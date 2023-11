Η Κιμ Καρντάσιαν πρωταγωνίστρια σε ταινία του Netflix

Η Κιμ Καρντάσιαν θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «The Fifth Wheel» του Netflix, σύμφωνα με το Variety.

Πολλά στούντιο μεταξύ των οποίων και εκείνα που το ήθελαν στη μεγάλη οθόνη διεκδίκησαν την ταινία με πρωταγωνίστρια την Κιμ Καρντάσιαν. Άλλωστε, είναι μία από τις πρώτες μεγάλες πωλήσεις μετά την πολύμηνη απεργία της SAG-AFTRA, η οποία έληξε νωρίτερα τον Νοέμβριο.

Η συγγραφέας, Πόλα Πελ και η κωμικός, Τζανίν Μπρίτο, έγραψαν από κοινού το σενάριο, για το οποίο όμως προς το παρόν, δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες. Η τηλεπερσόνα εκτός από τον ρόλο της, θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής, μαζί με την σεναριογράφο.

Kim Kardashian is about to be The Fifth Wheel.



Kim will co-produce and star in an all-new comedy from producer and writer Paula Pell (SNL, Sisters) and writer Janine Brito (Girls5eva) -- coming soon to Netflix! pic.twitter.com/TZykSzjvJE