Γιώργος Λάνθιμος: «Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα»

Ο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο

Γιώργος Λάνθιμος: «Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα»
Φωτ. αρχείου Γιώργος Λάνθιμος / EPA
Ο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο.

Ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε γνωστό πως πρόκειται να κάνει για λίγο καιρό ένα διάλειμμα, μετά την κυκλοφορία της τελευταίας του ταινίας  «Bugonia».

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης του στο «Collider», ο καταξιωμένος σκηνοθέτης έξηγησε πως σκοπεύει να αποσυρθεί για ένα διάστημα από τη δημιουργία ταινιών.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, έχει εξαντληθεί μετά την τριετία που πέρασε με συνεχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές. Υπενθυμίζεται πως μετά την ταινία «The Favourite» το 2018, είχε επιλέξει να απέχει από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια.

Τότε ήταν που μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε προετοιμασία για τρία συγκεκριμένα πρότζεκτ, που αργότερα θα υλοποιούσε.

«Δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λάνθιμος.

«Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο», κατέληξε.

 
