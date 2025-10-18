ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Διονύσης Σαββόπουλος: Νεότερες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Διονύση Σαββόπουλου / NDP
0

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Διονύση Σαββόπουλου, στο ιδιωτικό νοσοκομείο που νοσηλεύεται.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έγινε γνωστό αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ότι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν.

Εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5» η κατάσταση του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται και οι οικείοι του ελπίζουν πως θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο, καθώς ο ίδιος δεν τοποθετείται δημόσια για τέτοια ζητήματα.

Μόλις μερικούς μήνες πριν, μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του από τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο -μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα του 2020. Ωστόσο, ο σπουδαίος τραγουδοποιός συνέχιζε την καλλιτεχνική του πορεία, χωρίς να μιλά δημόσια για αυτό.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Πολιτισμός / Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, υπενθύμισε ότι το κτήμα του Τατοΐου, αν και είχε «σημαντική ιστορική και περιβαλλοντική αξία», παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο
LIFO NEWSROOM
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Πολιτισμός / Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Ο λόγος που η Κένταλ Τζένερ δεν περπάτησε στο φετινό σόου

Το θρυλικό σόου επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας τη δεύτερη χρονιά του μεγάλου comeback του μετά την εξαετή παύση και την επανεκκίνηση του 2024, με μία ηχηρή ωστόσο απουσία
LIFO NEWSROOM
Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Πολιτισμός / Baby Reindeer: Ο Μάκης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί την επιτυχία του Netflix στο Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης

Το «Baby Reindeer» είναι μια δραματική μαύρη κωμωδία, βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Βρετανού κωμικού Ρίτσαρντ Γκαντ, ο οποίος υπήρξε θύμα εμμονικής παρακολούθησης από μια γυναίκα
LIFO NEWSROOM
Στο μυαλό του Τζον Λε Καρέ

Πολιτισμός / Ένα βότσαλο με την ένδειξη «to fix» και άλλες 1200 κούτες είναι το αρχείο του Τζον Λε Καρέ

Μια νέα έκθεση ανοίγει το δαιδαλώδες αρχείο του πιο διάσημου συγγραφέα κατασκοπείας, φωτίζοντας τη συναρπαστική, συχνά ιδιόμορφη δημιουργική διαδικασία που έκρυβαν τα μυθιστορήματά του.
LIFO NEWSROOM
 
 