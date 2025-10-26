Μίστι Κόπλαντ: Το τελευταίο χειροκρότημα στην πρώτη μαύρη πρίμα μπαλαρίνα - Τη συνόδευσε η Όπρα Γουίνφρεϊ

Καθώς η Μίστι Κόπλαντ περπάτησε στο κόκκινο χαλί στη φθινοπωρινή γκαλά του American Ballet Theatre στις 22 Οκτωβρίου, ένα γνώριμο πρόσωπο στεκόταν κοντά της, περιμένοντας να χαιρετήσει την πρίμα μπαλαρίνα, που έγραψε η ιστορία.

Αυτό το άτομο ήταν η Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία αργότερα ανέβηκε στη σκηνή ως το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, για να επαινέσει την επιρροή της Κόπλαντ στον χορό ως η πρώτη Αφροαμερικανίδα μαύρη πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theatre.

Και καθώς ετοιμαζόταν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της επαγγελματικής της καριέρας, όλοι, από βραβευμένους με Έμμυ, μέχρι θρύλους του μπέιζμπολ, έδωσαν το «παρών» στο Λίνκολν Σέντερ για να δουν την Κόπλαντ να κοσμεί τη σκηνή ως κύρια χορεύτρια, για μία τελευταία φορά.

Μίστι Κόπλαντ: Τα ανάμικτα συναισθήματα πριν το τέλος

Λίγο αφότου αγκάλιασε την Γουίνφρεϊ και τους υπόλοιπους καλεσμένους, η Κόπλαντ έκατσε λίγο, για να συνέλθει, προτού αναλογιστεί το ταξίδι της όλα αυτά τα χρόνια στο American Ballet Theatre. Η 43χρονη χορεύτρια δήλωσε στην USA TODAY ότι θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό της να απολαύσει «τη διαδρομή και τη διαδικασία και το ταξίδι».

«Προετοιμαζόμουν για αυτή τη βραδιά, έκανα πρόβες και επαναλήψεις» είπε ακόμη. «Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι αυτές οι στιγμές στο στούντιο, αυτές οι στιγμές με τους προπονητές μου και τους συνεργάτες μου που κάνουν αυτή (την εμπειρία) τόσο σημαντική» περιγράφει η Μίστι Κόπλαντ.

Παρόντες στην τελευταία της βραδιά στο American Ballet Theatre, αλλά όχι στον χορό εν γένει, ήταν ο ηθοποιός Τζιμ Πάρσονς, ο Ντέιβ Γουίνφιλντ, μέλος του Hall of Fame του μπέιζμπολ και η Μπρουκς Νέιντερ, μοντέλο/αστέρας ριάλιτι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μίστι Κόπλαντ: Η πρώτη μαύρη πρίμα μπαλαρίνα του American Ballet Theatre αποχαιρετά τη σκηνή

Μίστι Κόπλαντ: Ποια είναι

Η πορεία της ξεκίνησε σχεδόν στην Καλιφόρνια, όταν άρχισε να χορεύει στα 13 της χρόνια -μια ηλικία που, για τα αυστηρά πρότυπα του κλασικού χορού, θεωρείται «πολύ αργά». Κι όμως, το 2001 εντάχθηκε στο American Ballet Theatre, και το 2015, δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε τον ανώτατο τίτλο της principal dancer. Είχε προηγουμένως αναδειχθεί δεύτερη Αφροαμερικανίδα σολίστ του θεάτρου το 2007.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του ABT, Σούζαν Τζάφι, την περιέγραψε ως «μια γυναίκα που έσπασε φραγμούς, ενέπνευσε γενιές και επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να είσαι μπαλαρίνα». Και πράγματι, η Κόπλαντ εξελίχθηκε σε σύμβολο αλλαγής για τα στερεότυπα που μάστιζαν την τέχνη.

Η ιστορία της ξεκινά από την απαξίωση και καταλήγει στις σπουδαιότερες διακρίσεις. Η ίδια έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τις στιγμές που απορρίφθηκε επειδή «χαλούσε την αισθητική ισορροπία» μιας τέχνης που στηρίζεται στην ομοιομορφία. Της ζητήθηκε να «ανοίξει» την απόχρωση του δέρματός της για να ταιριάζει με τις άλλες χορεύτριες, ενώ για χρόνια ήταν η μοναδική μαύρη γυναίκα ανάμεσα στα εκατό μέλη του θιάσου. Σε μια εποχή που το Dance Theatre of Harlem -ο μοναδικός θεσμός που προωθούσε μαύρους χορευτές- είχε σταματήσει να λειτουργεί, εκείνη έγινε φάρος μέσα στο σκοτάδι, σύμβολο επιμονής και αξιοπρέπειας για τους μαύρους καλλιτέχνες.

Η φήμη της εκτοξεύτηκε όταν εμφανίστηκε σε βίντεο του Prince και συνεργάστηκε μαζί του σε περιοδεία, ενώ η επιτυχία της συνέβαλε στην ανανέωση του κοινού του American Ballet Theatre.

Το 2023, ένα βίντεο στο TikTok την έφερε ξανά στο προσκήνιο: η Κόπλαντ έδειχνε πώς έβαφε τις ροζ πουέντ της με make up για να ταιριάζουν στο χρώμα του δέρματός της. Η εικόνα της να κρατά το σφουγγαράκι και να μεταμορφώνει τα παπούτσια της έγινε viral, ανοίγοντας έναν νέο διάλογο για τη διαφορετικότητα στο μπαλέτο. Από εκεί γεννήθηκε η καμπάνια «Let’s Make a Pointe!», με αίτημα προς την Apple να προσθέσει περισσότερες αποχρώσεις στο emoji του παπουτσιού μπαλέτου -μικρή, αλλά ουσιαστική νίκη στη μάχη για ορατότητα.

Πέρα από το χορό, η Μίστι Κόπλαντ ίδρυσε το «Misty Copeland Foundation» με σκοπό να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους, δίνοντας ευκαιρίες σε παιδιά που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στη χορευτική εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από USA Today

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Tι απέγινε η Μίστι Κόπλαντ;