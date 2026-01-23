Γαλλία: Εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό η αρχαιοελληνική οινοχόη που βρέθηκε σε πριγκιπικό τάφο

Μία, όπως τη χαρακτηρίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, από τις «σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις» των τελευταίων 50 ετών στη Γαλλία εκτίθεται στο κοινό.

Πρόκειται για τον θήσαυρο, που βρέθηκε στον τάφο ενός Κέλτη πρίγκιπα στο Lavau (Aube) στην επαρχία Καμπανία, στη βορειοανατολική Γαλλία, ο οποίος από το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, παρουσιάζεται στο κοινό.

Τα 80 αντικείμενα, που χρονολογούνται γύρω στο 450 π.Χ., εκτίθενται έως τις 21 Ιουνίου στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Τρουά, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ανακαλύφθηκαν.

Γαλλία: Η αρχαιολογική ανακάλυψη του 2014 - 2015

Σε έναν χώρο που σήμερα αποτελεί εμπορική ζώνη, αρχαιολόγοι του Inrap εντόπισαν το 2014 - 2015 ένα ταφικό σύνολο: έναν μεγάλο περιφραγμένο χώρο με μνημειακό πρόπυλο και ράμπα που οδηγούσε στον τάφο, όλα σφραγισμένα κάτω από τύμβο ύψους άνω των 8 μέτρων.

Στον ταφικό θάλαμο των 14 τ.μ. βρέθηκε σκελετός στολισμένος με τόρκου (κολιέ) και χρυσά βραχιόλια. Το σώμα ήταν τοποθετημένο πάνω σε δίτροχο άρμα, ενώ γύρω του υπήρχαν σκεύη συμποσίων.

Η μελέτη και αποκατάσταση του θησαυρού -σύγχρονου εκείνου της περίφημης πριγκίπισσας της Vix, περίπου 60 χλμ. μακριά- διήρκεσαν σχεδόν δέκα χρόνια.

Μόνο για την αποκατάσταση ενός μεγάλου χάλκινου κρατήρα χρειάστηκαν 700 ώρες εργασίας. Ο κρατήρας, με λαβές διακοσμημένες με κεφαλές αιλουροειδών και παραστάσεις του ποταμού Αχελώου ως θεότητα, έχει διάμετρο ενός μέτρου και μπορούσε να χωρέσει 200 με 300 λίτρα κρασιού. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν ίχνη εισαγόμενου, αρωματισμένου κόκκινου κρασιού, σύμφωνα με τη μεσογειακή μόδα της εποχής.

«Τη στιγμή της ανασκαφής δεν περιμέναμε καθόλου μια τέτοια ανακάλυψη», δήλωσε ο αρχαιολόγος Bastien Dubuis, επικεφαλής του έργου. «Βρήκαμε ένα τετραγωνικό εκατοστό πράσινου μετάλλου· όταν σήκωσα το χώμα, εμφανίστηκε το πονηρό πρόσωπο του Αχελώου. Μόνο αργότερα καταλάβαμε πόσο μεγάλο ήταν το αντικείμενο».

Πολιτισμική μίξη και «αυλική» τέχνη

Ο θησαυρός μαρτυρά την πολιτισμική μίξη, στο σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας αττικός οινοχόος από ελληνικό εργαστήριο, τον οποίο οι Κέλτες στόλισαν με χρυσές και ασημένιες προσθήκες που απεικονίζουν στιλιζαρισμένη θεότητα.

«Πρόκειται για αυλική χειροτεχνία υψηλής τεχνικής», σημειώνει η αρχαιολόγος Emilie Millet, αναφέροντας ως παράδειγμα μια χρυσή περόνη με μικροσκοπικά φτερωτά λιοντάρια μόλις 3 χιλιοστών. «Ο πρίγκιπας μπορούσε να προσελκύει τεχνίτες από διαφορετικούς ορίζοντες — ίσως γι’ αυτό η παραγωγή είναι λίγο ετρουσκική, λίγο ελληνική, λίγο κελτική».

Με πληροφορίες από AFP News Agency