Η Λάιζα Μινέλι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κυκλοφορήσει νέο τραγούδι έπειτα από 13 χρόνια

Η Λάιζα Μινέλι κυκλοφόρησε νέα κομμάτι για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια, προσθέτοντας φωνητικά σε ένα dance κομμάτι που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Το τραγούδι με τίτλο Kids, Wait Til You Hear This - που είναι και ο τίτλος των επερχόμενων απομνημονευμάτων της - αποτελεί μια απρόσμενη στροφή προς την deep house για τη 79χρονη Μινέλι. Στο κομμάτι, η ίδια προσθέτει μερικές προφορικές δηλώσεις πάνω σε έναν έντονο, ρυθμικό ήχο.

Η Μινέλι δεν είχε κυκλοφορήσει νέο υλικό από το 2013, όταν είχε ερμηνεύσει τραγούδι για την αμερικανική τηλεοπτική μουσική σειρά Smash, ενώ αυτή τη φορά εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες της μουσικής που δημιουργείται με τη βοήθεια της AI.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, εξήρε την εταιρεία πίσω από το project, την ElevenLabs, χαρακτηρίζοντάς την «τεχνολογικό κολοσσό έξι δισ. δολαρίων που κάνει καταπληκτικά πράγματα». Παράλληλα ξεκαθάρισε: «Τι δεν θα επιτρέψω σε αυτή τη σπουδαία εταιρεία να κάνει; Να δημιουργήσει, να κλωνοποιήσει ή να αντιγράψει τη φωνή μου! Χρησιμοποιήσαμε AI για τις ενορχηστρώσεις. Όχι για τα φωνητικά. Οι φράσεις είναι όλες δικές μου!».

Σε συνοδευτικό δελτίο τύπου, δήλωσε: «Πάντα πίστευα ότι η μουσική έχει να κάνει με τη σύνδεση και την συναισθηματική αλήθεια. Αυτό που με ενδιέφερε εδώ ήταν η ιδέα να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου και τα νέα εργαλεία για να εκφράσω τον εαυτό μου, όχι να τον αντικαταστήσω. Αυτό το έργο σέβεται τη φωνή του καλλιτέχνη, τις επιλογές του και την ιδιοκτησία του. Μεγάλωσα βλέποντας τους γονείς μου να δημιουργούν υπέροχα όνειρα που ανήκαν σε άλλους ανθρώπους. Το ElevenLabs δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να είναι δημιουργός και ιδιοκτήτης. Αυτό έχει σημασία».

Η θετική στάση της Μινέλι απέναντι στην AI έρχεται σε έντονη αντίθεση με άλλες φωνές της βιομηχανίας, όπου εκφράζονται φόβοι ότι η μουσική που παράγεται από AI θα υπονομεύσει την απασχόληση ανθρώπινων μουσικών και θα μιμείται έργα χωρίς δίκαιη αποζημίωση.

Ο Ed Sheeran έχει δηλώσει: «Αν παίρνεις τη δουλειά από έναν άνθρωπο, αυτό μάλλον είναι κακό. Όλο το νόημα της κοινωνίας είναι ότι όλοι κάνουμε δουλειές. Αν τα πάντα γίνονται από ρομπότ, όλοι θα μείνουμε άνεργοι. Μου φαίνεται απλώς περίεργη η AI».

Αντίστοιχα, ο Lil Wayne έχει αμφισβητήσει ότι η AI θα μπορούσε να αντιγράψει πιστά τη φωνή του: «Είμαι φυσικά, οργανικά καταπληκτικός. Είμαι μοναδικός. Οπότε θα ήθελα πολύ να δω αυτό το πράγμα να προσπαθεί να αντιγράψει αυτό εδώ».

