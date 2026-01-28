Κώστας Γανωσέλης: Πέθανε ο ενορχηστρωτής και μαέστρος - Το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Κώστας Γανωσέλης, ενορχηστρωτής, μαέστρος και μουσικός με μακρά παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Γεννήθηκε το 1946 στη Δραπετσώνα. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική και το πιάνο. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των οποίων οι Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Νίκος Ξυλούρης, Μάνος Λοΐζος, Σταύρος Ξαρχάκος, Θάνος Μικρούτσικος, Χάρις Αλεξίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργος Νταλάρας. Στη δισκογραφία και στις συναυλίες ανέλαβε ενορχηστρώσεις και μουσική διεύθυνση.

Είχε επίσης συνεργασίες εκτός Ελλάδας, με καλλιτέχνες όπως οι Ζουλφί Λιβανελί, Μερσέντες Σόσα, Τζον Ουίλιαμς και Βιτόριο Ντονάτι, καθώς και με ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, η Ορχήστρα Millenium του Σίδνεϊ, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ και η ρωσική ορχήστρα Όσιποφ.

Από τη δεκαετία του 1980 ασχολήθηκε συστηματικά με τα ηλεκτρονικά όργανα. Την περίοδο 1983–1985 εκπαιδεύτηκε στην Ιαπωνία σε συστήματα διδασκαλίας ηλεκτρονικών οργάνων. Στη συνέχεια εργάστηκε στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Μοντέρνου Τομέα στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών «Φίλιππος Νάκας», ενώ έγραψε και βιβλία με εκπαιδευτικό και θεωρητικό περιεχόμενο.

Στην ελληνική δισκογραφία υπάρχουν δεκάδες δίσκοι με δικές του ενορχηστρώσεις, καθώς και δύο προσωπικές δουλειές.

Το «αντίο» του Γιώργου Νταλάρα

Ο Γιώργος Νταλάρας, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά, τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στο Instagram, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμβολή του στις ενορχηστρώσεις για συμφωνικές ορχήστρες και στη στήριξη που του προσέφερε σε κρίσιμες στιγμές της καριέρας του.

«Κώστας Γανωσέλης.

Ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπάνιος άνθρωπος!

Ταγμένος μουσικός, ταγμένος πολίτης.

Διανοούμενος της μουσικής και του λόγου.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος με σπάνιο, καταλυτικό χιούμορ που περιέγραφε με ακρίβεια τους ανθρώπους χωρίς ίχνος δεικτικότητας.

Ο Κώστας ήταν ο μουσικός που σεβάστηκε απόλυτα την παράδοση και παράλληλα ήταν νεωτεριστής και πρωτοπόρος στην τεχνολογία και στη χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων με σπάνια αισθητική.

Ένα στήριγμα, παράδειγμα και υπόδειγμα για τους νέους μουσικούς.

Μια εμβληματική προσωπικότητα, σημείο αναφοράς για όλους μας!

Ο Γανωσέλης λειτούργησε διαδραστικά και δημιουργικά για πάνω από 50 χρόνια στον χώρο μας.

Ένας μοναδικός δάσκαλος!

Όσο για μένα, τι να πρωτοπώ…

Του χρωστάω τόσα πολλά. Με στήριξε, με ενθάρρυνε, με παρότρυνε σε σημαντικά βήματα και σχέδια με τις ενορχηστρώσεις του και τις μουσικές του γνώσεις.

‘’Πατέρα’’, ο ‘’θείος‘’ θα σε θυμάται πάντα με τιμή, ευγνωμοσύνη και πολλή αγάπη».