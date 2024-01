Βιβλίο για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Έλτον Τζον

Όλες οι λεπτομέρειες της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του Έλτον Τζον θα περιγράφονται στο νέο του βιβλίο.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου, γράφοντας πως «είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που ανακοινώνω το νέο μου βιβλίο «Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life On Tour», το οποίο οδηγεί στα παρασκήνια της τελευταίας μου περιοδείας, από το Άλενταουν στην Πενσυλβάνια, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και οπουδήποτε ενδιάμεσα».

Ο Βρετανός τραγουδιστής συμπλήρωσε πως «ήταν ένα όμορφο ταξίδι η δημιουργία αυτού του βιβλίου και το ότι θυμήθηκα τους ανθρώπους και τα μέρη που διαμόρφωσαν ένα απίστευτο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Το βιβλίο του Έλτον Τζον θα εκδοθεί από τον Hyperion Avenue του Disney Publishing σε μορφή φωτογραφικών απομνημονευμάτων. Στο περιεχόμενό του θα περιλαμβάνονται επίσης στιγμιότυπα από τα παρασκήνια των συναυλιών, από τους διάσημους προσκεκλημένους του, από την γκαρνταρόμπα του, αφίσες, σκίτσα και πολλά άλλα. Ο πρόλογος του βιβλίου θα υπογράφεται από τον μάνατζερ της περιοδείας του Έλτον Τζον, υπεύθυνο δημιουργικού σχεδιασμού, διευθύνοντα σύμβουλο της Rocket Entertainment και σύζυγο του τραγουδιστή, Ντέβιντ Φέρνις.

Η κυκλοφορία του βιβλίου έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι θαυμαστές του Έλτον Τζον και τα μέλη του fanclub Rocket Club θα έχουν τη δυνατότητα να το παραλάβουν δύο εβδομάδες νωρίτερα, υπό την προϋπόθεση να το προπαραγγείλουν μέσω του επίσημου καταστήματος του τραγουδιστή.

Να σημειωθεί πως η περιοδεία του Έλτον Τζον «Farewell Yellow Brick Road» ήταν αρχικά προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί το 2021, ωστόσο η πανδημία του κορωνοϊού, μαζί με έναν τραυματισμό στο ισχίο τον ανάγκασε να αναβάλει συναυλίες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2021. Έτσι η περιοδεία παρατάθηκε για το 2023.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

