Η Chaka Khan επικρίνει τους τραγουδιστές που στηρίζονται στο Auto-Tune

Η Chaka Khan είναι γνωστή για μεγάλες επιτυχίες της όλα αυτά τα χρόνια, «I'm Every Woman», «I Feel for You» και το κλασικό της τραγούδι του 1974 με τον Rufus «Tell Me Something Good».

Η 69χρονη τραγουδίστρια απέδειξε γιατί την έχουν ονομάσει «Βασίλισσα της Φανκ» όταν εμφανίστηκε στον ετήσιο έρανο Angel Ball την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Gabrielle Angel για την Έρευνα για τον Καρκίνο.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης σε δηλώσεις της στο Page Six εξέφρασε τις απόψεις της για την μουσική σκηνή στη σημερινή εποχή.

«Υπάρχουν κάποια υπέροχα πράγματα εκεί έξω και υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι καλλιτέχνες» είπε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. «Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί νέοι καλλιτέχνες εκεί έξω που κάνουν εξαιρετική δουλειά και με εντυπωσιάζουν» πρόσθεσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν κατανοεί τους λεγόμενους τραγουδιστές που βασίζονται στο Auto-Tune και άλλα ψηφιακά κόλπα υψηλής τεχνολογίας για να βελτιώσουν τα φωνητικά τους.