F1: Ετοιμάζεται sequel – Θα πρωταγωνιστήσει ξανά ο Μπραντ Πιτ;

Τι αποκάλυψε ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ

Ο Μπραντ Πιτ στην ταινία «F1» / Φωτ.: tmdb
Το sequel της ταινίας «F1» βρίσκεται επίσημα σε στάδιο ανάπτυξης, όπως αποκαλύπτει ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

«Δουλεύουμε επάνω στην ιστορία. Είναι πραγματικά καλή», αποκαλύπτει ο 82χρονος παραγωγός, σύμφωνα με το περιοδικό People. «Συζητάμε με τον Lewis Hamilton. Του παρουσιάζουμε τις ιδέες μας και περιμένουμε να δούμε τι θα πει», πρόσθεσε.

Στο ερώτημα αν θα επιστρέψουν οι μεγάλοι σταρ της ταινίας, όπως ο Μπραντ Πιτ, απάντησε: «Θα δούμε. Δεν θα σας πω ακόμα».

Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί ως Σόνι Χέις, ένας πρώην κορυφαίος οδηγός της Φόρμουλα 1 που επιστρέφει στο άθλημα έπειτα από 30 χρόνια ως αουτσάιντερ. Ο Ντάμσον Ίντρις συμπρωταγωνιστεί ως Τζόσουα Πιρς, ένας νεαρός οδηγός που έχει ως μέντορα τον Σόνι. Στο φιλμ εμφανίζεται και ο Χαβιέ Μπαρδέμ, στον ρόλο του Ρουμπέν Σερβάντες, ιδιοκτήτη της ομάδας.

F1: Η επιτυχία της πρώτης ταινίας

Η ταινία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office, με έσοδα 633 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Επιπλέον, απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ στα επερχόμενα Βραβεία της Ακαδημίας 2026, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερων Οπτικών Εφέ.

Για τον Μπρουκχάιμερ η επιτυχία και οι διακρίσεις της ταινίας ήλθαν ως μεγάλη έκπληξη.

«Ήταν μακρύς ο δρόμος των γυρισμάτων της ταινίας, επειδή έπρεπε να αντέξουμε μερικές απεργίες, αλλά τελικά η ταινία διασκέδασε το κοινό σε όλο τον κόσμο. Δεν είχα δουλέψει ποτέ ξανά με τον Μπραντ Πιτ στο παρελθόν και ήταν πραγματικά μια συναρπαστική συνεργασία», δήλωσε.

