Αποτελώντας ήδη εγνωσμένη αξία στους φεστιβαλικούς κύκλους, αλλά και στους πιο φανατικούς οπαδούς των κινηματογραφικών ειδών, έτσι όπως τα έχει τιμήσει, η νοτιοκορεατική μυθοπλασία πραγματοποιεί διείσδυση στο mainstream γούστο την τελευταία διετία.

Αρχικά χάρη στον οσκαρικό θρίαμβο των Παρασίτων, που οδήγησε χιλιάδες σινεφίλ να αναζητήσουν κι άλλους νοτιοκορεατικούς φιλμικούς θησαυρούς κι εσχάτως χάρη στο φαινόμενο του Squid Game, μιας σειράς που, από το πουθενά, κατέληξε ο πιο προβεβλημένος τίτλος του Netflix, προκαλώντας φρενίτιδα στις περισσότερες χώρες της υφηλίου.

Η αναζήτηση για το επόμενο Squid Game έχει ήδη ξεκινήσει και το Apple TV+ διατείνεται πως έχει την απάντηση με το Dr. Brain, μια νοτιοκορεατική σειρά που δανείζεται τον Λι Σουν-Κιούν, πρωταγωνιστή των Παρασίτων, και έχει πίσω από την κάμερα τον βιρτουόζο Κιμ Τζι-Γουν, υπεύθυνο για το horror διαμάντι A Tale of Two Sisters, το noodle western Τhe Good, The Bad, The Weird, αλλά και την υπερβίαιη ιστορία εκδίκησης I Saw the Devil.

Σε μια πόλη λουσμένη με νέον, όπου μοιάζει να μη σταματά να βρέχει ποτέ, ένας επιστήμονας εφευρίσκει έναν τρόπο να εξερευνά τις μνήμες των νεκρών και τον χρησιμοποιεί για να ανακαλύψει τα αίτια πίσω από μια ανείπωτη προσωπική τραγωδία.

Η σειρά δείχνει υπερστυλιζαρισμένη –αναμενόμενα λόγω της υπογραφής του Κιμ Τζι-Γουν – και μοιάζει να παντρεύει τη σκεπτόμενη επιστημονική φαντασία με τον τρόμο, αλλά και το σινεμά δράσης.

Κάνει πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας του Apple TV+, με το τρέιλερ της πραγματικά να μας ανοίγει την όρεξη.