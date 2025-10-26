Γιώργος Λάνθιμος: Το περιοδικό New Yorker κατέταξε τις 10 ταινίες του

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia», με το περιοδικό «New Yorker» να κατατάσσει σε σχετική λίστα τις ταινίες του.

Το New Yorker χαρακτηρίζει τον Γιώργο Λάνθιμο ως «μια από τις πιο απίθανες ιστορίες επιτυχίας του κινηματογράφου του 21ου αιώνα: ένας ιδιόρρυθμος οραματιστής του οποίου οι κωμωδίες και οι ανταγωνιστικές αλληγορίες εξουσίας και τρέλας έχουν αγκαλιαστεί ευρέως από τους Αμερικανούς θεατές και τους ψηφοφόρους των βραβείων».

«Σοβαρά, ποιο μαγικό ξόρκι έκανε αυτός ο άνθρωπος για να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς σκηνοθέτες στον κόσμο; Μπορείς να λατρεύεις το έργο του και να εξακολουθείς να σε προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο τα mainstream γούστα φαίνεται να έχουν κλίνει προς την κατεύθυνση των μοναδικά παράξενων, βάναυσων και αδίστακτων μελετών του για την ανθρώπινη κατάσταση» αναφέρει ακόμη το περιοδικό για τον Έλληνα σκηνοθέτη.

Βετεράνος του πειραματικού θεάτρου που έγινε γνωστός μέσω του λεγόμενου «παράξενου κινήματος του ελληνικού σινεμά», ο Λάνθιμος έκανε αίσθηση στους παγκόσμιους σινεφίλ κύκλους με την ανησυχητική και σκοτεινά αστεία τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Κυνόδοντας», γράφει επίσης το περιοδικό για τον σκηνοθέτη.

«Με τη βία, το παραβατικό, όπως το χαρακτηρίζει το περιοδικό, σεξ και τη γενική εικόνα της αποτρόπαιας γονικής σκληρότητας, η ταινία έμοιαζε με τον ορισμό ενός επίκτητου γούστου. Κι όμως, προτάθηκε αμέσως για Όσκαρ. Τράβηξε περισσότερα βλέμματα στα βραβεία καθώς ο Λάνθιμος άρχισε να γυρίζει ταινίες στα αγγλικά, με μεγαλύτερα μπάτζετ και με διεθνείς αστέρες όπως ο Κόλιν Φάρελ και η Έμμα Στόουν».

Ενώ μερικές από αυτές τις ταινίες είναι πιο προσιτές από τις προηγούμενες εγχώριες, καμία από αυτές δεν είναι σαν τις κλασικές, που γίνονται sold out. Αντιθέτως, φαίνεται να έχουν δημιουργήσει όρεξη για τις ιδιαιτερότητες του στυλ του σκηνοθέτη: διάλογος με υπομονή και λοβοτομή, απόμακρη δουλειά με την κάμερα, μυστηριώδης ή ανεξιχνίαστη συμπεριφορά» περιγράφει το περιοδικό προτού κατατάξει τις ταινίες του Λάνθιμου.

Γιώργος Λάνθιμος: Η κατάταξη των ταινιών του

Στο νούμερο 10, το New Yorker έχει την ταινία «Ο καλύτερος μου φίλος» του 2001. Μόνο στο εναρκτήριο πλάνο, η πρώτη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου μοιάζει έστω και ελάχιστα με οποιαδήποτε άλλη ταινία του. Το δυσοίωνο ντεμπούτο του «ανήκει» περισσότερο στον συν-σκηνοθέτη, τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος έγραψε το σενάριο και υποδύθηκε τον εαυτό του ως παντρεμένο γκόμενο που βυθίζεται σε κρίση μέσης ηλικίας αφού πιάνει τον φίλο του στο κρεβάτι με τη σύζυγό του, γράφει το New Yorker.

Η κωμική σειρά σεξ που ακολουθεί μια άχαρη, αόριστα μισογυνιστική φάρσα, η οποία διασπάται συνεχώς σε αναδρομές στο παρελθόν και φανταστικές ακολουθίες, περιέχει λίγες νύξεις για την τρελή, αδιάφορη ευαισθησία ή τον υπέρτατο τυπικό έλεγχο για τον οποίο ο Λάνθιμος θα γινόταν γνωστός.

Αν και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην πατρίδα του, η ταινία «Ο Καλύτερός μου Φίλος» δεν ταξίδεψε πολύ πέρα ​​από την Ελλάδα και σπάνια εμφανίζεται σε αναδρομικές προβολές του έργου του σκηνοθέτη.

Στην ένατη θέση, το περιοδικό κατατάσσει την «Κινέττα», παραγωγής 2005. Αυτός είναι ο Λάνθιμος που ξέρουμε, αν όχι ακόμα ο Λάνθιμος που αγαπάμε. Σε αντίθεση με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη, η δεύτερη, που σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο, είναι αναγνωρίσιμα, ακόμη και αναμφισβήτητα, ο ίδιος: ένα αινιγματικό δράμα για τρεις ανώνυμους αγνώστους, έναν αστυνομικό με πολιτικά (Κώστας Ξυκομηνός), έναν φωτογράφο (Άρης Σερβετάλης) και μια υπηρέτρια (Ευαγγελία Ράντου), που συναντιούνται για να εκτελέσουν μυστηριώδεις αναπαραστάσεις βίαιων εγκλημάτων σε μια μικρή ελληνική πόλη-θέρετρο, μέχρι που η γραμμή μεταξύ μίμησης και πραγματικότητας αρχίζει να θολώνει.

Αινιγματική σε βαθμό λάθους, η ταινία χρειάζεται μια μικρή αιωνιότητα για να διευκρινίσει τη φύση των σχέσεών της, εμπιστευόμενη στο κοινό να αναλύσει την αλήθεια από τα κρυπτογραφήματα, που μόλις και μετά βίας μιλούν. Η περιέργεια μετατρέπεται γρήγορα σε πλήξη, ενώ η ασταθής κίνηση της κάμερας στο χέρι αποδεικνύει ότι ενώ ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έβρισκε γρήγορα τη φωνή του, εξακολουθούσε να βελτιώνει την τέχνη του.

Εκ των υστέρων, η Κινέττα μοιάζει με μια δοκιμασία για τον Λάνθιμο, με όλη την αστεία επιδεξιότητα των μεταγενέστερων προκλήσεών του, αλλά ελάχιστη από την αλληγορική δύναμη ή την τρελή κωμωδία που θα τον διέκρινε.

Στην όγδοη θέση, βρίσκει τις «Ιστορίες Καλοσύνης», ταινία του 2024: Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ταινία «Poor Things», και μόλις τρεις μήνες αφότου η ταινία κέρδισε πολλά Όσκαρ, ο Λάνθιμος επανενώθηκε με την Έμμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τη Μάργκαρετ Κουόλεϊ για ένα παράφρονο τρίπτυχο, οργανωμένο γύρω από σχέσεις κυριαρχίας και υποτακτικότητας.

Αν μη τι άλλο, αυτή η ανθολογία δύο ωρών και 40 λεπτών αποδεικνύει ότι ο σκηνοθέτης εξακολουθεί να έχει μέσα του κάποιους εχθρικούς, όχι και τόσο ευχάριστους χαρακτήρες. Δουλεύοντας με βάση το δικό του σενάριο για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο Λάνθιμος ανακαλύπτει με ζάλη φρέσκες γκροτέσκες (σαν έναν κομμένο και μαγειρεμένο αντίχειρα) και παράλογα σημεία πλοκής. Αλλά οι τρεις ιστορίες είναι αναμφισβήτητα πολύ παρόμοιες από άποψη τόνου και δομής, χτυπώντας μια οικεία νότα ναυτίας, και το σύνολο δεν υπερβαίνει πραγματικά το άθροισμα των μερών του.

Στην έβδομη θέση, οι «Άλπεις», παραγωγή του 2011. Ο «Κυνόδοντας» ήταν μια δύσκολη ερμηνεία, για να την «ακολουθήσεις», γράφει μεταξύ άλλων το New Yorker.

Μετά από αυτή τη διεθνή επιτυχία, ο Λάνθιμος κατέφυγε στην πιο υπνοβατική, λιγότερο ζοφερά, κωμική εκδοχή της προηγούμενης ταινίας του, «Κινέττα», για αυτή την σχετικά ίδια ιστορία μιας ομάδας αντισυμβατικών συμβούλων πένθους, που προσλήφθηκαν για να μιμηθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα οποία είχαν πεθάνει.

Οι απογοητευμένοι κριτικοί βρήκαν «τρύπες» στην υπόθεση, χωρίς να λάβουν υπόψη ότι η ταινία ενδιαφέρεται περισσότερο για τους επαγγελματίες αυτής της φανταστικής υπηρεσίας παρά για τους πενθούντες πελάτες. Οι «Άλπεις» αφορούν στην πραγματικότητα τον παραλογισμό της υποκριτικής γενικά, και ίσως το συγκεκριμένο ψυχολογικό βάρος της Μεθόδου ειδικότερα. Αυτό που λείπει από την ταινία σε σοκαριστική αξία και κακόβουλο χιούμορ, το αναπληρώνει μέσω του παράξενα συγκινητικού πορτρέτου μιας νοσοκόμας (της Αγγελικής Παπούλια) να χάνεται στο παιχνίδι ρόλων. Χρόνια αργότερα, παραμένει η πιο παρεξηγημένη ταινία του σκηνοθέτη και η πιο υποτιμημένη του.

Ο «Θάνατος του Ιερού Ελαφιού», ταινία παραγωγής του 2017, ακολουθεί τις «Άλπεις» στην έκτη θέση. Η «Εκλογή της Σόφι» συναντά το «Ακρωτήρι του Φόβου», το οποίο με τη σειρά του συναντά την ελληνική μυθολογία σε αυτό το θρίλερ με γιάπηδες, που «απειλούν» έναν πλούσιο, αναγνωρισμένο γιατρό (ο Κόλιν Φάρελ, που ξανασμίγει με τον Λάνθιμο αμέσως μετά τον Αστακό) του οποίου τα λάθη στο χειρουργείο επιστρέφουν, για να τον στοιχειώσουν.

Με το να πούμε πολλά περισσότερα, θα ήταν σαν να χαλάσουμε τις μπερδεμένες ανατροπές της πλοκής. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι «ο Θάνατος του Ιερού Ελαφιού» θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική ως ταινία, αν οι χαρακτήρες δεν μιλούν με εκείνο το κλασικό μονότονο τρόπο του Λάνθιμου, αν δημιουργούσε μια πιο «φυσιολογική» οικογενειακή ζωή που θα μπορούσε να διαλύσει εφιαλτικά. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία για την τρομακτική διάστασή της.

Όσο για τον Φάρελ, σπάνια έχει μεταδοθεί με τόσο παράξενο τρόπο μια παθολογική αποποίηση ευθύνης. Του ταιριάζει απόλυτα η συμπρωταγωνίστριά του στο The Beguiled, Νικόλ Κίντμαν, η οποία διαπερνά την νωθρότητα του υλικού με την αυξανόμενη οργή και τον πανικό της.

Μπαίνοντας στην τελική πεντάδα, το περιοδικό New Yorker ξεχωρίζει κατά σειρά τον «Αστακό», το «Βουγονία» την «Ευνοούμενη», το «Poor Things» και, φυσικά, τον «Κυνόδοντα». Μιλώντας για τον Φάρελ, ο ρόλος του είναι εξαιρετικά αντίθετος με τον τύπο, ως ένας άθλιος, άξεστος διαζευγμένος που απεγνωσμένα ψάχνει νέο σύντροφο ζωής στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του σκηνοθέτη, γράφει για το «Lobster».

Τοποθετημένο σε έναν κόσμο όπου η ρομαντική συντροφικότητα είναι υποχρεωτική (υπό την απειλή της χειρουργικής μεταμόρφωσης σε ζώο της εκάστοτε επιλογής!)» περιγράφει για την ταινία, για να προσθέσει: «χάνει λίγο από την κωμική της αύρα όταν η δράση μεταφέρεται στο κρησφύγετο του δάσους, όπου φορούν πάντσο, αποστάτες singles με τον δικό τους αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, αλλά ακόμη και αυτές οι σκηνές οξύνουν το σατιρικό επιχείρημα: Είτε είμαστε ρομαντικά συνδεδεμένοι είτε όχι, είμαστε όλοι δέσμιοι των προσδοκιών της κοινωνίας».

«Ένας συνωμοσιολόγος (Τζέσι Πλέμονς) απαγάγει την διευθύνουσα σύμβουλο και εργοδότη του (Έμμα Στόουν) έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι μια μεταμφιεσμένη «εισβολέας» από το διάστημα. Η υπόθεση προέρχεται από μια κορεατική κωμωδία με τίτλο «Σώστε τον Πράσινο Πλανήτη!», αλλά η εκτέλεση είναι καθαρή Λάνθιμος, σημειώνει το περιοδικό.

«Μια μάχη θελήσεων και πνεύματος όπου το κέντρο ελέγχου μετατοπίζεται συνεχώς. Η Στόουν, με τα γιγάντια, εκφραστικά μάτια της και το φρεσκοξυρισμένο κεφάλι της, προσφέρει άλλη μια εκπληκτική ερμηνεία για τον Λάνθιμο ως στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, που ανακατεύεται μέσα από στρατηγικές επιβίωσης. Ταιριάζει απόλυτα με τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Kinds of Kindness», Πλέμονς, η οποία επιδεικνύει μια μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτη αστάθεια, και με τον νεοφερμένο Άινταν Ντέλμπις, ο οποίος υποδύεται τον νευροδιαφορετικό συνεργό, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος στη μέση. Τεταμένη, αστεία και τελικά μάλλον τραγική, το Βουγονία διχάζει τις συμπάθειές μας με διαβολικούς τρόπους, τολμώντας να δει μέθοδο στην τρέλα ενός τρελού και να αναρωτηθεί αν θα έπρεπε πραγματικά να υποστηρίζουμε έναν ολιγάρχη, που καταστρέφει τον πλανήτη, είτε έχει δεχθεί εντολές από εξωγήινους, είτε όχι.

Ο διάλογος είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ότι ο Λάνθιμος δεν έγραψε αυτή την θορυβώδη, εξουθενωτική μαύρη κωμωδία για μια διαμάχη εξουσίας μέσα στην αυλή της Βασίλισσας Άννας, σημειώνει για την «Ευνοούμενη». Αντί για τις σκληρές εξωγήινες φλυαρίες που διαπερνούν τα δικά του σενάρια, οι χαρακτήρες στην ταινία ανταλλάσσουν τις έξυπνες, δηλητηριώδεις ατάκες του δημιουργού του The Great, Τόνι ΜακΝαμάρα. Παρόλα αυτά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι τράβηξε τον σκηνοθέτη στην αληθινή ιστορία δύο ξαδέρφων του 18ου αιώνα, της Λαίδης Σάρα Τσόρτσιλ (Ρέιτσελ Βάις) και της Άμπιγκεϊλ Χιλ (Έμμα Στόουν), οι οποίες ανταγωνίζονται για την σαπφική αγάπη μιας ψυχικά και σωματικά άρρωστης βασίλισσας (της Ολίβια Κόλμαν, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου σε μια μεγάλη και άξια ανατροπή). Καμία ποσότητα εκλεπτυσμένων λογοπαιγνίων ή φανταχτερών ενδυμάτων δεν μπορεί να κρύψει πόσο άψογα εντάσσεται ο πόλεμος των θελήσεων των γυναικών σε μια μεγαλύτερη φιλμογραφία που έχει εμμονή με τους τρόπους που όλοι αγωνίζονται μανιωδώς για επιρροή και έλεγχο.

Κλείνοντας με το Poor Things, και τον «Κυνόδοντα», το New Yorker γράφει: «Η πιο προσιτή ταινία που έχει γυρίσει ποτέ ο Λάνθιμος. Η διαταραγμένη φαντασία του είναι διάχυτη σε αυτό το έντονα στυλιζαρισμένο ταξίδι αφύπνισης, στο οποίο το πείραμα της Μπέλα Μπάξτερ, μια γυναίκα με -κυριολεκτικά- εγκέφαλο παιδιού, ακολουθεί τη λίμπιντό της προς την απελευθέρωση, βρίσκοντας τον εαυτό της σεξουαλικά και ιδεολογικά στον βικτωριανό κόσμο του steampunk, πέρα ​​από τις πύλες του γοτθικού σπιτιού/φυλακής της. Οι ερμηνείες είναι εμπνευσμένες από παραληρηματικά στοιχεία, από την ξεκαρδιστική καρικατούρα του Μαρκ Ράφαλο για την ανασφαλή ανδρική φύση μέχρι τον παράξενα πατρικό τρελό επιστήμονα του Γουίλεμ Νταφόε και την εκπληκτική νοητική ωρίμανση της Στόουν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης στο δρόμο προς την ενηλικίωση. Εν τω μεταξύ, ο Λάνθιμος συνδυάζει την ανθισμένη κοινωνική και σεξουαλική συνείδηση ​​της ηρωίδας του με μια θριαμβευτική επέκταση της παλέτας της ταινίας, ανταλλάσσοντας το ασπρόμαυρο σε σχήμα κουτιού του φόρου τιμής του στον Τζέιμς Γουέιλ, με μια πολύχρωμη ονειροπόληση.

Κάπου στα προάστια, σε ένα σπίτι αποκομμένο από τον κόσμο, τρία ενήλικα παιδιά μεγαλώνουν αιχμάλωτα. Είναι τα υποκείμενα, ή μάλλον τα θύματα, ενός μάλλον ακραίου πειράματος κατ' οίκον διδασκαλίας, μιας δεξαμενής κοινωνικής στέρησης που κατασκευάστηκε από τους τρελούς γονείς τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψέματα, ένα εναλλακτικό λεξιλόγιο και βίαιη τιμωρία για να τα κρατήσουν μέσα σε ένα ελεγχόμενο οικιακό περιβάλλον. Ο Κυνόδοντας είναι η ταινία που έβαλε τον Γιώργο Λάνθιμο στον χάρτη του παγκόσμιου κινηματογράφου, και παρόλο που ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης έχει διευρύνει το πεδίο δράσης του από τότε, δεν έχει βρει ποτέ έναν πιο τέλειο συνδυασμό κλινικά ακριβούς φόρμας και ζοφερά συναρπαστικού περιεχομένου».

