«Louvre Couture»: Ρεκόρ επισκεψιμότητας για την πρώτη έκθεση υψηλής ραπτικής του Μουσείου του Λούβρου

Η έκθεση «Louvre Couture» εγκαινιάστηκε στις 24 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: x.com/MuseeLouvre
0

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν την πρώτη έκθεση του Λούβρου αφιερωμένη στην υψηλή ραπτική, με τίτλο «Louvre Couture», η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή.

Η μοναδική αυτή έκθεση συγκέντρωσε αριστουργήματα από το τμήμα διακοσμητικών τεχνών του Λούβρου και σημαντικά κομμάτια από την ιστορία της σύγχρονης μόδας, από τη δεκαετία του 1960 έως το 2025.

Σε έναν εκθεσιακό χώρο σχεδόν 9.000 τετραγωνικών μέτρων, παρουσιάστηκαν περίπου 100 ενδυματολογικά αντικείμενα και αξεσουάρ, δανεισμένα από 45 οίκους μόδας και σχεδιαστές, όπως οι Hubert de Givenchy, Thom Browne, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld και John Galliano. Η έκθεση αποτέλεσε μέρος μιας προσπάθειας του Λούβρου να διευρύνει το κοινό του.

Παλτό Gucci στην έκθεση «Louvre Couture»/Φωτογραφία: Μουσείο του Λούβρου/ Nicolas Bousser
Δημιουργίες των Paco Rabanne, Balenciaga και Loewe/ Φωτογραφία:Μουσείο του Λούβρου/ Nicolas Bousser

Το διάσημο μουσείο του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η έκθεση προσέλκυσε 1.059.000 επισκέπτες, καθιστώντας τη τη δεύτερη πιο επισκέψιμη έκθεση στην ιστορία του Λούβρου – μετά την έκθεση για τον Λεονάρντο ντα Βίντσι το 2019/2020, που είχε φτάσει τα 1.072.000 επισκέπτες.

Φωτογραφία:Μουσείο του Λούβρου/ Nicolas Bousser
Φωτογραφία: x.com/MuseeLouvre
Φωτογραφία: x.com/MuseeLouvre

«Βλέπουμε μια πραγματική άνθηση της μόδας στα μουσεία», δήλωσε η Καμίλ ντε Φορέστα, δημοπράτρια και αντιπρόεδρος του οίκου Christie’s France – μια άποψη που συμμερίστηκε η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, Λορένς Ντε Καρ, η οποία τόνισε ότι η φιλοδοξία του μουσείου είναι να προσελκύσει «νέες γενιές επισκεπτών με διαφορετικά πολιτιστικά βιώματα».

Η έκθεση ‘Louvre Couture’ εγκαινιάστηκε στις 24 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Με πληροφορίες από euronews.com

Πολιτισμός

