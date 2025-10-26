ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Επίθεση αγνώστων κατά του Μάκη Βορίδη με αβγά και βρισιές

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους

Ηράκλειο: Επίθεση αγνώστων κατά του Μάκη Βορίδη με αβγά και βρισιές
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν περίπου 60 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με αυγά και αντικείμενα στο εστιατόριο όπου βρισκόταν ο τέως υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους. Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν καρέκλες, τραπέζια και αυγά, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν.

Όπως αναφέρει το nea kriti «κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά».

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο, αρχικά στο υπόγειό του, έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

