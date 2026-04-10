ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Ήμουν άρρωστος» - Ο Χάρισον Φορντ μίλησε πρώτη φορά για την κατάθλιψή του στο κολέγιο

«Νομίζω ότι ήμουν άρρωστος. Κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά όχι καλά» ανέφερε ο ηθοποιός

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΡΙΣΟΝ ΦΟΡΝΤ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΟΛΕΓΙΟ Facebook Twitter
Ο Χάρισον Φορντ / EPA
0

Ο Χάρισον Φορντ μίλησε πρώτη φορά για τα καταθλιπτικά επεισόδια που βίωνε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολέγιο Ripon, στο Ουινσκόνσιν.

Ο 83χρονος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο podcast Awards Chatter του «The Hollywood Reporter», όπου περιέγραψε μια περίοδο έντονης απομόνωσης όσο φοιτούσε.

Όπως είπε, «σπάνια έβγαινε» από το δωμάτιό του στην εστία. «Σηκωνόμουν από το μονό κρεβάτι μου, πήγαινα σε ένα τηλέφωνο, παράγγελνα πίτσα, επέστρεφα στο κρεβάτι και περίμενα μέχρι να έρθει. Έτρωγα την πίτσα, πετούσα τα κουτιά σε μια γωνία και ξανακοιμόμουν» εξομολογήθηκε.

Χάρισον Φορντ: «Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ από απλή κατάθλιψη»

Ακόμα και όταν προσπαθούσε να πάει στα μαθήματα, συχνά δεν τα κατάφερνε. «Υπήρχαν φορές που πήγαινα μέχρι την πόρτα του κτιρίου, την άγγιζα απ’ έξω και μετά γύριζα πίσω», είπε.

Ο ίδιος περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως κάτι πολύ πιο βαθύ από απλή κατάθλιψη: «Ήμουν κάτι παραπάνω από καταθλιπτικός. Νομίζω ότι ήμουν άρρωστος. Κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά όχι καλά».

Ο Φορντ αποκάλυψε ότι δυσκολευόταν να δημιουργήσει φιλίες και «δεν βρήκε ποτέ μια κοινότητα» στο κολέγιο, μέχρι που γράφτηκε σε μάθημα θεάτρου για να ανεβάσει τον χαμηλό βαθμό του. Εκεί, όμως, όλα άλλαξαν. «Με εξέπληξε ότι αυτοί που θεωρούσα “περίεργους” και “αταίριαστους” ήταν τελικά από τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που γνώριζα», είπε.

Το μάθημα υποκριτικής βελτίωσε σημαντικά την ψυχική του ηρεμία και του έδωσε την αίσθηση ότι ανήκει κάπου. «Νομίζω ότι απλώς βρήκα τη θέση μου ανάμεσα σε ανθρώπους που αφηγούνται ιστορίες. Αυτό άλλαξε τον κόσμο μου, άλλαξε τη ζωή μου».

Χάρισον Φορντ: «Δεν είχα κοινωνική φοβία»

Σε παλαιότερη συνέντευξή του το 2023, ο ηθοποιός είχε απαντήσει και σε φήμες περί κοινωνικής αγχώδους διαταραχής.

«Δεν έχω κοινωνική φοβία. Απλώς απεχθάνομαι τις βαρετές καταστάσεις», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Δεν ήμουν ντροπαλός, ήμουν τρομοκρατημένος. Τα γόνατά μου έτρεμαν πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι κοινωνικό άγχος. Είναι το να βρίσκεσαι σε κάτι άγνωστο».

Στο ίδιο podcast, ο Φορντ αποκάλυψε και ένα, λιγότερο, γνωστό περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια, όταν αποβλήθηκε από το κολέγιο μόλις τέσσερις ημέρες πριν την αποφοίτηση, λόγω λογοκλοπής.

«Δεν ήμουν αρκετά προσεκτικός στον έλεγχο των πηγών που χρησιμοποιούσα στη διπλωματική μου», ανέφερε. «Κατηγορήθηκα για λογοκλοπή και το παραδέχτηκα».

Με πληροφορίες από OK Magazine

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
Iδού το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2026- με Αλμοδόβαρ, Φαραντί και Παβλικόφσκι

Η φετινή ανακοίνωση του 79ου Φεστιβάλ Καννών δείχνει σαφή στροφή προς το διεθνές σινεμά δημιουργών, με 21 ταινίες στο διαγωνιστικό και αισθητά μικρότερη παρουσία αμερικανικών στούντιο. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη νέες ταινίες των Παβέλ Παβλικόφσκι, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Κριστιάν Μουντζίου και Αϊρα Σακς.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο βιβλίο για τον Άλμπερτ Σπέερ φωτίζει πώς χτίστηκε ο μύθος του «καλού ναζί»

Το You Are the Führer’s Unrequited Love του Ζαν-Νοέλ Ορενγκό επιστρέφει στην περίπτωση του Άλμπερτ Σπέερ για να δείξει πώς ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους του ναζιστικού καθεστώτος κατάφερε μετά τον πόλεμο να χτίσει την εικόνα του «μετανοημένου» ναζί
THE LIFO TEAM
Τι βλέπει ένας φωτογράφος όταν κοιτάζει τόσο κοντά την εξουσία;

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Index, ο Κρίστοφερ Άντερσον μιλά για τη δουλειά του από την Αϊτή και το Αφγανιστάν μέχρι τον Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, θυμίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είναι μόνο θέμα πρόσβασης, αλλά και τρόπος να διαβάζεις τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της ισχύος.
THE LIFO TEAM
Ο Walter Pfeiffer και η τέχνη του να πιάνεις την ομορφιά τη στιγμή που περνά

Η Pinacoteca Agnelli στο Τορίνο παρουσιάζει στις 30 Απριλίου το «Walter Pfeiffer: In Good Company», μια μεγάλη αναδρομή σε έναν από τους πιο τρυφερούς και ερωτικά φορτισμένους φωτογράφους της ευρωπαϊκής εικόνας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τι δουλειά έχει ο Ποπάι σε μια γκαλερί της Νέας Υόρκης;

Η έκθεση «Martin Wong: Popeye», που ανοίγει στις 18 Απριλίου στη Νέα Υόρκη, ξαναφέρνει στο προσκήνιο μια από τις πιο παράξενες εμμονές του Αμερικανού ζωγράφου: τον Ποπάι όχι ως αθώα ποπ φιγούρα, αλλά ως σώμα, σύμβολο και queer φαντασίωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γιατί ο Ματίς είναι ξανά παντού αυτή την άνοιξη

Από τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο μέχρι το Παρίσι, ο Ματίς επιστρέφει φέτος την άνοιξη με μια ασυνήθιστη πυκνότητα εκθέσεων. Και μαζί τους επιστρέφει και το ερώτημα γιατί ο κόσμος ξαναγυρίζει τώρα σε έναν ζωγράφο της αρμονίας.
THE LIFO TEAM
Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
THE LIFO TEAM
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
THE LIFO TEAM
 
 