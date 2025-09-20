Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, πέρα από την καριέρα του στη μεγάλη οθόνη, ήταν για την οικογένειά του «απλά ο παππούς». Μετά τον θάνατό του στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, τα εγγόνια του πλημμύρισαν τα social media με συγκινητικά μηνύματα και σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα.

Ο Conor Schlosser, 33 ετών, γιος της Shauna Redford, μοιράστηκε πέντε προσωπικές στιγμές με τον παππού του, από ιππασία και γκολφ μέχρι οικογενειακά δείπνα. Στη λεζάντα έγραψε: «Ήταν μεγαλύτερος από τη ζωή για τον κόσμο, αλλά για την οικογένειά μας ήταν απλά… οικογένεια. Αντίο, Παππού». Παράλληλα, κάλεσε φίλους και συγγενείς να του στείλουν αγαπημένες ιστορίες με τον Robert, θέλοντας να συγκεντρώσει όλες τις αναμνήσεις.

Η εγγονή του, Lena Hart Redford, κόρη του αδικοχαμένου James Redford, μοιράστηκε επίσης στιγμές από ιππασία και γυρίσματα, συνοδεύοντάς τες με emoji καρδιάς και συγκινητικά σχόλια για τη διδασκαλία και τις αξίες που πήρε από τον παππού της. Ο αδερφός της, Dylan, τόνισε: «Ήταν ο καλύτερος παππούς που θα μπορούσε να ζητήσει ένα εγγόνι. Δημιούργησε σπουδαία πράγματα και βοήθησε κι άλλους να κάνουν το ίδιο».

Τα εγγόνια του θυμούνται πώς η φήμη του Redford άρχισε να τους επηρεάζει με αστείο τρόπο. Ο Dylan θυμήθηκε ένα Grandparents’ Day στο σχολείο του, όταν συνειδητοποίησε πόσο διάσημος ήταν ο παππούς του. Παρόλα αυτά, η φήμη ποτέ δεν επηρέασε τη σχέση τους: «Πάντα αισθανόμασταν τυχεροί που τον είχαμε στη ζωή μας – πρώτα και κύρια ως παππού».

Η οικογενειακή πλευρά του Redford υπερτερούσε πάντα της καριέρας του. Στην προσωπική του ζωή, θεωρούσε τα παιδιά του και τα εγγόνια του την «μεγαλύτερη επιτυχία» του.

Η εκπρόσωπός του, Cindi Berger, επιβεβαίωσε: «Ο Robert Redford πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο σπίτι του στο Σάντανς, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Η οικογένεια ζητάει σεβασμό στην ιδιωτικότητά της».

Ο Redford αφήνει πίσω του δύο κόρες, επτά εγγόνια και τη δεύτερη σύζυγό του, Sibylle Szaggars, ενώ για τον κόσμο η κληρονομιά του παραμένει τα αθάνατα φιλμ του. Για την οικογένειά του, όμως, η κληρονομιά ήταν πολύ πιο απλή και βαθιά: ένας παππούς που αγαπούσε, αφιέρωνε χρόνο και δίδαξε ότι η οικογένεια είναι πάντα πρώτη.