Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το ερμηνευτικό comeback του σπουδαίου πρωταγωνιστή, η διασκευή του Νοτιοκορεάτη δημιουργού στο «Τσεκούρι» του Γαβρά, το ριμέικ του «Running Man» και μια γιαπωνέζικη έκπληξη για τους φίλους του φανταστικού στις αίθουσες από αυτή την Πέμπτη.

Γιάννης Βασιλείου
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην ενεργό δράση για να πρωταγωνιστήσει στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του υιού του Ρόναν. Φωτ.: Maria Lax/Focus Features
Δυο μεγάλες κινηματογραφικές επιστροφές περιλαμβάνει το κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.

Ο Νοτιοκορεάτης Παρκ Τσαν-Γουκ διασκευάζει το Τσεκούρι του Κώστα Γαβρά στη στιλιζαρισμένη μαύρη κωμωδία Νο Other Choice που καυτηριάζει το ανταγωνιστικό δυτικό μοντέλο. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην ενεργό δράση για να πρωταγωνιστήσει στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του υιού του Ρόναν, το συμβολικό και ατμοσφαιρικό Anemone, που κερδίζει πολλά από την (για ακόμα μια φορά) θηριώδη ερμηνεία του σπουδαίου πρωταγωνιστή.

Τo Εxit-8, διασκευή του ομώνυμου video-game, ανήκει στις μεγάλες εκπλήξεις της χρονιάς, προκαλεί δυσφορία και ανησυχία μέσω της επανάληψης και μετατρέπει τον φόβο εξημέρωσης ενός αρσενικού σε επαναλαμβανόμενο εφιάλτη.

Το Running Man είναι το τρίτο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ που διασκευάζεται μέσα στο 2025.

Το Running Man είναι το τρίτο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ που διασκευάζεται μέσα στο 2025. Αναβαθμισμένος ο προϋπολογισμός σε σχέση με την εκδοχή με τον Σβαρτζενέγκερ, ο Έντγκαρ Ράιτ υπογράφει τη σκηνοθεσία και ο Γκλεν Πάουελ περνάει από «πρωταγωνιστικές» εξετάσεις, στην πρώτη μεγάλη παραγωγή που στηρίζεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του.

 Το Nuremberg προσπαθεί να μετατρέψει τη δίκη της Νυρεμβέργης σε εύπεπτο θέαμα παλιάς κοπής στηρίζεται στην ερμηνευτική μονομαχία του Ράμι Μάλεκ και του Ράσελ Κρόου, μα ο τρόπος του είναι οριακά φαιδρός.

Κυκλοφορούν ακόμα το φορτωμένο με περγαμηνές ντοκιμαντέρ του Θανάση Βασιλείου Λο και το animation Miss Moxy, που απευθύνεται σε γατόφιλους κάθε ηλικίας.

