ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ιβ Κλάιν: Μονοχρωματικό έργο του πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 18.4 εκατ. ευρώ

Ο πίνακας έχει περάσει από πολλές ιδιωτικές συλλογές από τη δημιουργία του και εκτέθηκε τελευταία φορά στο κοινό στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιβ Κλάιν: Μονοχρωματικό έργο του πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 18.4 εκατ. ευρώ Facebook Twitter
Ο πίνακας California (IKB 71) του Ιβ Κλάιν/Φωτογραφία: X
0

Μονοχρωματικό έργο του Ιβ Κλάιν πουλήθηκε σε δημοπρασία την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Παρίσι έναντι 18,4 εκατομμυρίων ευρώ - «ένα ρεκόρ στη Γαλλία για τον καλλιτέχνη», όπως ανακοίνωσε ο οίκος Christie’s.

Ο πίνακας, με τίτλο California (IKB 71), ζωγραφισμένος από τον Γάλλο καλλιτέχνη στο Παρίσι το 1961 και εκτεθειμένος για πρώτη φορά σε δημοπρασία, «συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του Ιβ Κλάιν που έχουν ποτέ προσφερθεί στην αγορά», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του αγοραστή.

Το έργο αυτό, μονοχρωματικό μπλε, έχει διαστάσεις σχεδόν δύο μέτρων ύψος και πάνω από τέσσερα μέτρα πλάτος, και είναι ζωγραφισμένο με τις χαρακτηριστικές τεχνικές του καλλιτέχνη, που συνδύαζε καθαρή χρωστική ουσία με συνθετική ρητίνη. Πρόκειται για ένα από τα πιο μνημειώδη έργα του.

Ένα έργο που εκτέθηκε για τελευταία φορά στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την Christie’s, το έργο αυτό «δεν έχει άλλο ισοδύναμο σε μέγεθος, παρά μόνο στα τεράστια πάνελ που δημιουργήθηκαν για το Musiktheater im Revier στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας», τα οποία έχουν μήκος από πέντε έως επτά μέτρα.

Ο πίνακας έχει περάσει από πολλές ιδιωτικές συλλογές από τη δημιουργία του και εκτέθηκε τελευταία φορά στο κοινό στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art) της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο μακροχρόνιου δανεισμού την περίοδο 2005-2008.

Μέχρι πρόσφατα ανήκε σε αμερικανική ιδιωτική συλλογή και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που έκανε τον Κλάιν διάσημο πριν τον πρόωρο θάνατό του το 1962, σε ηλικία μόλις 34 ετών: το βαθύ, υπερθαλάσσιο μπλε του, που προέκυψε από μια πρωτότυπη τεχνική και ονομάστηκε IKB (International Klein Blue).

«Είχαν μια λάμψη και μια δική τους, αυτόνομη ζωή εκπληκτική. Ήταν το ίδιο το χρώμα, πραγματικά. Η ζωντανή και απτή χρωματική ύλη», αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.

Το California (IKB 71) αποτέλεσε το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας «Avant-Garde(s) including Thinking Italian», η οποία περιλάμβανε επίσης έργα των Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Ζαν Ντιμπιφέ και Αλμπέρτο Τζακομέτι.

Με πληροφορίες από bfmtv.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Διεθνή / Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις: Οι μελωδίες του που όρισαν τον ελληνικό κινηματογράφο

Πολιτισμός / 100 Χρόνια Μάνος Χατζιδάκις: Οι μελωδίες που όρισαν τον ελληνικό κινηματογράφο

Από το «Αγάπη που ‘γινες δίκοπο μαχαίρι» μέχρι το «Γκρίζο Γατί», ο Μάνος Χατζιδάκις έντυσε με μουσική τόσο τις πιο σκοτεινές όσο και τις πιο ανέμελες ιστορίες του ελληνικού σινεμά
LIFO NEWSROOM
Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε - Καλό σου κατευόδιο»

Πολιτισμός / Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Χαίρε Διόνυσε - Καλό σου κατευόδιο»

«Ας θυμόμαστε πόσο σκληρά κρίθηκε, ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες και όταν τους θέλουμε 'στα μέτρα μας'», έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε ανάρτησή του
LIFO NEWSROOM
Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζένιφερ Λόπεζ και Φρέντι Κρούγκερ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Φρέντι Κρούγκερ, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζένιφερ Λόπεζ από αύριο στους κινηματογράφους

Το δράμα γύρω από την ηχογράφηση του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska», η μιούζικαλ εκδοχή του «Φιλιού της Γυναίκας Αράχνης», το ντεμπούτο του youtuber Κρις Στάκμαν «Shelby Oaks» και η επανέκδοση του «Εφιάλτη στον Δρόμο με τις Λεύκες» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 