί μέσα από τα παράθυρα.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μπιενάλε καταδίκασε τη Ρωσία και απαγόρευσε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συνδεόταν με το Κρεμλίνο. Δεν απέκλεισε όμως επισήμως τη χώρα, η οποία απουσίαζε από τις διοργανώσεις του 2022 και του 2024.

Η ιταλική κυβέρνηση συγκρούστηκε με τους διοργανωτές για την επανένταξη της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο από το Ίδρυμα της Μπιενάλε, παρά την αντίθεση της ιταλικής κυβέρνησης».

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Ίδρυμα της Μπιενάλε ότι σχεδιάζει να τερματίσει ή να αναστείλει την επιχορήγησή της ύψους 2 εκατ. ευρώ για την έκθεση, λόγω της εμπλοκής της Ρωσίας.

Ο Καπούρ, που παρουσιάζει έκθεση στη Βενετία, είχε στο παρελθόν απειλήσει με νομικές ενέργειες κατά της κυβέρνησης Τραμπ, όταν πράκτορες συνοριοφυλακής φωτογραφήθηκαν μπροστά από το διάσημο έργο του Cloud Gate στο Σικάγο.

Όπως είπε, η εικόνα αυτή αντιπροσώπευε μια «φασιστική Αμερική». Είχε επίσης κινηθεί νομικά εναντίον της National Rifle Association (σ.σ. αμερικανική οργάνωση που υπερασπίζεται το δικαίωμα οπλοκατοχής στις ΗΠΑ) όταν χρησιμοποίησε εικόνα του Cloud Gate - υπόθεση που τελικά διευθετήθηκε εξωδικαστικά.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Πολιτισμός / Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης, η επιτροπή των βραβείων αποχώρησε – Αφορμή ο αποκλεισμός καλλιτεχνών από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ρωσία από τις διακρίσεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
THE LIFO TEAM
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
THE LIFO TEAM
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
THE LIFO TEAM
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
THE LIFO TEAM
Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Πολιτισμός / Μήπως κοιτούσαμε λάθος Άννα Μπολέιν εδώ και αιώνες;

Νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ένα άγνωστο γυναικείο σχέδιο του Χανς Χόλμπαϊν ίσως απεικονίζει την Άννα Μπολέιν, ενώ το έργο που θεωρούνταν επί χρόνια πορτρέτο της μπορεί να δείχνει τη μητέρα της. Οι ερευνητές μιλούν για πιθανή λανθασμένη επιγραφή του 18ου αιώνα και ανοίγουν ξανά ένα από τα πιο γοητευτικά μυστήρια της αυλής των Τυδώρ.
THE LIFO TEAM
Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα.

Πολιτισμός / Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας λευκός πίνακας, τρεις άνδρες που νομίζουν ότι έχουν δίκιο και μια φιλία που δεν αντέχει το βάρος του γούστου. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στο Art, την κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου έργου της Γιασμίνα Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέλες.
THE LIFO TEAM
Η τελευταία ένοικος της Casa Milà ζει μέσα στο αριστούργημα του Γκαουντί

Πολιτισμός / Η γυναίκα που ζει μόνη στο σπίτι του Γκαουντί με ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο

Η Άνα Βιλαδομιού ζει σχεδόν 40 χρόνια στην Κάζα Μιλά της Βαρκελώνης, το εμβληματικό κτίριο του Αντόνι Γκαουντί που ο κόσμος γνωρίζει ως La Pedrera. Είναι η τελευταία ένοικος ενός μνημείου της UNESCO, όπου η καθημερινή ζωή μοιάζει πια με εξαίρεση μέσα σε ένα ασταμάτητο τουριστικό θέαμα.
THE LIFO TEAM
Ο Jarvis Cocker πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Πολιτισμός / Ο Τζάρβις Κόκερ πάει στο μουσείο για να υπερασπιστεί το χάος

Ο Τζάρβις Κόκερ, τραγουδιστής των Pulp, και η Kim Sion θα επιμεληθούν το The Hodge Podge στο Hepworth Wakefield το 2027, μια έκθεση για την τέχνη που γεννιέται έξω από τους θεσμούς, την ψυχεδέλεια, τα όνειρα, τη μουσική και τη δημιουργικότητα που δεν χωρά εύκολα στην αγορά.
THE LIFO TEAM
Ο Σπάικ Λι απαντά στην κριτική για το Michael: «Ζητάτε από την ταινία κάτι που δεν χωρά στο timeline της»

Πολιτισμός / Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται το Michael: «Η ταινία τελειώνει το 1988»

Ο Σπάικ Λι υπερασπίστηκε τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον απέναντι στην κριτική ότι δεν περιλαμβάνει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, λέγοντας ότι η ιστορία του Michael σταματά το 1988, πριν από την πρώτη δημόσια καταγγελία του 1993.
THE LIFO TEAM
Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Πολιτισμός / Το Met Gala θέλει να αποδείξει ότι η μόδα είναι τέχνη αλλά όλοι μιλούν για τον Τζεφ Μπέζος

Το Met Gala 2026 πραγματοποιείται απόψε στη Νέα Υόρκη με dress code «Fashion is Art» και μια έκθεση που βάζει στο κέντρο το ντυμένο σώμα. Όμως, πριν ακόμη ξεκινήσει το κόκκινο χαλί, η παρουσία του Τζεφ Μπέζος ως βασικού χρηματοδότη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ ο Λο Ρόουτς ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση χωρίς τη Ζεντάγια.
THE LIFO TEAM
Russell T Davies: "Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι"

Πολιτισμός / Ράσελ Τ. Ντέιβις: «Δεν πίστευα ότι το coming out θα ήταν ακόμα τόσο μεγάλο θέμα. Αλλά είναι»

Με αφορμή τη νέα του σειρά Tip Toe για το Channel 4, ο δημιουργός του Queer as Folk και του It’s a Sin μιλά για την επιστροφή του φόβου στη gay ζωή, την ψευδαίσθηση της προόδου, τη βία που έζησε ο ίδιος στα 17 του και την ανάγκη να συνεχίζεις να αφηγείσαι ιστορίες, ακόμη κι όταν δεν ξέρεις αν θα αλλάξουν κάποιον.
THE LIFO TEAM
Το χαμένο πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον έγινε το πιο παράξενο φάντασμα της σύγχρονης τέχνης

Πολιτισμός / Ποιος έκλεψε το πορτρέτο του Φράνσις Μπέικον;

Ένα έργο του Λούσιαν Φρόιντ, μικρό όσο ένα βιβλίο, χάθηκε από μουσείο του Βερολίνου το 1988. Απεικόνιζε τον μεγάλο Βρετανό ζωγράφο Φράνσιν Μπέικον. Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ένας ντετέκτιβ συνεχίζει να το αναζητά.
THE LIFO TEAM
 
 