Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε με ένα υπερθέαμα από drones και πυροτεχνήματα

ΔΕΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ DRONES ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΤΩ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

LifO Newsroom
Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε με ένα υπερθέαμα από drones και πυροτεχνήματα
Φωτ: EPA
Με μια λαμπρή τελετή, που θύμιζε περισσότερο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης παρά τυπικά εγκαίνια, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το πολυαναμενόμενο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο. Το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησαν εκατοντάδες drones πάνω από το Πλατώ της Γκίζας έκλεψε την παράσταση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα και την πολιτιστική της κληρονομιά.

«Σήμερα γράφουμε μια νέα σελίδα στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντός μας, προς τιμήν αυτής της αιώνιας γης», ανέφερε ο Αιγύπτιος πρόεδρος, απευθυνόμενος στο κοινό από το ευρύχωρο προαύλιο του μουσείου, αφιερωμένο στη δόξα του φαραωνικού πολιτισμού. 

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, σχεδόν 80 διεθνείς αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή, με την παρουσία μοναρχών, ηγετών κρατών και κυβερνήσεων να προσδίδει ιδιαίτερο κύρος στην εκδήλωση.

Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
Φωτ: EPA
