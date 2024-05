Met Gala: Οι «Ωραίες Κοιμωμένες», το «Garden of Time» και ο «δράκος» του TikTok

Με θέμα «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» και ενδυματολογικό κώδικα το «Garden of Time», το φετινό Met Gala φαίνεται πως έχει έναν «δράκο» να αντιμετωπίσει: Το TikTok.

Το φετινό Met Gala, το κορυφαίο event στον χώρο της μόδας, είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 6 Μαΐου, στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης και ως φετινό θέμα του έχει οριστεί το «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» - που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Ωραίες Κοιμωμένες: Ξυπνώντας ξανά τη Μόδα». Με έμπνευση από τα παραμύθια, το φετινό Met Gala έχει έναν «δράκο» να αντιμετωπίσει και μάλιστα, κινεζικό: Το TikTok είναι ο μεγάλος χορηγός του event, την ώρα που όμως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να το απαγορεύσουν.

Το θέμα του φετινού Met Gala πηγάζει από την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion». «Όταν ένα ρούχο μπαίνει στη συλλογή μας, η κατάστασή του αλλάζει αμετάκλητα. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικό μέρος της εμπειρίας ενός ατόμου είναι τώρα ένα ακίνητο "έργο τέχνης" που δεν μπορεί πλέον να φορεθεί, να ακουστεί, να το αγγίξει ή να το μυρίσει κάποιος. Η έκθεση προσπαθεί να αναζωογονήσει αυτά τα έργα τέχνης, αφυπνίζοντας εκ νέου τις αισθητηριακές τους ικανότητες μέσω μιας ποικιλίας τεχνολογιών, παρέχοντας στους επισκέπτες αισθητηριακή 'πρόσβαση' σε σπάνια ιστορικά ρούχα και κομμάτια σπάνιας σύγχρονης μόδας», δήλωσε πρόσφατα ο επιμελητής της έκθεσης, Andrew Bolton. «Κάνοντας έκκληση στο ευρύτερο δυνατό φάσμα των ανθρώπινων αισθήσεων, η έκθεση στοχεύει να επανασυνδεθεί με τα έργα που εκτίθενται με τον σκοπό για τον οποίο αρχικά είχαν δημιουργηθεί – με ζωντάνια, με δυναμισμό και τελικά με τη ζωή».

The Garden of Time: Ο ενδυματολογικός κώδικας του φετινού Met Gala

Το φετινό θέμα πηγαίνει χέρι-χέρι με τον ενδυματολογικό κώδικα, που ονομάζεται «The Garden of Time». Ο ενδυματολογικός κώδικας του Met Gala συνήθως ερμηνεύεται αρκετά χαλαρά από τους διάσημους καλεσμένους στο event και χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για τα ρούχα που επιλέγουν, δημιουργώντας μερικές αξέχαστες στιγμές στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης. Όσο για το τι σχέση έχει το «The Garden of Time» με την Ωραία Κοιμωμένη; Όπως εξηγεί το ειδησεογραφικό δίκτυο CBS, η «Ωραία Κοιμωμένη» είναι ένα κλασικό μαραμύθι που μιλά για μια όμορφη πριγκίπισσα, η οποία οδηγείται σε έναν μαγικό ύπνο, από τον οποίο μπορεί να την ξυπνήσει μόνο το φιλί της αληθινής αγάπης. Συχνά ερμηνεύεται ως το πώς η αληθινή αγάπη μπορεί να κατακτήσει τα πάντα. Το «The Garden of Time» είναι ένα διήγημα του J.G Ballard, στο οποίο η πλοκή μιλά για ένα ζευγάρι που ζει σε ένα όμορφο σπίτι, έως ότου ένας όχλος παίρνει οδηγείται προς το μέρος τους, φέρνοντας την καταστροφή. Στον κήπο του ζευγαριού φυτρώνουν «λουλούδια του χρόνου», και κάθε ένα που κόβεται στέλνει τον όχλο πίσω στο χρόνο, πιο μακριά από την αναπόφευκτη άφιξή του στο σπίτι τους. Όμως στον κήπο δεν φυτρώνουν πια νέα λουλούδια και η καταστροφή του εξαίσιου σπιτιού και της κοινής τους ζωής είναι αναπόφευκτη.

Ο «δράκος» του TikTok για το φετινό Met Gala

Φέτος, είναι η πρώτη φορά που το TikTok χορηγεί τη λαμπερή εκδήλωση και πολλοί αναρωτιούνται εάν θα είναι και η τελευταία, καθώς οι ΗΠΑ θεωρούν την εταιρεία υπό την τρέχουσα ιδιοκτησία της, απειλή για την εθνική ασφάλεια και έχουν αποφασίσει την απαγόρευσή του, εάν το καθεστώς δεν αλλάξει.

Το TikTok είναι επίσης κύριος χορηγός της ανοιξιάτικης έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών, «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion», ενώ ο διευθύνων σύμβουλός του, Shou Chew, θα είναι επίτιμος πρόεδρος του γκαλά μαζί με τον δημιουργικό διευθυντή της Loewe, Jonathan Anderson. Πρόκειται για μία τουλάχιστον άβολη συγκυρία για αυτό το εξαιρετικά υψηλού προφίλ event, και ενώ πολλοί καλεσμένοι και θεατές δεν θα απασχοληθούν καθόλου από τις ανησυχίες για το TikTok, οι διοργανωτές του, συμπεριλαμβανομένης της Anna Wintour, παγκόσμιας διευθύντριας σύνταξης του Condé Nast και αρχισυντάκτριας της Vogue, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια: Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μερικά ακανθώδη ερωτήματα σχετικά με το πώς να διαχειριστούν την εκδήλωση. Θα είναι τελικά παρών ο Chew; Και εάν ναι, θα φωτογραφηθεί μαζί με τη Wintour στο κόκκινο χαλί; Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η Vogue, το Condé Nast και το ίδιο το Metropolitan Museum «επιλέγουν πλευρά» στη διαμάχη μεταξύ του TikoTok και των ΗΠΑ που για την Ουάσινγκτον αφορά στους κινδύνους που ενέχει η «εισβολή» μιας κινεζικής τεχνολογικής πλατφόρμας στην αμερικανική κοινωνία.

Ποια ήταν τα προηγούμενα θέματα του Met Gala;

Το θέμα του Met Gala για το 2023 ήταν ένας φόρος τιμής στον σχεδιαστή μόδας Karl Lagerfeld. Το 2021 και το 2022, το θέμα "In America" ​​χρησίμευσε ως μέρος ένα και δύο, μιας αναδρομής στην αμερικανική μόδα. Το γκαλά του 2020 αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά το θέμα του ήταν "About Time: Fashion and Duration". Πριν από αυτό, το 2019, το θέμα ήταν "Camp: Notes on Fashion".

Με πληροφορίες από CBS, BOF