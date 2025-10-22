ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Μια ζωή»: Επιστρέφει ο συγκλονιστικός μονόλογος μιας μοδίστρας με τη Νένα Μεντή στο Πτι Παλαί

Τα βιώματα μιας λαϊκής γυναίκας γίνονται καθρέφτης μιας ολόκληρης εποχής

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Νένα Μεντή επιστρέφει φέτος στο θέατρο Πτι Παλαί με την παράσταση «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Η παράσταση, που καθήλωσε το κοινό την περασμένη σεζόν με συνεχόμενα sold out, κάνει πρεμιέρα την 25η Οκτωβρίου και υπόσχεται να συγκινήσει ξανά.

Σε αυτόν τον βαθιά ανθρώπινο μονόλογο, μια ηλικιωμένη μοδίστρα ξεδιπλώνει τη ζωή της καθώς αδειάζει το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες. Μέσα από τις αφηγήσεις της, αναβιώνουν προσωπικές στιγμές και μικρές καθημερινές ιστορίες που μπλέκονται με τα μεγάλα γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας.

Τα βιώματα μιας λαϊκής γυναίκας γίνονται καθρέφτης μιας ολόκληρης εποχής, ενώ τα τραγούδια που τη συνόδευσαν σε κάθε σταθμό της ζωής της, λειτουργούν ως μουσική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η φωνή της γεμάτη νοσταλγία, φόβο και τρυφερότητα, αποτυπώνει τον αγώνα της να βρει νόημα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

Η Νένα Μεντή, με την ωριμότητα και το βάθος μιας σπουδαίας καριέρας, μεταμορφώνει τον ρόλο σε μια εξομολόγηση γεμάτη αλήθεια. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Πέτρου Ζούλια, η ερμηνεία της μετατρέπεται σε ύμνο για τους «ανθρώπους της διπλανής πόρτας» — εκείνους που έζησαν μεγάλες ιστορίες μέσα από τις πιο απλές ζωές.

Η παράσταση, που τιμήθηκε από το κοινό για τη λιτή της συγκίνηση, επιχειρεί να φωτίσει τη μοναξιά, τη φθορά, αλλά και την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας που αντιπροσωπεύει πολλές. 

