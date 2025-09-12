ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νάπολη: Ο σταθμός του μετρό Monte Sant’Angelo επαναπροσδιορίζει τα όρια μεταξύ τέχνης και αρχιτεκτονικής

Ο εντυπωσιακός σταθμός φιλοτεχνήθηκε από τον Βρετανό γλύπτη Ανίς Καπούρ σε συνεργασία με το λονδρέζικο αρχιτεκτονικό στούντιο AL_A

LifO Newsroom
Φωτογραφία: facebook.com/anishkapoorstudio
Καμπυλωτά πάνελ από ατσάλι περιβάλλουν την είσοδο του σταθμού μετρό Monte Sant'Angelo στη Νάπολη, μια δημιουργία του γλύπτη Ανίς Καπούρ σε συνεργασία με το λονδρέζικο αρχιτεκτονικό στούντιο AL_A.

Ο εντυπωσιακός σταθμός - και παράλληλα πολυαναμενόμενο αρχιτεκτονικό έργο - υποδέχτηκε το κοινό για πρώτη φορά, μόλις εχθές, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Ξεχωρίζουν η ανάγλυφη είσοδος - με υφή χαλικιών - μία από τις δύο που δημιούργησαν ο Καπούρ και το στούντιο AL_A και συνδέονται με το υπόγειο δίκτυο του μετρό στην περιοχή Traiano της Νάπολης.

Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua
Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua
Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua

Η άλλη είσοδος, επίσης σχεδιασμένη από τον Βρετανό γλύπτη, χαρακτηρίζεται από μια λεία, σωληνοειδή αλουμινένια φόρμα, βυθισμένη στο έδαφος.

Ο Ανίς Καπούρ είχε προσκληθεί το 2003 να σχεδιάσει τον σταθμό, στο πλαίσιο της αστικής αναγέννησης της ναπολιτάνικης περιοχής.

Η κατασκευή από σκουριασμένο ατσάλι, που τοποθετήθηκε το 2022, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να φαίνεται σαν να ξεπηδά από το έδαφος, με μια ανεστραμμένη χοάνη στο κέντρο που καθοδηγεί τους επισκέπτες υπόγεια.

Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua

Αντίθετα, η βυθισμένη αλουμινένια είσοδος του σταθμού, που εγκαταστάθηκε το 2017, παραπέμπει σε ένα κενό στο έδαφος και ανταποκρίνεται στο χαμηλό προφίλ της γύρω περιοχής. Και οι δύο είσοδοι συνδέονται με ένα δίκτυο παλιών, εγκαταλελειμμένων σηράγγων και, σύμφωνα με τον Καπούρ, τα σχέδιά τους αντλούν έμπνευση από τη γεωλογία της Νάπολης.

«Στην πόλη του Βεζούβιου και της μυθικής πύλης του Δάντη για την Κόλαση, θεώρησα σημαντικό να προσπαθήσω να αποτυπώσω τι σημαίνει πραγματικά να κατεβαίνεις στο υπόγειο», είπε ο καλλιτέχνης.

Σε συνέντευξή του το 2003 στον Guardian, ο Καπούρ είχε δηλώσει ότι το έργο σχεδιάστηκε ως «ένα γλυπτό στο οποίο μπαίνεις».

«Αυτά δεν είναι κτίρια», είχε πει τότε ο Καπούρ. «Παίζουν με τη φόρμα σε αρχιτεκτονική κλίμακα αλλά δεν είναι κτίρια. Απεχθάνομαι να φτιάχνω οτιδήποτε πρακτικό. Το αστείο με την τέχνη είναι ότι είναι άχρηστη. Δεν κάνει τίποτα. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Ο Anish Kapoor

Οι εργασίες στο εργοτάξιο ξεκίνησαν το 2009. Αρχικά, ο Καπούρ συνεργαζόταν με το στούντιο Future Systems για την υλοποίηση του έργου. Αργότερα, το ανέλαβε το στούντιο AL_A.

Μέσα στις ίδιες τις σήραγγες, οι τραχιές τσιμεντένιες επιφάνειες έχουν παραμείνει σκόπιμα ατελείς.

Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua
Φωτογραφία: facebook.com/galleriacontinua

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ανίς Καπούρ ολοκλήρωσε πρόσφατα το πολυαναμενόμενο γλυπτό του στη Νέα Υόρκη, το οποίο μοιάζει να συνθλίβεται από έναν ουρανοξύστη.

