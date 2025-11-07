Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες - Εκτός η Τέιλορ Σουίφτ

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2026 ανακοινώθηκαν.

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, η Recording Academy ανακοίνωσε τη λίστα με όλες τις υποψηφιότητες για τα 68η τελετή των μουσικών βραβείων, τα οποία θα επιστρέψουν στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από την Crypto.com Arena την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Φέτος, ο Kendrick Lamar συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά εννέα, ενώ η Lady Gaga και οι παραγωγοί Cirkut και Jack Antonoff ακολουθούν με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Οι Bad Bunny, Leon Thomas και Sabrina Carpenter απέσπασαν έξι, ενώ πέντε υποψηφιότητες έλαβαν οι Doechii, SZA, ο συνθέτης–παραγωγός Andrew Watt, ο Tyler, The Creator και το ντουέτο Clipse (Pusha T & Malice).

Παλιοί νικητές των Grammy όπως οι Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan και Sam Smith συμμετείχαν στην ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων, σε ζωντανή μετάδοση μέσω του Grammy.com.

Βραβεία Grammy: Νέες κατηγορίες για το 2026

Φέτος, τα Grammys εισάγουν δύο νέες κατηγορίες:

Καλύτερο Εξώφυλλο Άλμπουμ (Best Album Cover)

Καλύτερο Παραδοσιακό Άλμπουμ Country (Best Traditional Country Album)

Παράλληλα, η κατηγορία που μέχρι πρότινος ονομαζόταν Best Country Album μετονομάστηκε σε Best Contemporary Country Album.

«Κάθε χρόνο, κατά την επανεξέταση των κανόνων και των διαδικασιών, εστιάζουμε στο να βελτιώνουμε τους κανονισμούς, να εντοπίζουμε ό,τι δεν λειτουργεί πλέον και να εξασφαλίζουμε ότι τιμούμε τη δημιουργική κοινότητά μας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο», δήλωσε ο CEO της Recording Academy, Harvey Mason Jr., στο Grammy.com.

«Είμαι ενθουσιασμένος που οι φετινές αλλαγές μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ακόμα περισσότερους δημιουργούς. Αυτό είναι πάντα ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, πρόκειται για αναγκαίες αναθεωρήσεις που εξασφαλίζουν πως όσοι συμβάλλουν ουσιαστικά στη μουσική διαδικασία αναγνωρίζονται και γιορτάζονται στη Μεγαλύτερη Νύχτα της Μουσικής».

Βραβεία Grammy 2026: Ποιοι απουσιάζουν

Ορισμένοι καλλιτέχνες με σημαντικές κυκλοφορίες άλμπουμ, όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Lily Allen, δεν περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα, καθώς τα έργα τους κυκλοφόρησαν εκτός του χρονικού «παραθύρου» επιλεξιμότητας, που ήταν από 31 Αυγούστου 2024 έως 30 Αυγούστου 2025.

Τα μέλη της Recording Academy θα ψηφίσουν για τους νικητές των Grammy από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως 5 Ιανουαρίου 2026.

Υποψηφιότητες 2026 (βασικές κατηγορίες)

Record of the Year (Ηχογράφηση της Χρονιάς)

DtMF — Bad Bunny

Manchild — Sabrina Carpenter

Anxiety — Doechii

WILDFLOWER — Billie Eilish

Abracadabra — Lady Gaga

Luther — Kendrick Lamar με SZA

The Subway — Chappell Roan

APT. — ROSÉ, Bruno Mars

Album of the Year (Άλμπουμ της Χρονιάς)

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

SWAG — Justin Bieber

Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out — Clipse (Pusha T & Malice)

MAYHEM — Lady Gaga

GNX — Kendrick Lamar

MUTT — Leon Thomas

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Song of the Year (Τραγούδι της Χρονιάς)

Abracadabra — Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt (Lady Gaga)

Anxiety — Jaylah Hickmon (Doechii)

APT. — Amy Allen, Bruno Mars, Omer Fedi κ.ά. (ROSÉ, Bruno Mars)

DtMF — Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich κ.ά. (Bad Bunny)

Golden [From "KPop Demon Hunters"] — EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

Luther — Jack Antonoff, Kendrick Lamar, SZA κ.ά. (Kendrick Lamar with SZA)

Manchild — Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter)

WILDFLOWER — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

