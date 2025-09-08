VMAs 2025: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μετέτρεψε την εμφάνισή της σε ηχηρό μήνυμα υπέρ των τρανς ατόμων

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πραγματοποίησε μία εκρηκτική εμφάνιση, στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2025, το βράδυ της Κυριακής.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ αυτή τη χρονιά είχε εννέα υποψηφιότητες στα MTV VMAs, ανάμεσά σε αυτές και για το «Βίντεο της χρονιάς». Ωστόσο, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του UBS Arena στη Νέα Υόρκη και έδωσε ένα άκρως εντυπωσιακό performance, περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τραγούδησε το νέο της τραγούδι «Tears» και μαζί της στη σκηνή βρέθηκαν διαγωνιζόμενοι από το RuPaul’s Drag Race, με τους οποίους στη συνέχεια αναπαρήγαγαν εικόνες από το βίντεο κλιπ του κομματιού.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια του κομματιού, η καλλιτέχνιδα περικυκλώθηκε από χορευτές και drag queens, οι οποίοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «προστατεύστε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων», με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.

Sabrina Carpenter advocated for trans rights in #VMAs performance pic.twitter.com/SiRNgWKE5n — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2025

sabrina using her performance to support the trans community in this political climate is so important and exactly why i’m such a big fan of her in the first place pic.twitter.com/WUgLCpd5GA — emily ♡🐾 (@singularemi) September 8, 2025