ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Arca περνά από το burnout στη ζωγραφική

Η Arca παρουσιάζει την πρώτη της έκθεση στο ICA του Λονδίνου, με έργα που γεννήθηκαν μέσα από το burnout, το τραύμα και την ανάγκη να ξαναβρεί την δημιουργική της φλόγα.

The LiFO team
The LiFO team
Η Arca περνά από το burnout στη ζωγραφική με την πρώτη της έκθεση στο ICA Facebook Twitter
Φωτογραφία: David Hause
Η Arca ανοίγει την πρώτη της έκθεση στο ICA του Λονδίνου, παρουσιάζοντας έργα που γεννήθηκαν μακριά από τη σκηνή και το στούντιο, σε μια περίοδο βαθιάς εξάντλησης από τη μουσική βιομηχανία.

Για την Αλεχάντρα Γκέρσι, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, η ζωγραφική δεν ξεκίνησε ως νέο δημόσιο βήμα, αλλά ως τρόπος να ξαναβρεί τη δημιουργική της ορμή.

Η 36χρονη Βενεζουελανή μουσικός, που μέσα σε μία δεκαετία κυκλοφόρησε οκτώ άλμπουμ, συνεργάστηκε με τη Μπιόρκ και τη Ροζαλία και βρέθηκε δίπλα σε ονόματα όπως η Μαντόνα και η Μπιγιονσέ, λέει ότι έφτασε σε σημείο να απομακρυνθεί από τη μουσική. Η ζωγραφική μπήκε τότε στη ζωή της σχεδόν ενστικτωδώς: ένας καμβάς, μετά άλλος ένας, μετά μια ολόκληρη σειρά από έργα φτιαγμένα με λάδια, ακρυλικά, σπρέι, μαρκαδόρους, γκλίτερ, λάτεξ και λιωμένο πλαστικό.

Η σειρά έχει τον τίτλο Angels και οι εικόνες της μοιάζουν να βγαίνουν από εφιάλτη: παραμορφωμένα πρόσωπα, χαμόγελα που θυμίζουν κλόουν, ορθάνοιχτα μάτια, μορφές που κινούνται ανάμεσα στο τέρας και στο πνεύμα. Η Arca λέει ότι πολλά από αυτά τα έργα φτιάχτηκαν σχεδόν σε έκσταση, σε έναν κοινόχρηστο χώρο στη Βαρκελώνη όπου ζει σήμερα, με βίαιες κινήσεις, με επιφάνειες που ξαναδουλεύονταν ξανά και ξανά, με πλαστικό που έλιωνε πάνω στον καμβά, ακόμη και με μαχαίρι.

Η Arca περνά από το burnout στη ζωγραφική με την πρώτη της έκθεση στο ICA Facebook Twitter
Έργα από τη σειρά Angels της Arca, στην πρώτη της θεσμική έκθεση στο ICA του Λονδίνου.
Η Arca περνά από το burnout στη ζωγραφική με την πρώτη της έκθεση στο ICA Facebook Twitter
Οι μορφές της Arca κινούνται ανάμεσα σε τέρας και άγγελο, με υλικότητα που μοιάζει να ξεφεύγει από τον καμβά.

Για την ίδια, αυτή η διαδικασία ήταν ένας τρόπος να επεξεργαστεί μορφές βίας που είχε ζήσει και εμπειρίες που για χρόνια είχε βάλει στην άκρη για να μπορεί να συνεχίσει. Δεν μιλά για τη ζωγραφική σαν απλή θεραπεία, αλλά σαν πεδίο όπου η κατανόηση δεν περνά από τη γλώσσα αλλά από την αίσθηση. Γι’ αυτό και τα έργα της μοιάζουν λιγότερο με εξομολόγηση και περισσότερο με σωματικό ξέσπασμα.

Η έκθεση φωτίζει και κάτι ακόμη: ότι η Arca δεν υπήρξε ποτέ μόνο μουσικός. Πριν από τα άλμπουμ, πριν από τις μεγάλες συνεργασίες και πριν αποκτήσει τη σημερινή της θέση στην ποπ και πειραματική σκηνή, ήταν ένα παιδί στο Καράκας που ανέβαζε τρισδιάστατες εικόνες στο DeviantArt και έψαχνε ήδη έναν τρόπο να φτιάχνει κόσμους. Η ζωγραφική, με αυτή την έννοια, μοιάζει λιγότερο με στροφή και περισσότερο με επιστροφή.

Στην ίδια συνέντευξη, η Arca μιλά και για τα χρόνια της καταπίεσης και της απομόνωσης μέσα στα οποία μεγάλωσε, για την αίσθηση ότι ήταν ξένη τόσο στην Αμερική όσο και στη Βενεζουέλα, αλλά και για το πώς η μουσική υπήρξε αρχικά η έξοδος από όλα αυτά. Τώρα, όμως, η ζωγραφική μοιάζει να της έδωσε κάτι διαφορετικό: έναν άλλο δρόμο για να ξαναφτάσει στην επιθυμία να δημιουργήσει.

Η έκθεση της Arca στο ICA δεν μοιάζει έτσι με παράπλευρο project μιας ήδη διάσημης μουσικού. Μοιάζει περισσότερο με το ίχνος μιας περιόδου όπου η καλλιτεχνική επιβίωση πέρασε από το σώμα, το τραύμα και την ύλη, πριν ξαναγίνει ήχος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπορεί η Έμεραλντ Φένελ να ξανακάνει το Βασικό Ένστικτο επικίνδυνο;

Πολιτισμός / Μπορεί η Έμεραλντ Φένελ να ξανακάνει το Βασικό Ένστικτο επικίνδυνο;

Ο σεναριογράφος της θρυλικής ταινίας λέει ότι το νέο Βασικό Ένστικτο προχωρά και ότι οι παραγωγοί συζητούν με την Έμεραλντ Φένελ για τη σκηνοθεσία της νέας εκδοχής. Στη νέα του συνέντευξη, μιλά όχι μόνο για ένα ριμέικ, αλλά και για το όραμά του γύρω από ένα Χόλιγουντ πιο τολμηρό, πιο σεξουαλικό και λιγότερο φοβισμένο.
THE LIFO TEAM
Η Lady Gaga ακύρωσε το τρίτο live της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Διεθνή / Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε συναυλία της στο Μόντρεαλ λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Η Λέιντι Γκάγκα ακύρωσε την προγραμματισμένη συναυλία της στο Μόντρεαλ, αφού η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε και ο γιατρός της τής συνέστησε να μην εμφανιστεί.
THE LIFO TEAM
Ο Lil Nas X μπαίνει σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας

Πολιτισμός / Ο Λιλ Νας Χ μπαίνει σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας

Ο Λιλ Νας Χ εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας στο Λος Άντζελες. Αν τηρήσει τους όρους του, οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς μπορεί να αποσυρθούν.
THE LIFO TEAM
Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας του Life of Pi επιστρέφει στην Ιλιάδα για να μιλήσει για τον σημερινό κόσμο

Με το Son of Nobody, ο Yann Martel αφήνει για λίγο τους ήρωες της Ιλιάδας στην άκρη και στρέφεται σε έναν απλό στρατιώτη, συνδέοντας τον Όμηρο με τον κόσμο του Τραμπ και του Πούτιν.
THE LIFO TEAM
ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ

Πολιτισμός / Μέριλιν Μονρόε: Δύο εκθέσεις την τιμούν ως πρωτοπόρο της δημιουργικότητας

Tο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή την εκατοστή επέτειο των γενεθλίων της Μονρόε, αναδεικνύουν τη φιλμογραφία της και την εξέλιξη της εικόνας της
THE LIFO TEAM
Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Πολιτισμός / Ο John Waters, ο Τραμπ και το τέλος της αθωότητας του trash

Το μεγάλο αφιέρωμα του BFI ξαναφέρνει στο προσκήνιο τον «πάπα του trash», την ώρα που ο ίδιος θυμάται μια εποχή όπου το κακό γούστο ήταν σινεμά, παιχνίδι και πρόκληση, όχι αντανάκλαση της πολιτικής πραγματικότητας.
THE LIFO TEAM
Dean Majd: η έκθεση Hard Feelings μετατρέπει τη νεανική ανδρική βία και τρυφερότητα σε εικαστικό ημερολόγιο

Πολιτισμός / Το τραυματισμένο ημερολόγιο μιας ανδρικής αδελφότητας

Το Hard Feelings ξεκίνησε μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός παιδικού του φίλου και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο φωτογραφικό αρχείο για τη φιλία, το τραύμα, τη βία, την απώλεια και την ευαλωτότητα της νεανικής ανδρικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη.
THE LIFO TEAM
ΗΡΩΔΕΙΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πολιτισμός / Ηρώδειο: Τι θα δούμε το καλοκαίρι του 2026

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διεθνείς και ελληνικές παρουσίες. Ξεχωρίζουν το ντεμπούτο του πιανίστα Vikingur Ólafsson, αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών όπως η Lykke Li, αλλά και θεατρικές παραγωγές όπως η «Λυσιστράτη» και η «Εκάβη».
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Πολιτισμός / Η γυναίκα απέναντι στο θηρίο: νέα μελέτη ξαναδιαβάζει χαμένο ρωμαϊκό μωσαϊκό

Η νέα ανάγνωση του μωσαϊκού βασίζεται σε μελέτη του ιστορικού Alfonso Manas, που θεωρεί ότι η μορφή με το μαστίγιο απέναντι σε λεοπάρδαλη δεν είναι κλόουν της αρένας, αλλά γυναίκα κυνηγός θηρίων
THE LIFO TEAM
Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Πολιτισμός / Joan Miró: το νέο βιβλίο με τις αδημοσίευτες επιστολές όπου τέχνη, έρωτας και φόβος συγκρούονται

Η έκδοση φέρνει στο φως αδημοσίευτα αποσπάσματα που φωτίζουν τις ερωτικές του περιπέτειες, την αγωνία του για τάξη και σταθερότητα και τη σύγκρουση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ορμή και στον φόβο της απορρύθμισης.
THE LIFO TEAM
Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Πολιτισμός / Πτώματα, άγιοι και αίμα: το νέο βιβλίο για τη μακάβρια τέχνη της Ισπανίας

Το νεο βιβλίο των Gorka Lopez de Munain και Miriam Beltran Valiente συγκεντρώνει πίνακες, γλυπτά και χαρακτικά με αποκεφαλισμένους αγίους, σαπισμένα σώματα και μνήμες θανάτου, δείχνοντας πως για αιώνες η ισπανική τέχνη δεν χρησιμοποιούσε τη φρίκη μόνο για να σοκάρει, αλλά και για να παρηγορήσει.
THE LIFO TEAM
 
 