Χρυσές Σφαίρες 2023: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες-Αναλυτικά οι κατηγορίες

Επέστρεψαν οι Χρυσές Σφαίρες με δυνατές υποψηφιότητες.
Οι υποψηφιότητες παρουσιάστηκαν από τις Mayan Lopez και Selenis Leyva στην πρωινή εκπομπή «Today» του NBC.
Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη δραματική ταινία, είναι οι εξής: «The Fabelmans», «Top Gun: Maverick», «Elvis», «Tár» και «Avatar: Ο δρόμος του νερού».
Οι υποψηφιότητες για την καλύτερη κωμική ταινία και μιούζικαλ είναι: «The Banshees of Inisherin», «Everything Everywhere All at Once», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Babylon» και «Triangle of Sadness».
Το φιλμ του Martin McDonagh «The Banshees of Inisherin» συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά οχτώ, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για τους ηθοποιούς Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon και Barry Keoghan. Η υπαρξιακή κωμωδία δράσης «Everything Everywhere all at Once» των Daniel Kwan και Daniel Scheinert ήρθε δεύτερη με έξι υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφιοτήτων για τους Michelle Yeoh, Ke Huy Quan και Jamie Lee Curtis.
Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες διαμορφώνονται ως εξής:
Α' Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία - Δράμα
CATE BLANCHETT- TÁR
OLIVIA COLMAN -ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ
VIOLA DAVIS -THE WOMAN KING
ANA DE ARMAS- BLONDE
MICHELLE WILLIAMS- THE FABELMANS
Α' Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία - Δράμα
AUSTIN BUTLER- ELVIS
BRENDAN FRASER- Η ΦΆΛΑΙΝΑ
HUGH JACKMAN- Ο ΓΙΟΣ
BILL NIGHY- LIVING
JEREMY POPE- Η ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ
Ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τον καλύτερο ηθοποιό σε δράμα είναι και ο Μπρένταν Φρέιζερ.. Ο Φρέιζερ έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί στις Σφαίρες, αφού κατήγγειλε παρενόχληση το 2003 από πρώην μέλος της HFPA.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες διαγωνίζονται:
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
LESLEY MANVILLE - MRS. HARRIS GOES TO PARIS
MARGOT ROBBIE- BABYLON
ANYA TAYLOR-JOY- THE MENU
EMMA THOMPSON- GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
MICHELLE YEOH- EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
DIEGO CALVA - BABYLON
DANIEL CRAIG - GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY
ADAM DRIVER - WHITE NOISE
COLIN FARRELL - THE BANSHEES OF INISHERIN
RALPH FIENNES - THE MENU
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION
GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO (Netflix)
INU-OH (GKIDS)
MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON (A24)
PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH (Universal Pictures)
TURNING RED (Walt Disney Studios Motion Pictures)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΤΑΙΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ)
ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (GERMANY) (Netflix)
ARGENTINA, 1985 (ARGENTINA) (Amazon Prime Video)
CLOSE (BELGIUM / FRANCE / NETHERLANDS) (A24)
DECISION TO LEAVE (SOUTH KOREA) (MUBI)
RRR (INDIA) (Variance Films)
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ
ANGELA BASSETT - BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
KERRY CONDON - THE BANSHEES OF INISHERIN
JAMIE LEE CURTIS - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
DOLLY DE LEON - TRIANGLE OF SADNESS
CAREY MULLIGAN - SHE SAID
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ
BRENDAN GLEESON THE BANSHEES OF INISHERIN
BARRY KEOGHAN THE BANSHEES OF INISHERIN
BRAD PITT BABYLON
KE HUY QUAN EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
EDDIE REDMAYNE THE GOOD NURSE
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
JAMES CAMERON - AVATAR: THE WAY OF WATER
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
BAZ LUHRMANN - ELVIS
MARTIN MCDONAGH - THE BANSHEES OF INISHERIN
STEVEN SPIELBERG - THE FABELMANS
ΣΕΝΑΡΙΟ
TODD FIELD TÁR
DANIEL KWAN, DANIEL SCHEINERT EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
MARTIN MCDONAGH THE BANSHEES OF INISHERIN
SARAH POLLEY WOMEN TALKING
STEVEN SPIELBERG, TONY KUSHNER THE FABELMANS
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
CARTER BURWELL - THE BANSHEES OF INISHERIN
ALEXANDRE DESPLAT - GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
HILDUR GUÐNADÓTTIR - WOMEN TALKING
JUSTIN HURWITZ - BABYLON
JOHN WILLIAMS THE FABELMANS
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
CAROLINA — WHERE THE CRAWDADS SING
Music by: Taylor Swift
Lyrics by: Taylor Swift
CIAO PAPA — GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
Music by: Alexandre Desplat
Lyrics by: Roeban Katz, Guillermo del Toro
HOLD MY HAND — TOP GUN: MAVERICK
Music by: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice
Lyrics by: Lady Gaga, BloodPop
LIFT ME UP”— BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
Music by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
Lyrics by: Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson
NAATU NAATU — RRR
Music by: M.M. Keeravani
Lyrics by: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ
BETTER CALL SAUL - AMC+/AMC
THE CROWN - NETFLIX
HOUSE OF THE DRAGON - HBO MAX
OZARK - NETFLIX
SEVERANCE - APPLE TV+
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ
EMMA D’ARCY - HOUSE OF THE DRAGON
LAURA LINNEY - OZARK
IMELDA STAUNTON - THE CROWN
HILARY SWANK - ALASKA DAILY
ZENDAYA- EUPHORIA
A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ
JEFF BRIDGES - THE OLD MAN
KEVIN COSTNER - YELLOWSTONE
DIEGO LUNA- ANDOR
BOB ODENKIRK - BETTER CALL SAUL
ADAM SCOTT - SEVERANCE
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
ABBOTT ELEMENTARY - ABC
THE BEAR - FX
HACKS - HBO MAX
ONLY MURDERS IN THE BUILDING - HULU
WEDNESDAY - NETFLIX
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
QUINTA BRUNSON ABBOTT ELEMENTARY
KALEY CUOCO THE FLIGHT ATTENDANT
SELENA GOMEZ ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JENNA ORTEGA WEDNESDAY
JEAN SMART HACKS
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ
DONALD GLOVER - ATLANTA
BILL HADER - BARRY
STEVE MARTIN - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MARTIN SHORT - ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JEREMY ALLEN WHITE - THE BEAR
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
BLACK BIRD - APPLE TV+
DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY - NETFLIX
THE DROPOUT - HULU
PAM & TOMMY - HULU
THE WHITE LOTUS - HBO MAX
Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
JESSICA CHASTAIN - GEORGE & TAMMY
JULIA GARNER - INVENTING ANNA
LILY JAMES - PAM & TOMMY
JULIA ROBERTS - GASLIT
AMANDA SEYFRIED - THE DROPOUT
Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
TARON EGERTON - BLACK BIRD
COLIN FIRTH - THE STAIRCASE
ANDREW GARFIELD - UNDER THE BANNER OF HEAVEN
EVAN PETERS - DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SEBASTIAN STAN - PAM & TOMMY
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
JENNIFER COOLIDGE - THE WHITE LOTUS
CLAIRE DANES - FLEISHMAN IS IN TROUBLE
DAISY EDGAR-JONES - UNDER THE BANNER OF HEAVEN
NIECY NASH DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
AUBREY PLAZA - THE WHITE LOTUS
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ
F. MURRAY ABRAHAM - THE WHITE LOTUS
DOMHNALL GLEESON- THE PATIENT
PAUL WALTER HAUSER - BLACK BIRD
RICHARD JENKINS - DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY
SETH ROGEN - PAM & TOMMY
Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ
ELIZABETH DEBICKI - THE CROWN
HANNAH EINBINDER - HACKS
JULIA GARNER - OZARK
JANELLE JAMES - ABBOTT ELEMENTARY
SHERYL LEE RALPH - ABBOTT ELEMENTARY
Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ, ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΔΡΑΜΑ
JOHN LITHGOW - THE OLD MAN
JONATHAN PRYCE - THE CROWN
JOHN TURTURRO - SEVERANCE
TYLER JAMES WILLIAMS - ABBOTT ELEMENTARY
HENRY WINKLER - BARRY
Η τελετή βράβευσης θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 10 Ιανουαρίου, με οικοδεσπότη τον κωμικό Jerrod Carmichael.
Congratulations to the nominees for Best Picture - Non-English Language— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 12, 2022
✨ All Quiet on the Western Front
✨ Argentina, 1985
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✨ Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
✨ The Dropout
✨ Pam & Tommy
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✨ John Turturro - Severance
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✨ Jenna Ortega - Wednesday
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