«Ήμουν άρρωστος» - Ο Χάρισον Φορντ μίλησε πρώτη φορά για την κατάθλιψή του στο κολέγιο

Ο Χάρισον Φορντ μίλησε πρώτη φορά για τα καταθλιπτικά επεισόδια που βίωνε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολέγιο Ripon, στο Ουινσκόνσιν.

Ο 83χρονος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο podcast Awards Chatter του «The Hollywood Reporter», όπου περιέγραψε μια περίοδο έντονης απομόνωσης όσο φοιτούσε.

Όπως είπε, «σπάνια έβγαινε» από το δωμάτιό του στην εστία. «Σηκωνόμουν από το μονό κρεβάτι μου, πήγαινα σε ένα τηλέφωνο, παράγγελνα πίτσα, επέστρεφα στο κρεβάτι και περίμενα μέχρι να έρθει. Έτρωγα την πίτσα, πετούσα τα κουτιά σε μια γωνία και ξανακοιμόμουν» εξομολογήθηκε.

Harrison Ford, the guest on this episode of The Hollywood Reporter’s Awards Chatter podcast, has, over the course of more than 50 years in Hollywood, arguably entertained more people than anyone else, and inarguably become a living legend. https://t.co/dNplbRAxYJ — The Hollywood Reporter (@THR) April 10, 2026

Χάρισον Φορντ: «Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ από απλή κατάθλιψη»

Ακόμα και όταν προσπαθούσε να πάει στα μαθήματα, συχνά δεν τα κατάφερνε. «Υπήρχαν φορές που πήγαινα μέχρι την πόρτα του κτιρίου, την άγγιζα απ’ έξω και μετά γύριζα πίσω», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως κάτι πολύ πιο βαθύ από απλή κατάθλιψη: «Ήμουν κάτι παραπάνω από καταθλιπτικός. Νομίζω ότι ήμουν άρρωστος. Κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά όχι καλά».

Ο Φορντ αποκάλυψε ότι δυσκολευόταν να δημιουργήσει φιλίες και «δεν βρήκε ποτέ μια κοινότητα» στο κολέγιο, μέχρι που γράφτηκε σε μάθημα θεάτρου για να ανεβάσει τον χαμηλό βαθμό του. Εκεί, όμως, όλα άλλαξαν. «Με εξέπληξε ότι αυτοί που θεωρούσα “περίεργους” και “αταίριαστους” ήταν τελικά από τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που γνώριζα», είπε.

Το μάθημα υποκριτικής βελτίωσε σημαντικά την ψυχική του ηρεμία και του έδωσε την αίσθηση ότι ανήκει κάπου. «Νομίζω ότι απλώς βρήκα τη θέση μου ανάμεσα σε ανθρώπους που αφηγούνται ιστορίες. Αυτό άλλαξε τον κόσμο μου, άλλαξε τη ζωή μου».

Harrison Ford is warning the industry on the future of the theatrical moviegoing experience during THR's Awards Chatter podcast.



“I’m terribly concerned. I came up at a period of time when the movie business was at its zenith, when the movie business captured the zeitgeist of a… pic.twitter.com/kMZT1bVsHC — The Hollywood Reporter (@THR) April 9, 2026

Χάρισον Φορντ: «Δεν είχα κοινωνική φοβία»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2023, ο ηθοποιός είχε απαντήσει και σε φήμες περί κοινωνικής αγχώδους διαταραχής.

«Δεν έχω κοινωνική φοβία. Απλώς απεχθάνομαι τις βαρετές καταστάσεις», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Δεν ήμουν ντροπαλός, ήμουν τρομοκρατημένος. Τα γόνατά μου έτρεμαν πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι κοινωνικό άγχος. Είναι το να βρίσκεσαι σε κάτι άγνωστο».

Στο ίδιο podcast, ο Φορντ αποκάλυψε και ένα, λιγότερο, γνωστό περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν αποβλήθηκε από το κολέγιο μόλις τέσσερις ημέρες πριν την αποφοίτηση, λόγω λογοκλοπής.

«Δεν ήμουν αρκετά προσεκτικός στον έλεγχο των πηγών που χρησιμοποιούσα στη διπλωματική μου», ανέφερε. «Κατηγορήθηκα για λογοκλοπή και το παραδέχτηκα».

Με πληροφορίες από OK Magazine