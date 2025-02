Μισέλ Τράχτενμπεργκ: Πέθανε στα 39 της η ηθοποιός του «Gossip Girl»

Η ηθοποιός Μισέλ Τράχτενμπεργκ, γνωστή από τις σειρές Buffy the Vampire Slayer και Gossip Girl, πέθανε σε ηλικία 39 ετών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ αρκετοί θαυμαστές υπενθυμίζουν πρόσφατες αναρτήσεις της, στις οποίες είχε απαντήσει σε σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της. Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει πέρυσι, φαινόταν καταβεβλημένη, γεγονός που είχε οδηγήσει σε ανησυχία για την υγεία της. «Εξήγησέ μου πώς φαίνομαι άρρωστη. Είμαι 38. Πόσο λυπηρό για εσάς να αφήσετε ένα τέτοιο σχόλιο», είχε γράψει τότε.

Η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε πριν από μία εβδομάδα, όταν μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ήθελα να μοιάζω με άτακτη».

Η καριέρα της Μισέλ Τράχτενμπεργκ

Η Τράχτενμπεργκ ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική σε ηλικία μόλις τριών ετών. Έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά The Adventures of Pete & Pete (1991-1996) του Nickelodeon, ενώ η πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία ήρθε το 1996, όταν πρωταγωνίστησε ως Harriet στην ταινία Harriet the Spy.

Ακολούθησαν ρόλοι σε δημοφιλείς ταινίες όπως EuroTrip, Ice Princess και 17 Again, ενώ η συμμετοχή της στο Buffy the Vampire Slayer ως Dawn Summers την καθιέρωσε στο τηλεοπτικό κοινό.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα.