Γιατί οι αρχές της Νότιας Κορέας ζητούν τη σύλληψη του δημιουργού των BTS

Ο Bang Si-hyuk θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια επιτυχία των BTS και της Κ-pop μουσικής γενικότερα

Ο Bang Si-hyuk (κέντρο) με τα μέλη των BTS / Φωτ.: Instagram - Bang Si-hyuk
Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο σύλληψης βρίσκεται ο δημιουργός των BTS, Bang Si-hyuk, καθώς η αστυνομία στη Νότια Κορέα ζήτησε από τους εισαγγελείς να εκδώσουν ένταλμα σε βάρος του για υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης πριν από την εισαγωγή της εταιρείας του στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 53χρονος φέρεται το 2019 να παραπλάνησε επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για δημόσια εγγραφή της εταιρείας του, ενώ την ίδια περίοδο προετοίμαζε την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία Hybe εισήχθη τελικά στο χρηματιστήριο της Σεούλ τον Οκτώβριο του 2020.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Bang αποκόμισε περίπου 200 δισ. γουόν (περίπου 136 εκατ. δολάρια) μέσω συναλλαγών που συνδέονται με ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο, από τις οποίες φέρεται να έλαβε ποσοστό κέρδους. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση εξετάζεται εδώ και μήνες, με τις αρχές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει εφόδους στα γραφεία της εταιρείας, να έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να έχουν επιβάλει στον Bang απαγόρευση εξόδου από τη χώρα από τον περασμένο Αύγουστο.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε παρατυπία, σημειώνοντας ότι οι σχετικές συμφωνίες είχαν τεθεί υπόψη των αναδόχων της δημόσιας εγγραφής, οι οποίοι έκριναν ότι δεν απαιτείται δημοσιοποίηση.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι BTS, το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της εταιρείας, έχουν επιστρέψει στη σκηνή με παγκόσμια περιοδεία μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η περιοδεία αναμένεται να αποφέρει έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Hybe είχαν φτάσει σε υψηλό τετραετίας μετά την ανακοίνωση της περιοδείας, ενώ μετά τις τελευταίες εξελίξεις υποχώρησαν, σε αντίθεση με την ευρύτερη άνοδο του δείκτη Kospi.

Ο Bang θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια επιτυχία των BTS και της κορεατικής ποπ μουσικής. Ξεκίνησε την καριέρα του ως συνθέτης και το 2005 ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη σημερινή Hybe, η οποία διαχειρίζεται επίσης συγκροτήματα όπως οι Seventeen και Le Sserafim.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, όσοι καταδικάζονται για παράνομα κέρδη άνω των 5 δισ. γουόν αντιμετωπίζουν ποινές από πέντε χρόνια φυλάκισης έως ισόβια κάθειρξη.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν φαινόμενα χειραγώγησης της αγοράς, με την κυβέρνηση να προωθεί αυστηρότερες κυρώσεις και νέους μηχανισμούς ελέγχου.

Με πληροφορίες από BBC

Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.
Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
