Grammy 2026: Η Sabrina Carpenter θα ερμηνεύσει στα φετινά βραβεία

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter), η οποία είναι υποψήφια για έξι βραβεία Grammy, θα εμφανιστεί στη φετινή τελετή, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS.

Η Carpenter, που αναδείχθηκε Hitmaker of the Year 2026 από το Variety, έχει κερδίσει στο παρελθόν δύο Grammy και φέτος είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες:

Record of the Year («Manchild»)

Άλμπουν της Χρονιάς (Man’s Best Friend)

Τραγούδι της Χρονιάς («Manchild»)

Καλύτερη εμφάνιση ποπ καλλιτέχνη («Manchild»)

Best Pop Vocal Album (Man’s Best Friend)

Καλύτερο μουσικό βίντεο («Manchild»)

Grammy 2026: Για τελευταία φορά στο CBS

Περισσότεροι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή των Grammy αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η τελετή θα μεταδοθεί για τελευταία φορά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη και σε ζωντανή μετάδοση και on demand μέσω Paramount+ (ζωντανά και κατ’ απαίτηση για συνδρομητές Paramount+ Premium ή κατ’ απαίτηση την επόμενη ημέρα για συνδρομητές Paramount+ Essential).

Τα Grammy προβάλλονταν από το CBS κάθε χρόνο από το 1973· η δεκαετής συμφωνία των Grammy με τη Disney, που ανακοινώθηκε το 2024, τίθεται σε ισχύ από το επόμενο έτος.

Ο Κέντρικ Λαμάρ ηγείται της λίστας των υποψηφίων για τα Grammy 2026 με εννέα υποψηφιότητες, ακολουθούμενος από τη Lady Gaga και τους παραγωγούς Jack Antonoff και Cirkut με επτά. Οι Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas και ο Serban Ghenea έχουν από έξι υποψηφιότητες, ενώ οι Clipse, Doechii, SZA, Turnstile, Tyler, the Creator και οι παραγωγοί Souwave και Andrew Watt έχουν από πέντε.

Τα Grammy Awards 2026 θα παραχθούν από τη Fulwell Entertainment για λογαριασμό της Recording Academy. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι Ben Winston, Raj Kapoor, Jesse Collins και Τρέβορ Νόα.

Με πληροφορίες από Variety



