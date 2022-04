Μια Τουραντό του Πουτσίνι αλλιώτικη από τις άλλες διά χειρός Ai Weiwei

Μια από τις πιο διάσημες όπερες του Πουτσίνι, η Τουραντό, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Σκάλα του Μιλάνου το 1926. Πρόκειται για μια επική ιστορία αγάπης και βίας που διαδραματίζεται σε μια φανταστική εκδοχή της Κίνας. Σε αυτή την τελευταία θεατρική σκηνοθεσία της διάσημης όπερας, ο Κινέζος καλλιτέχνης Ai Weiwei προσφέρει μια σύγχρονη ερμηνεία, εμποτίζοντας την αρχική αφήγηση με τις σκέψεις του για τις μεγάλες τραγωδίες του σημερινού κόσμου.

«Η Τουραντό μου εξακολουθεί να σχετίζεται με την κλασική κατανόηση της αγάπης, του μίσους, της εκδίκησης και των ανθρώπων που προσπαθούν να πετύχουν κάτι που είναι αδύνατο», λέει ο Weiwei. Για τα κοστούμια, τη σκηνογραφία και τις προβολές βίντεο δημιούργησε μια συνολική σκηνική εμπειρία με δυνατές εικόνες και γλυπτικές φόρμες.

Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να αναλάβει αυτή την όπερα ιδιαίτερα επειδή, σε πολύ νεαρή ηλικία, ήταν κομπάρσος στην παραγωγή της Τουραντό του Τζεφιρέλι στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. «Η ίδια η Νέα Υόρκη είναι σαν την όπερα», σχολιάζει ο Weiwei. «Αλλά ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ, 35 χρόνια αργότερα, ότι θα γινόμουν σκηνοθέτης της ίδιας παράστασης όπερας. Είμαι πολύ τυχερός που έχω την ευκαιρία να το κάνω».

Την ορχήστρα διευθύνει ο Ουκρανός μαέστρος Οksana Lyniv που σημειώνει ότι η Τουραντό είναι έργο μεγάλης αξίας για αυτόν.

Η τελευταία όπερα του Πουτσίνι, του μεγαλύτερου συνθέτη του εικοστού αιώνα, αντί να δίνει απαντήσεις, θέτει ερωτήσεις, είναι μια ανασταλτική αμφιβολία, όπως η πραγματικότητα που βιώνουμε. «Μέσα από την Τουραντό θέλω να γίνω ο ερμηνευτής του μηνύματος που ο Πουτσίνι ήθελε να αφήσει στους απογόνους τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, δηλαδή ότι η αγάπη στο τέλος είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο».

Η παράσταση ανεβαίνει στην όπερα της Ρώμης, στο Τεάτρο Κοστάντζι.

In esclusiva sullo shop di https://t.co/uCIVvtgWDq due creazioni d’arte preziose e rare, perché realizzate da @aiww in occasione della #Turandot in scena al Teatro Costanzi fino al 31 marzo 2022 di cui ha firmato la regia, le scene, i costumi e i video.https://t.co/fF2cLi2D87 pic.twitter.com/OrN4cfGbZY