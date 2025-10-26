ΔΙΕΘΝΗ
Βραζιλία: Νεκρός 18χρονος από τη Ρόδο από πυροβολισμούς ληστών

Οι δράστες στη Βραζιλία μπήκαν στο εστιατόριο που δούλευε ο 18χρονος από τη Ρόδο, και τον πυροβόλησαν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αστυνομία στη Βραζιλία / Unsplash
Θύμα πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια ληστείας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, ένας 18χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έμενε στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Το περιστατικό στη Βραζιλία, με θύμα τον 18χρονο από τη Ρόδο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως οι δράστες μπήκαν στο εστιατόριο που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα το πρωί, με την οικογένειά του να είχε μετακομίσει πριν από λίγα χρόνια στη Βραζιλία, στο χωριό Ψίνθος της Ρόδου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

LIFO NEWSROOM
 
 