Έγκον Σίλε: Η νεκρική μάσκα του ζωγράφου πωλήθηκε σε δημοπρασία 10 φορές περισσότερο από την εκτίμηση

Σε δημοπρασία βγήκε η μπρούτζινη νεκρική μάσκα του Αυστριακού ζωγράφου Έγκον Σίλε, στις 23 Οκτωβρίου, στον χώρο της Sloane Street Auctions στο Λονδίνο.

Ο διάσημος εξπρεσιονιστής πέθανε το 1918 από την ισπανική γρίπη και ο Αυστριακός καλλιτέχνης Γκουστίνους Αμπρόζι δημιούργησε τέσσερα αντίγραφα της νεκρικής μάσκας, με την οποία ο Σίγκελ θάφτηκε. Υπολογιζόταν ότι η μάσκα θα πωλείτο για ποσό που φτάνει έως και 2.000 βρετανικές λίρες, ωστόσο πωλήθηκε 10 φορές περισσότερο από την εκτίμηση. Ο αγοραστής έδωσε λοιπόν, 19.000 βρετανικές λίρες (24.600 δολάρια).

Η νεκρική μάσκα του Έγκον Σίλε κατασκευάστηκε δύο μέρες μετά τον θάνατο του ζωγράφου από την ισπανική γρίπη το 1918. Ο Αμπρόζι έφτιαξε τέσσερα αντίγραφα. Με το ένα θάφτηκε ο Σίλε, το άλλο δόθηκε στον εκδότη Richard Lanyi, το τρίτο πήρε ο κριτικός τέχνης Arthur Rossler και το τελευταίο δόθηκε στη μητέρα του ζωγράφου.

