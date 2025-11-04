ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς ταινίας «Sweetsick»

Το «Sweetsick» είναι μια δραματική ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας διεθνούς ταινίας “Sweetsick” Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Η Μεσσηνία και το επιβλητικό τοπίο της Μάνης μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό για τη νέα διεθνή παραγωγή «Sweetsick», με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Κέιτ Μπλάνσετ.

Η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός αναμένεται να βρεθεί στην Καρδαμύλη μέσα στις επόμενες ημέρες, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας από την Τρίτη 4 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Το φιλμ αξιοποιεί τα φυσικά τοπία της περιοχής, με σκηνές που θα γυριστούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, αναδεικνύοντας το άγριο και ανεπιτήδευτο κάλλος της μεσσηνιακής γης.

Μάνη, ο νέος διεθνής κινηματογραφικός προορισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνεργεία της παραγωγής έχουν ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ τα γυρίσματα θα περιλαμβάνουν και θαλάσσιες λήψεις με τρία σκάφη. Όλα τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν με αυστηρά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των παραδοσιακών οικισμών, με τη στήριξη των τοπικών αρχών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το «Sweetsick» είναι μια δραματική ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνης. Η ταινία, σύμφωνα με την παραγωγή, θα αναδείξει την ελληνική φύση ως καθοριστικό αφηγηματικό στοιχείο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αποκτά τα τελευταία χρόνια η χώρα ως τόπος διεθνών κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Μετά τις παραγωγές που γυρίστηκαν στην Κέρκυρα, τη Ρόδο και τη Χαλκιδική, η Μάνη προστίθεται στον χάρτη των νέων κινηματογραφικών προορισμών της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές για ξένες παραγωγές υψηλών προδιαγραφών.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ξεκίνησαν τα λαμπρά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου - Live η τελετή δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Ξεκίνησαν τα λαμπρά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου - Live η τελετή δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πάνω από 100.000 εκθέματα, ανάμεσά τους ο θησαυρός του Τουταγχαμών, φιλοξενούνται στο μεγαλύτερο μουσείο παγκοσμίως αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM
Εβραίοι κληρονόμοι μηνύουν Ίδρυμα Γουλανδρή και Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Πολιτισμός / Εβραίοι κληρονόμοι μηνύουν Ίδρυμα Γουλανδρή και Met για πίνακα του Βαν Γκογκ που λεηλάτησαν οι ναζί

Ο πίνακας εκτίθεται σήμερα στο μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Αθήνα - Οι κληρονόμοι ζητούν την επιστροφή του πίνακα και αποζημίωση αντίστοιχη με τη σημερινή αγοραία αξία του έργου
LIFO NEWSROOM
Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Πολιτισμός / Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων
LIFO NEWSROOM
Roisin Murphy

Πολιτισμός / Η μουσικός Róisín Murphy αφαιρέθηκε από φεστιβάλ στην Κωνσταντινούπολη μετά από τρανσφοβική ανάρτηση

Στην ανάρτησή της, η Murphy δημοσίευσε ένα γράφημα που, όπως ισχυρίστηκε, δείχνει «μεγάλη πτώση» στον αριθμό των νέων που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή μη δυαδικά άτομα
LIFO NEWSROOM
 
 