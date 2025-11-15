Η κληρονομιά της Wintour μέσα από τα εξώφυλλα της Vogue: Τρεις δεκαετίες τολμηρών επιλογών

Κατά τη διάρκεια της 37χρονης θητείας της ως editor-in-chief της αμερικανικής Vogue, η Anna Wintour έχει επιβλέψει περισσότερα από 400 εξώφυλλα.

Το εξώφυλλο του Δεκεμβρίου 2025, που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, θα είναι το τελευταίο της Anna Wintour πριν αποχωρήσει για να επικεντρωθεί στους ρόλους της ως παγκόσμια editorial director της Vogue και chief content officer στην Condé Nast.

Το εξώφυλλο αυτό αναμένεται να είναι αξιομνημόνευτο.

Θα είναι ένα πλάνο του ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ, τραβηγμένο από τη μακροχρόνια συνεργάτιδα της Wintour, Annie Leibovitz, όπου φοράει ένα λευκό ζιβάγκο Celine, ένα μακρύ κρεμ παλτό και τζιν με κεντημένες λεπτομέρειες πάνω του, με τον ίδιο να στέκεται πάνω σε έναν «πλανήτη» με φόντο μια νεφελώδη, γεμάτη αστέρια, εικόνα που παρείχε η NASA.

Timothée Chalamet is extremely locked in right now. He’s always prepared assiduously for roles, but lately he’s been pushing other creative boundaries, too: unsettling the norms of film promotion and playing freely with what a leading man can wear on a red carpet.… pic.twitter.com/CvtdxbvAz6 — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 6, 2025

Ωστόσο, η διαδικτυακή αντίδραση στο εξώφυλλο ήταν μάλλον αρνητική. Στον επίσημο λογαριασμό της Vogue στο Instagram, ορισμένα από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση έγραφαν: «Έχω σοκαριστεί. Είναι προσβλητικό με τα μπάτζετ που έχετε» και «όταν ζητάς από το ChatGPT να σου φτιάξει το εξώφυλλο».

Όμως για όσους γνωρίζουν, η Anna Wintour τοποθετεί με έξυπνο τρόπο τον ηθοποιό που θεωρείται πλέον «πρίγκιπας του Χόλιγουντ», ως Μικρό Πρίγκιπα, αποτίοντας φόρο τιμής στην κλασική εικονογράφηση του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί με το αγόρι πάνω στο φεγγάρι, στο εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του 1943.

Για ακόμη μία φορά, σίγουρα έχει κάνει τον κόσμο να μιλάει, και αυτό είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό των εξωφύλλων της.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Άννα Γουίντουρ: Η κληρονομιά της στη μόδα και ποιος μπορεί να την αντικαταστήσει στη Vogue

Η πορεία της Anna Wintour στη Vogue μέχρι σήμερα

Στο πρώτο της εξώφυλλο στη Vogue, συνδύασε ένα τζιν Guess με ένα πουλόβερ Christian Lacroix, ένα μείγμα high fashion και casual στοιχείων που θεωρήθηκε ριζοσπαστικό και αμφιλεγόμενο για ένα περιοδικό μόδας το 1988.

Έπειτα ακολούθησαν άλλες επιτυχίες που έμειναν στην ιστορία, όπως η έφηβη Μπρίτνεϊ Σπίαρς με μια αμερικανική σημαία το 2001, η Μισέλ Ομπάμα ως νέα Πρώτη Κυρία το 2009, ο Κάνιε Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν παραμονές του γάμου τους το 2014 και η Beyoncé με στεφάνι από λουλούδια το 2018.

Υπήρξαν όμως και στιγμές που προκάλεσαν κριτική. Το εξώφυλλο του 2008 με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τη Ζιζέλ Μπούντχεν θεωρήθηκε ότι παρουσίαζε τον πρώτο μέσα από ένα ρατσιστικό μοτίβο τύπου «Κινγκ Κονγκ» και το μοντέλο ως την ανυπεράσπιστη λευκή γυναίκα.



Έπειτα, το αφιέρωμα του 2010 στην Άσμα αλ-Άσαντ, σύζυγο του Σύρου δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ, θεωρήθηκε ατυχές και υπερβολικά καλογραμμένο, ενώ το εξώφυλλο της Beyoncé το 2018 θεωρήθηκε γενικά υπερβολικά καθυστερημένο για να είναι το πρώτο στην ιστορία του περιοδικού που τραβήχτηκε από μαύρο φωτογράφο.

Την ίδια στιγμή, το πρόσφατο εξώφυλλο με τη Λόρεν Σάντσες Μπέζος θεωρήθηκε άτονο και αποκομμένο από την πραγματικότητα, σαν μια άκριτη εξύμνηση των υπερπλουσίων.

Ερχόμενοι στο σήμερα και με τη Χλόε Μαλ πλέον υπεύθυνη για τα εξώφυλλα ως επικεφαλής του editorial content στη Vogue, καθώς δεν υπάρχει πλέον θέση editor-in-chief, είναι δική της δουλειά να εξερευνήσει τι θα αποτελεί σημείο συζήτησης το 2026.

Κάποιοι θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσει την πρόκληση του ποιος ταιριάζει πλέον στην ιδέα της Vogue, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η νέα αυτή εποχή μπορεί, ωστόσο, να σημαίνει λιγότερα εξώφυλλα τύπου Wintour που γίνονται θέματα συζήτησης.

Με πληροφορίες από Guardian