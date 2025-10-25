«Η Ελλάδα αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες για την επιστροφή» - Ο Guardian για το δείπνο μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τις αντιδράσεις της Αθήνας μετά το λαμπερό δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα παρουσίασε ο Guardian.

Με φωτογραφία εξωφύλλου τη Ναόμι Κάμπελ από το event και τίτλο «Η Ελλάδα κατηγορεί το Βρετανικό Μουσείο για "προκλητική αδιαφορία" σχετικά με το pink ball», το δημοσίευμα αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών, αλλά και τη σημασία της ισορροπίας στον πολυετή διάλογο των δύο πλευρών.

Το μουσείο στοχοποιήθηκε για «προκλητική αδιαφορία» από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη -θέση που βρήκε απήχηση και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς, που είχε τη μορφή φιλανθρωπικού γκαλά, βρέθηκαν ονόματα όπως οι Μικ Τζάγκερ, Ναόμι Κάμπελ, Αλέξα Τσανγκ, Μιούτσια Πράντα, Μανόλο Μπλάνικ και Κριστίν Σκοτ Τόμας, μαζί με δεκάδες ακόμη σταρ και δισεκατομμυριούχους, οι οποίοι πλήρωσαν 2.000 λίρες για να παραβρεθούν στο πρώτο «Pink Ball» του μουσείου.

«Η ελληνική πλευρά συνεχίζει να εκφράζει οργή για μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε προσβλητική από την υπουργό Πολιτισμού», σημειώνει ο Guardian, παραθέτοντας δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη, ενώ επισημαίνει ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια λίρες. Η βραδιά περιλάμβανε υποδοχή στο Great Court, ενώ το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Duveen, με φόντο τα γλυπτά του 5ου αιώνα π.Χ., συνοδευόμενο από μια σιωπηλή δημοπρασία.

«Εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα αγωνίζεται για την επανένωση των έργων»

«Ωστόσο, την Πέμπτη στην Αθήνα, πολλοί θεώρησαν ότι το μεγαλύτερο "επίτευγμα" του γκαλά ήταν να οδηγήσει τις σχέσεις μεταξύ του μουσείου και της ελληνικής κυβέρνησης σε ένα νέο χαμηλό σημείο, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, εν μέσω των προσπαθειών για την επίλυση της πολιτιστικής διαμάχης σχετικά με τα γλυπτά. Εδώ και δεκαετίες, η Ελλάδα αγωνίζεται για την επανένωση των έργων τέχνης με άλλα κομμάτια που κάποτε κοσμούσαν τον Παρθενώνα», σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

«Καθώς η οργή εντεινόταν, όλο και περισσότεροι αξιωματούχοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους» συνεχίζει το ίδιο δημοσίευμα, προσθέτοντας το σχόλιο του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. «Επέπληξε το Βρετανικό Μουσείο για την απόφασή του να "καλύψει την ελληνική κουλτούρα με τη σκιά της Μπάρμπι", καταδικάζοντας παράλληλα την "προκλητική χρήση" των γλυπτών ως "τουριστική ατραξιόν"».

Σημειώνεται, ότι με ανάρτησή της στα social media η Μαρέβα Μητσοτάκη σχολίασε την επιλογή του μουσείου «το λιγότερο άστοχη».

Σε μία σύντομη αναφορά στην ιστορία των Γλυπτών, ο Guardian, γράφει: «Σκαλισμένα από τον Φειδία, τον κορυφαίο γλύπτη του Περικλή, τα αρχαία έργα κοσμούσαν τη μνημειώδη ζωφόρο του Παρθενώνα πριν αφαιρεθούν υπό εξαιρετικά αμφιλεγόμενες συνθήκες από τον Λόρδο Έλγιν, πρεσβευτή της Αγγλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν από περισσότερα από 200 χρόνια. Χρεοκοπημένος από τις προσπάθειές του, ο Έλγιν τα πούλησε στη βρετανική κυβέρνηση το 1816».

Το δημοσίευμα ολοκληρώνεται με δήλωση από τον διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης. «Ο Νικόλαος Σταμπολίδης, γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, δήλωσε ότι το "κακόγουστο" επεισόδιο απέδειξε για άλλη μια φορά, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι τα αριστουργήματα πρέπει να επιστραφούν στον τόπο όπου σμιλεύτηκαν».

Με το γεγονός, ότι το Βρετανικό Μουσείο αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Guardian ολοκλήρωσε το δημοσίευμα για το δείπνο με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα.