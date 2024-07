Ένα καλοδιατηρημένο μαρμάρινο άγαλμα του Ερμή ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στη Βουλγαρία

Αρχαιολόγοι στη Βουλγαρία ανακάλυψαν ένα καλοδιατηρημένο, μαρμάρινο άγαλμα, ύψους 2 μέτρων, που απεικονίζει τον θεό Ερμή, τον αγγελιαφόρο των θεών της ελληνικής μυθολογίας.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφής σε ρωμαϊκό αποχετευτικό δίκτυο, στην τοποθεσία της αρχαίας πόλης Ηράκλειας Σιντικής στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, κοντά στα ελληνικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή αρχαιολογίας, Λουντμίλ Βαγκαλίνσκι, που ηγείται των ερευνών, μετά από σεισμό που κατέστρεψε την πυκνοκατοικημένη πόλη, περίπου το 388 μ.Χ., το άγαλμα τοποθετήθηκε προσεκτικά στους υπονόμους και καλύφθηκε με χώμα.

«Το κεφάλι είναι καλοδιατηρημένο. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν ορισμένες ρωγμές στα χέρια», δήλωσε ο Βαγκαλίνσκι, προσθέτοντας ότι το άγαλμα αποτελεί ρωμαϊκό αντίγραφο ενός αρχαίου ελληνικού πρωτότυπου αγάλματος. «Το άγαλμα θα μεταφερθεί στο Ιστορικό Μουσείο στο Πέτριτς», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Η Ηράκλεια Σιντική ήταν μια μεγάλη πόλη που ιδρύθηκε από τον Ελληνα βασιλιά του Βασιλείου της Μακεδονίας, Φίλιππο Β΄, μεταξύ 356 π.Χ. και 339 π.Χ.

Αρχαιολόγοι δηλώνουν ότι οι κάτοικοι της Ηράκλειας Σιντικής πιθανότατα προσπάθησαν να διατηρήσουν το άγαλμα, ακόμη και μετά την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Μετά τον σεισμό, η Ηράκλεια Σιντική έπεσε σε ταχεία παρακμή και εγκαταλείφθηκε γύρω στο 500 μ.Χ.

