Η Ολλανδία επιστρέφει στην Αίγυπτο κλεμμένο γλυπτό 3.500 ετών

Η είδηση έρχεται την ώρα που η Αίγυπτος γιορτάζει τα εγκαίνια του εμβληματικού Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Φωτ. το λίθινο κεφάλι ενός Αιγύπτιου αξιωματούχου εντοπίστηκε σε έκθεση τέχνης στην Ολλανδία το 2022 / BBC
Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα κλεμμένο γλυπτό 3.500 ετών.

Η είδηση έρχεται την ώρα που η Αίγυπτος γιορτάζει τα εγκαίνια του κολοσσιαίου Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το οποίο αναδεικνύει τη μακραίωνη αρχαιολογική της κληρονομιά.

Σύμφωνα με την Ολλανδική Επιθεώρηση Πληροφοριών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Dutch Information & Heritage Inspectorate), είναι πιθανό το λίθινο κεφάλι που χρονολογείται από την εποχή των φαραώ, να λεηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, είτε το 2011 είτε το 2012.

Αραβική Άνοιξη, ονομάστηκε ένα κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, που εκδηλώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2010.

Δέκα χρόνια αργότερα, το αντικείμενο εμφανίστηκε σε έκθεση τέχνης και αρχαιοτήτων στο Μάαστριχτ και μετά από ανώνυμη καταγγελία, οι Ολλανδικές αρχές διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί και εξαχθεί παράνομα στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ, δεσμεύτηκε να επιστρέψει το γλυπτό, καθώς παρευρέθηκε στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στη Γκίζα το Σαββατοκύριακο.

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερε ότι το γλυπτό, το οποίο απεικονίζει έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο από τη δυναστεία του Φαραώ Θούθμωση Γ΄, έχει «βαθιά συμβολική σημασία για την αιγυπτιακή ταυτότητα».

Το έργο τέχνης είχε τεθεί προς πώληση στη διεθνή έκθεση TEFAF (The European Fine Art Foundation) το 2022, όμως ο έμπορος τέχνης παρέδωσε οικειοθελώς το γλυπτό στις αρχές μετά την ενημέρωση για την παράνομη προέλευσή του.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένει να παραδώσει το λίθινο κεφάλι στον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ολλανδία, μέχρι το τέλος του 2025.

«Η Ολλανδία δεσμεύεται, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, να διασφαλίζει την επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στους νόμιμους κατόχους της», ανέφερε χαρακτηριστικά  η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από BBC

