«All right, all right, all right»: Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε νομικά την εμβληματική ατάκα 

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι προχώρησε σε κατοχύρωση του ονόματός του, της εικόνας του και της φωνής του στις ΗΠΑ, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Στο «πακέτο» περιλαμβάνεται και η πιο γνωστή ατάκα του, το «All right, all right, all right» από την ταινία Dazed and Confused.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ ενέκρινε τις τελευταίες εβδομάδες οκτώ ξεχωριστές αιτήσεις που συνδέονται με τον ηθοποιό. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αποσπάσματα εικόνας, όπως πλάνα όπου ο ΜακΚόναχι φαίνεται να στέκεται σε βεράντα ή να κάθεται μπροστά από ένα δέντρο, αλλά και ηχητικό απόσπασμα με την περίφημη φράση.

Σε δήλωσή του, ο ΜακΚόναχι εξήγησε ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει πως οποιαδήποτε χρήση της φωνής ή της εικόνας του θα γίνεται μόνο με τη δική του έγκριση και ότι θέλει να χαραχθούν καθαρά όρια για το τι σημαίνει ιδιοκτησία, συναίνεση και αναφορά πηγής σε ένα περιβάλλον όπου η AI μπορεί πλέον να «αντιγράφει» πρόσωπα.

Το ζήτημα της χρήσης ψηφιακών ομοιωμάτων έχει εξελιχθεί σε σταθερή πηγή έντασης στη βιομηχανία του θεάματος. Ήδη από το 2023 υπήρξαν δημόσιες καταγγελίες, όπως εκείνη του Τομ Χανκς, ότι η εικόνα του χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση χωρίς άδεια. Παράλληλα, η πρακτική των ψηφιακών σαρώσεων προσώπου και σώματος ηθοποιών έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό στο μέλλον. Η Βρετανίδα ηθοποιός Ολίβια Γουίλιαμς έχει ζητήσει να προβλέπονται ρητές συμβατικές ρήτρες, ώστε να αποτρέπεται η ακατάλληλη ή μη συναινετική χρήση τέτοιων ψηφιακών δεδομένων. Στην ίδια κατεύθυνση, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και περιπτώσεις παραγωγής σεξουαλικοποιημένων εικόνων χωρίς συναίνεση μέσω εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ΜακΚόναχι, πάντως, κινείται ταυτόχρονα και σε πιο «θεσμική» σχέση με την αγορά της ΤΝ. Μαζί με τον Μάικλ Κέιν έχει συμφωνήσει με την εταιρεία ElevenLabs για τη δημιουργία ψηφιακής εκδοχής της φωνής του, η οποία χρησιμοποιείται σε ισπανόφωνη μετάφραση του newsletter του Lyrics of Livin’. Ο ίδιος είναι και επενδυτής στην ElevenLabs, η οποία αποτιμάται περίπου στα 6,6 δισ. δολάρια.

Οι δικηγόροι του αναφέρουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο περιστατικό που να οδήγησε στην κίνηση, αλλά ότι στόχος είναι να στηθεί ένα νομικό πλαίσιο προστασίας. Όπως λένε, η κατοχύρωση δίνει τη δυνατότητα να μπλοκαριστεί μια ανεξουσιοδότητη χρήση ή να ακολουθήσει προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Με πληροφορίες από Guardian

