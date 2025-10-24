Η Μπρίτζετ Τζόουνς αποκτά άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου

Η Μπρίτζετ Τζόουνς, η δημοφιλής ηρωίδα που δημιούργησε η συγγραφέας Χέλεν Φίλντινγκ και ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη η Ρενέ Ζελβέγκερ, θα αποκτήσει δικό της μπρούτζινο άγαλμα στο Λονδίνο.

Το άγαλμα θα αποκαλυφθεί στις 17 Νοεμβρίου στην πλατεία Λέστερ Σκουέαρ, στην καρδιά του Γουέστ Εντ, όπου βρίσκονται τέσσερις κινηματογράφοι και πραγματοποιούνται πολλές πρεμιέρες. Θα προστεθεί στη σειρά αγαλμάτων που απεικονίζουν εμβληματικές κινηματογραφικές φιγούρες, όπως ο Πάντινγκτον, η Μέρι Πόπινς, ο Χάρι Πότερ, ο Ιντιάνα Τζόουνς, ο Μπάτμαν, ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Τζιν Κέλι από το «Singin’ in the Rain».

Την είδηση μετέδωσε πρώτος ο δημοσιογράφος Μπαζ Μπαμιγκμπόγιε του Deadline, επικαλούμενος τον Έρικ Φέλνερ, συμπρόεδρο της εταιρείας Working Title, που βρίσκεται πίσω από τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων.

Ο Φέλνερ δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένος» με την πρωτοβουλία, καθώς «δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Η Μπρίτζετ είναι μια αυθεντική λονδρέζα ηρωίδα και το να αποκτήσει μόνιμη παρουσία σε ένα τόσο εμβληματικό σημείο του κέντρου είναι πραγματικά υπέροχο». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «την πρώτη φορά που ένας χαρακτήρας ρομαντικής κομεντί αποκτά δικό του άγαλμα».

Το άγαλμα σχεδιάστηκε από το στούντιο 3D Eye με έδρα το Λονδίνο και θα αποτελέσει μόνιμο έκθεμα της πλατείας.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων θα παρευρεθούν η Ρενέ Ζελβέγκερ, ο Έρικ Φέλνερ, η συμπρωταγωνίστριά της Σάλι Φίλιπς, καθώς και οι ηθοποιοί Τσιούετελ Έτζιοφορ και Λίο Γούντολ, που υποδύθηκαν τους άνδρες που διεκδικούν την καρδιά της ηρωίδας στο πρόσφατο φιλμ «Bridget Jones: Mad About the Boy».

Η τέταρτη αυτή ταινία της σειράς παρακολουθεί τη Μπρίτζετ να μεγαλώνει μόνη τα δύο παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της, Μαρκ Ντάρσι, τον οποίο ενσάρκωσε ο Κόλιν Φερθ. Παραμένει άγνωστο αν το άγαλμα θα την απεικονίζει όπως στη νέα ταινία ή θα θυμίζει την εμβληματική της εικόνα με ποτήρι κρασί, τσιγάρο και μεγάλα εσώρουχα.

Η Ρενέ Ζελβέγκερ / Φωτ: EPA

«Λατρεύω την ιδέα ότι η υπέροχη γραφή της Χέλεν, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια μέσα από μια στήλη εφημερίδας, καταλήγει να τιμάται με άγαλμα στην καρδιά του Λονδίνου», δήλωσε ο Φέλνερ. Πρόσθεσε ότι, παρότι η Φίλντινγκ δεν έχει γράψει ακόμη πέμπτο βιβλίο, θα ήθελε να υπάρξει μια νέα κινηματογραφική συνέχεια εφόσον εκείνη έχει την έμπνευση, ενώ και η Ζελβέγκερ έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στον ρόλο.

Το πρώτο φιλμ, «Bridget Jones’s Diary», κυκλοφόρησε πριν από 24 χρόνια, ακολουθούμενο από τα «The Edge of Reason», «Bridget Jones’s Baby» και «Mad About the Boy». Συνολικά, η σειρά έχει αποφέρει σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με την πιο πρόσφατη ταινία να σημειώνει επιτυχία άνω των 100 εκατ. δολαρίων, παρά το γεγονός ότι στις ΗΠΑ προβλήθηκε αποκλειστικά μέσω streaming.

Με πληροφορίες από Guardian