Το Χόλιγουντ αντιδρά με την «ηθοποιό» Τεχνητής Νοημοσύνης, Tilly Norwood

«Δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο», εξηγεί η δημιουργός της

Η δημιουργία της ηθοποιού Τεχνητής Νοημοσύνης, Tilly Norwood, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Χόλιγουντ.

H δημιουργός της Tilly, εξέδωσε μια δήλωση μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων αντιδράσεων σχετικά με την είδηση ότι έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες, να υπογράψουν συμβόλαιο με τον ψηφιακό χαρακτήρα.

«Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα Τεχνητής Νοημοσύνης, Tilly Norwood, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο, ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας», έγραψε η Eline Van der Velden σε μια δήλωση στο Instagram, η οποία δημοσιεύτηκε και στη σελίδα της Norwood στο Instagram.

«Δεν βλέπω την Τεχνητή Νοημοσύνη ως υποκατάστατο των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή τα CGI άνοιξαν νέες δυνατότητες χωρίς να υποβαθμίσουν την ζωντανή υποκριτική, έτσι και η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες. Είμαι και εγώ ηθοποιός και τίποτα -πόσω μάλλον ένας χαρακτήρας Τεχνητής Νοημοσύνης- δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τέχνη ή τη χαρά της ανθρώπινης performance», πρόσθεσε.

Η δημιουργία της Tilly Norwood και το ενδιαφέρον γύρω από εκείνη

Η Norwood είναι το πρώτο δημιούργημα από το πρόσφατα ιδρυθέν στούντιο ταλέντων Τεχνητής Νοημοσύνης, Xicoia, μέρος των στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης Particle6 της Van der Velden. Μιλώντας στο Συνέδριο της Ζυρίχης το Σάββατο, η Van der Velden είπε ότι οι ατζέντες είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους γύρω από τον χαρακτήρα Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι θα γινόταν ανακοίνωση σχετικά με το ποια εταιρεία θα την εκπροσωπούσε τους επόμενους μήνες.

Η είδηση προκάλεσε αμέσως κύμα δυσαρέσκειας. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πιο έντονες αντιδράσεις προήλθαν από τον χώρο της υποκριτικής των ηθοποιών, με πολλά γνωστά ονόματα να συμμετέχουν στις εκατοντάδες οργισμένες αναρτήσεις που άφησαν στα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί πρότειναν ότι η οργή θα έπρεπε να στρέφεται προς τον ατζέντη που υπέγραψε με τη Norwood.

«Πόσο αηδιαστικό», έγραψε, μεταξύ άλλων, η Melissa Barrera στο Instagram. «Έξω οι ατζέντες. Θέλω ονόματα», πρόσθεσε η Kiersey Clemons.

«Και τι γίνεται με τις εκατοντάδες ζωντανές νεαρές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα συντέθηκαν για να δημιουργηθεί αυτή; Δεν μπορούσες να προσλάβεις καμία από αυτές;», σημείωσε η Mara Wilson.

Προσθέτοντας μια πινελιά χιούμορ στην καυστική κριτική, ο Lukas Gage έγραψε ότι η Norwood ήταν «εφιάλτης στη συνεργασία!!!!».

Με τη σειρά της, η Toni Collette‎‎, αντέδρασε συνοπτικά με μια σειρά από emoji.

