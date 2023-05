Met Gala 2023: Διάσημοι σε πρώτη εμφάνιση- Ανάμεσά τους και η Πάρις Χίλτον

Το Met Gala 2023 ήταν φέτος για αρκετούς η ευκαιρία να κάνουν το ντεμπούτο τους στην σκάλα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η σπουδαιότερη βραδιά της μόδας, το φετινό Met Gala 2023, που ήταν αφιερωμένη στο αείμνηστο σχεδιαστή Κάρλ Λάγκερφελντ, έγινε η ευκαιρία για αρκετούς, οι οποίοι αν και ήδη διάσημοι, να κάνουν την πρώτη του εμφάνιση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πάρις Χίλτον, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Met Gala.

Η Πάρις Χίλτον ήταν εκπληκτική στο «ιβουάρ χαλί» του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης με ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα Marc Jacobs με κεντημένο μπούστο με Swarovski και μπότες Kiki.

Ο Πιρς Μπρόσνανμε τη σύζυγο του.

Παρθενική εμφάνιση στο φετινό Met Gala 2023 και για τον πάλαι ποτέ κινηματογραφικό πράκτορα 007, Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος βρέθηκε στο event συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κίλι Σέι Σμιθ.

Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν λαμπερός με κοστούμι Tom Ford ενώ η σύζυγός του επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Monique Lhuillier.

«Αυτή είναι η πρώτη μας φορά. Η πρώτη μας φορά» είπε ο Πιρς Μπρόσναν στο ET. «Γιατί αν όχι τώρα, πότε;»

«Είναι μια τόσο μεγάλη περίσταση. Ο Καρλ Λάγκερφελντ ήταν μία προσωπικότητα που θαυμάζαμε και οι δύο και κάποιος που πριν από αρκετά χρόνια μας απαθανάτισε φωτογραφικά εμάς και τα παιδιά μας. Έτσι το να είσαι απλά και μόνο καλεσμένος εδώ είναι μια ευχάριστη περίσταση. Μια γιορτή».

Ο ηθοποιός Ke Huy Quan, που νωρίτερα φέτος κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ, ως β' ανδρικός ρόλος για την ταινία «Τα πάντα όλα» (συνολικά 7 Όσκαρ απέσπασε η ταινία), ήταν ένας ακόμα διάσημος που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Met Gala 2023 με πολλούς να παρομοιάζουν την εμφάνισή του με αυτή του Καρλ Λάγκερφελντ, φορώντας τα χαρακτηριστικά μαύρα γάντια.

Στο φετινό Met Gala βρέθηκε και η μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ με την σύζυγό της Σερέλ.

Μπρίτνεϊ Γκράινερ με την σύζυγό της Σερέλ.

Η συγγραφέας και δημιουργός του «Abbott Elementary» Quinta Brunson έκανε επίσης το ντεμπούτο της στην μεγαλύτερη γιορτή της μόδας ενώ και η ράπερ Ice Spice εμφανίστηκε με φορώντας ένα λευκό διάφανο φόρεμα Balmain.

Πρώτη φορά στο χαλί του Met Gala 2023 βρέθηκαν επίσης η πρωταγωνίστρια του «Last of Us» Μπέλα Ράμσεϊ, η ηθοποιός Μάντελιν Κλάιν, οι ράπερ Yung Miami, Jackson Wang και η Doja Cat, που εμφανίστηκε - τιμώντας το όνομά της- ως γάτα, ο τραγουδιστής Labrinth και η επίσης μουσικός Tems.

@Labrinth wears #ValentinoBlackTie to the #MetGala



For the event, @Labrinth was styled in a red jacket, trousers and oversized shirt, black silk faille tie and black nappa leather gloves, and a long red crepe couture cape designed by #PierpaoloPiccioli.