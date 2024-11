MTV Europe Music Awards: Η Taylor Swift μεγάλη νικήτρια της βραδιάς - Κέρδισε για τρίτη φορά το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη

Η Taylor Swift είναι αδιαμφησβήτητα η μεγάλη νικήτρια των MTV Europe Music Awards, που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μάντσεστερ.

Για πρώτη φορά τα MTV Europe Music Awards έλαβαν χώρα στο Μάντσεστερ, τη «μουσική» πρωτεύουσα της Βρετανίας, με την Taylor Swift να ηγείται των υποψηφιοτήτων. Η κορυφαία τραγουδίστρια είχε υποψηφιότητες σε επτά κατηγορίες, αποσπώντας συνολικά τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη και το βραβείο καλύτερου βίντεο για το «Fortnight», το ντουέτο της με τον Post Malone.

Μάλιστα, είναι η πρώτη καλλιτέχνιδα που κερδίζει τρεις φορές το βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη, αφήνοντας πίσω τον Shawn Mendes, ο οποίος είχε κερδίσει το βραβείο δύο φορές στο παρελθόν. Η Taylor Swift, της οποίας η παγκόσμια περιοδεία Eras ήταν η πιο κερδοφόρα στην ιστορία της μουσικής, «απέκλεισε» άλλες κορυφαίες καλλιτέχνιδες, όπως η Charli XCX και η Billie Eilish.

Άλλοι καλλιτέχνες που θριάμβευσαν επίσης, ήταν η Raye που κέρδισε το βραβείο του καλύτερου καλλιτέχνη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Liam Gallagher του καλύτερου ροκ καλλιτέχνη και ο Calvin Harris του καλύτερο ηλεκτρονικό καλλιτέχνη. Το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι όπως ήταν αναμενόμενο κέρδισε το «Espresso» της Sabrina Carpenter, κερδίζοντας το «Birds of a Feather» της Eilish, το «Texas Hold 'Em» της Beyoncé, το «Beautiful Things» του Benson Boone, το «Good Luck, Babe!» του Chappell Roan και το «We Can't Be Friends» της Ariana Grande.

Παράλληλα, οι Pet Shop Boys, παρέλαβαν το βραβείο Pop Pioneer για τα 40 χρόνια παρουσίας τους στη μουσική βιομηχανία. Το ντουέτο είναι το πιο επιτυχημένο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, με τους Neil Tennant και Chris Lowe να έχουν καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, επιτυγχάνοντας 44 UK Top 30 singles, συμπεριλαμβανομένων 22 Top 10 επιτυχιών και τεσσάρων No 1, 15 UK Top 10 studio albums και sold-out συναυλίες σε 63 χώρες.

#MTVEMA Gli Mtv European Awards compiono 30 anni. E a Manchester premiano ancora la cantante americana dei record #TaylorSwift. Per l’Italia, prosegue l’anno d’oro di #Annalisa, ‘Best Italian Act’ @mirimauti #GR1 pic.twitter.com/co39QlkkCL — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 11, 2024

Τα MTV Europe Music Awards μεταδίδονται ζωντανά σε περισσότερες από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο και παρακολουθούνται στενά από τη μουσική βιομηχανία, καθώς συχνά δίνουν μια ιδέα για το ποιοι καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να πετύχουν στα Grammy.

Με πληροφορίες από Guardian