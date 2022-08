Knives Out 2: Στις 23 Δεκεμβρίου ο Ντάνιελ Κρεγκ επιστρέφει ως Μπενουά Μπλανκ- Οι πρώτες φωτογραφίες

Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι έτοιμος να αναβιώσει τη νότια προφορά του: Το «Glass Onion», το σίκουελ της ταινίας «Knives Out» του 2019, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Ωστόσο εκτός από την ανακοίνωση της ημερομηνίας της πρεμιέρας της ταινίας, το Netflix κυκλοφόρησε επίσης τις πρώτες φωτογραφίες του σίκουελ.

Η παγκόσμια κυκλοφορία του Netflix θα ακολουθήσει μετά την πρεμιέρα της ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν κρυφές, στο «Glass Onion: A Knives Out Mystery» ο Κρεγκ επιστρέφει ως Μπενουά Μπλανκ, ένας λαμπρός ιδιωτικός ντετέκτιβ του Νότου.

Στην νέα ταινία ερευνά ένα εντελώς ξεχωριστό μυστήριο από την πρώτη, που διαδραματίστηκε στην Ελλάδα.

Ο Rian Johnson, ο οποίος επιστρέφει ως σκηνοθέτης και συγγραφέας, συγκέντρωσε ένα all-star cast με τους Έντουαρντ Νόρτον, Λέσλι Όντομ Τζ. Κέιτ Χάντσον, Ντέιβ Μπαουτίστα και Ίθαν Χοκ να συνθέτουν, μεταξύ άλλων τη λίστα των υπόπτων της ταινίας.

Το «Glass Onion» πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία ταινία με πρωταγωνιστή τον Kρεγκ στον ρόλο του Μπλανκ.

Αν και δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για μία τρίτη ταινία «Knives Out», το Netflix αγόρασε τα δικαιώματα για τη διανομή των δύο συνεχειών της αρχικής ταινίας πέρυσι.

Οι Lionsgate και T-Street είναι οι εταιρείες παραγωγής της ταινίας.

