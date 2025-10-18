Διονύσης Σαββόπουλος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου, στο ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύεται.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγινε γνωστό αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ότι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5» η κατάσταση του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται και οι οικείοι του ελπίζουν πως θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, καθώς ο ίδιος δεν τοποθετείται δημόσια για τέτοια ζητήματα.

Μόλις μερικούς μήνες πριν, μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του από τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο -μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα του 2020. Ωστόσο, ο σπουδαίος τραγουδοποιός συνέχιζε την καλλιτεχνική του πορεία, χωρίς να μιλά δημόσια για αυτό.